Quả thông rụng tưởng bỏ đi, người phụ nữ nhặt về tạo 'siêu phẩm' Đà Lạt

TPO - Từ những quả thông khô quen thuộc dưới tán rừng, chị Nguyễn Thị Thu Hằng ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã sáng tạo nên những bức tranh 3D thủ công nổi bật, trở thành món quà lưu niệm mang dấu ấn riêng của phố núi.
TPO - Tỉnh Gia Lai đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho thí điểm taxi bay không người lái trên 2 tuyến tại khu vực Quy Nhơn - Phù Cát, từ tháng 10/2026 đến hết năm 2028.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc vương Đan Mạch Frederik X và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet và Satair, công ty thuộc Airbus Services, đã trao Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược, mở rộng hợp tác về chuỗi cung ứng, quản lý vật tư và các giải pháp hỗ trợ khai thác, bảo dưỡng tàu bay.
Sau thời gian dài ấp ủ, nam du khách Việt đã tới Wadi Rum - nơi được ví như 'Sao Hoả trên Trái Đất', bối cảnh cho nhiều bộ phim Hollywood nổi tiếng.
Sau 16 năm sinh sống tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, sư tử trắng tên Mimi qua đời chiều 21/10, sau gần một tháng sức khỏe suy giảm.
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm hình thành và phát triển, Thanh Lanh Valley Golf & Resort sẽ tổ chức Thanh Lanh Golf Championship 2026 trong tháng 10, quy tụ cộng đồng golfers cả nước và đánh dấu một chặng đường đáng nhớ của sân golf bên hồ Thanh Lanh.
TPO - Một máy bay Boeing 767 của LATAM Airlines phải hạ cánh khẩn cấp tại Peru sau khi gặp sự cố kỹ thuật khiến áp suất khoang khách bị suy giảm, mặt nạ dưỡng khí tự động bung xuống.
Diễn ra từ ngày 21–23/10/2026 tại Frankfurt (Đức), Routes World 2026 là diễn đàn hàng đầu thế giới về phát triển mạng đường bay, dự kiến quy tụ hơn 230 hãng hàng không và đại diện từ hơn 110 quốc gia.
TPO - Giữa đại ngàn phía tây Quảng Trị, U Bò níu chân người bởi khí trời dịu mát, mây sương quấn núi; hồ Thác Chuối trải rộng dưới những triền xanh. Không gian ấy đang đứng trước bước chuyển với dự án du lịch hơn 16.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối tháng 10.
Ngày 30/10/2026, Yakiniku King khai trương nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam ở 13 Hàng Gai, Hà Nội. Thực khách Thủ đô sẽ được thưởng thức hương thịt nướng Nhật Bản với 5 tuyệt phẩm bò thượng hạng với thực đơn hơn 150 món ăn không giới hạn và trải nghiệm dịch vụ phục vụ ngay tại bàn chỉ trong 3 phút sau khi gọi món.
TPO - Trước nguy cơ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trái phép vùng trời sân bay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, không để bị động, lúng túng.
Việt Nam nằm trong 3 thị trường gửi khách lớn nhất đến Trung Quốc. Chiều ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.
eSIM giúp du khách kết nối Internet nhanh hơn khi ra nước ngoài, không cần đổi SIM vật lý và có thể chủ động chuẩn bị mạng trước ngày khởi hành.
TPO - Loạt hàng quán, nhà chồ lấn chiếm hành lang bờ biển tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô (Huế). Chính quyền địa phương đang vận động tháo dỡ, yêu cầu hoàn trả mặt bằng trước ngày 31/10, nhằm lập lại trật tự kinh doanh tại các bãi biển thuộc vịnh đẹp thế giới Lăng Cô.
TPO - Để hiện thực hóa mục tiêu đón hơn 50 triệu lượt khách vào năm 2030, Hà Nội sẽ rà soát và thí điểm các mô hình du lịch - thương mại hoạt động xuyên đêm (24/7). Cùng với việc mở thêm 3-5 tuyến phố đi bộ, Thủ đô đang từng bước lột xác để trở thành trung tâm giải trí không ngủ của khu vực.
TPO - Khi phố phường còn thưa vắng, chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) sáng rực ánh đèn, tấp nập người mua bán. Du khách đến đây lúc rạng sáng, nhất là dịp 20/10, có thể khám phá nhịp sống đặc biệt của Hà Nội, ngắm nhìn hàng nghìn bó hoa tươi đủ sắc màu.
TPO - Khúc cua gần di tích Hải Vân Quan là điểm check-in, ngắm cảnh thu hút đông đảo người dân, du khách. Không chỉ khi trời nắng sáng đẹp đẽ, đêm về nơi này vẫn nhộn nhịp người.