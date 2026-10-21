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Hàng không - Du lịch

HKQT Gia Bình tại Routes World 2026: Đưa khát vọng cửa ngõ hàng không quốc tế của Việt Nam vào đối thoại toàn cầu

P.V

Diễn ra từ ngày 21–23/10/2026 tại Frankfurt (Đức), Routes World 2026 là diễn đàn hàng đầu thế giới về phát triển mạng đường bay, dự kiến quy tụ hơn 230 hãng hàng không và đại diện từ hơn 110 quốc gia.

Tham gia sự kiện với hơn 30 cuộc gặp cùng các hãng hàng không và đối tác quốc tế, Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình (CHKQT Gia Bình) từng bước tiếp cận thị trường hàng không toàn cầu, mở rộng cơ hội hợp tác phát triển mạng đường bay và đặt nền tảng cho chiến lược kết nối quốc tế trong tương lai, song song với lộ trình chuẩn bị phục vụ APEC 2027

Routes World: Mở rộng đối thoại trực tiếp với các hãng hàng không toàn cầu

Trong khuôn khổ Routes World 2026, CHKQT Gia Bình dự kiến triển khai hơn 30 cuộc gặp với các hãng hàng không đến từ châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông; đồng thời xúc tiến trao đổi với các cảng hàng không và đối tác phát triển du lịch điểm đến. Các cuộc làm việc tập trung giới thiệu định hướng phát triển dự án, tìm hiểu ưu tiên của từng nhóm hãng và nhận diện cơ hội hợp tác về mạng đường bay, kết nối hành khách và vận tải hàng hóa.

Việc tham gia các cuộc đối thoại chuyên ngành tại Routes World là bước đi nhằm giúp sân bay Gia Bình tiếp cận thị trường hàng không quốc tế ngay từ giai đoạn phát triển, từng bước xây dựng quan hệ với các hãng bay và đối tác chiến lược, đồng thời tìm kiếm cơ hội tham gia vào quá trình hình thành mạng lưới kết nối hàng không trong tương lai. Đại diện sân bay Gia Bình cũng dự kiến tham gia phiên thảo luận “Securing Routes: How to Build Strong Partnerships Between Airlines, Airports, and Destinations”, tập trung vào cách xây dựng quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hãng hàng không, sân bay và điểm đến.

Sân bay Gia Bình định hướng làm việc với các hãng hàng không từ sớm thông qua trao đổi dữ liệu thị trường, quy hoạch mạng bay và kế hoạch khai thác. Với các hãng khai thác đường dài và hãng hàng không dịch vụ đầy đủ, dự án đang nghiên cứu chương trình hợp tác dành cho các hãng tiên phong, bao gồm những cơ chế hỗ trợ vượt trội. Với các hãng hàng không giá rẻ, trọng tâm là hiệu quả quay đầu tàu bay và chi phí vận hành cạnh tranh; với đơn vị vận tải hàng hóa và logistics, lợi thế đến từ hạ tầng hàng hóa chuyên biệt và khả năng kết nối với các cụm sản xuất, xuất khẩu công nghệ cao ở miền Bắc.

Dư địa thị trường, vị trí chiến lược và hiệu quả khai thác

Cơ hội của Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình không chỉ nằm ở việc bổ sung hạ tầng, mà còn ở khả năng mở thêm dư địa cho các đường bay quốc tế và kết nối trung chuyển. Theo phân tích của dự án, hơn 30% nhu cầu quốc tế tiềm năng tại miền Bắc - tương đương khoảng 4-5 triệu lượt khách mỗi năm - hiện chưa được phục vụ bằng đường bay thẳng. Sân bay nằm tại trung tâm tam giác tăng trưởng Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng, gắn với các cụm sản xuất công nghệ cao và dòng vốn đầu tư quốc tế. Trong khi đó, lượng khách Hà Nội được dự báo tăng từ 47 triệu lượt lên 60 triệu lượt vào năm 2030, gồm 35 triệu lượt khách nội địa và 25 triệu lượt khách quốc tế. Riêng năm 2025, khoảng 892.000 lượt khách từ Hà Nội phải nối chuyến qua các trung tâm hàng không như Doha, Istanbul, Quảng Châu và Dubai. Điều này cho thấy dư địa lớn rất tiềm năng để phát triển thêm các đường bay thẳng. Trong phạm vi ba giờ bay, sân bay Gia Bình có thể tiếp cận 297 sân bay với thị trường khoảng 1,3 tỷ dân.

Về mạng bay, sân bay quốc tế Gia Bình hướng tới mô hình trong đó các đường bay nội địa tạo nguồn khách đầu vào, mạng bay khu vực bổ trợ luồng khách kết nối, còn các đường bay đường dài từng bước hình thành năng lực trung chuyển quốc tế. Sân bay đặt mục tiêu thời gian nối chuyến tối thiểu không quá 60 phút, so với khoảng 90 phút tại Nội Bài, từ cửa xe đến cửa máy bay dưới 15 phút, không phải xếp hàng. Đây là các mục tiêu trong mô hình khai thác dự kiến, với nền tảng dữ liệu và công nghệ được tính đến ngay từ giai đoạn phát triển.

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CHKQT Gia Bình: Cửa ngõ hàng không mới của Việt Nam

CHKQT Gia Bình sở hữu lợi thế về nền tảng thị trường từ 3 nguồn cầu bổ trợ trên nền tăng trưởng kinh tế cao.

Thứ nhất kinh tế vĩ mô và định hướng Chính phủ giúp tạo nên nhu cầu đi lại, giao thương phong phú. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP 8,02% và CPI tăng 3,31%, trong khi mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 được đặt ở mức từ 10% trở lên, gắn với ổn định vĩ mô, ưu tiên hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ và công nghiệp giá trị cao.

Thứ hai, công nghiệp và FDI tạo nền khách công vụ, chuyên gia và hàng giá trị cao. Riêng Bắc Ninh thu hút khoảng 5,73 tỷ USD vốn FDI trong năm 2025, góp phần hình thành nguồn khách và nhu cầu vận chuyển hàng hóa giá trị cao từ các cụm sản xuất tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hải Phòng.

Bên cạnh đó, chuỗi điểm đến Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình được định hướng phát triển các trải nghiệm đa dạng từ ẩm thực, mua sắm đến văn hóa, là lý do để khuyến khích du khách quốc tế lưu trú lâu hơn.

CHKQT Gia Bình được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không quốc tế của miền Bắc Việt Nam, đóng vai trò trung chuyển hành khách, hàng hóa và phát triển các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay phục vụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với định hướng này, sân bay Gia Bình hướng tới mở rộng năng lực kết nối hàng không quốc tế, tạo thêm cơ hội hợp tác cho các hãng hàng không, doanh nghiệp logistics và đối tác thương mại, qua đó góp phần thúc đẩy giao thương và tăng trưởng kinh tế khu vực.

Hệ sinh thái kinh tế điểm đến với 3 động lực chính.

Từ động lực của khu kinh tế đặc biệt và khu thương mại tự do (FTZ), đến việc làm chất lượng cao, chuyên gia, du lịch và trải nghiệm cho khách du lịch…, CHKQT Gia Bình được kỳ vọng sẽ tạo cú hích về kinh tế cho Việt Nam trong tương lai.

“Nâng tầm mọi hành trình” sẽ không chỉ là cam kết về trải nghiệm của hành khách, mà còn là cách sân bay Gia Bình nhìn nhận giá trị của mỗi kết nối: mở rộng cơ hội cho hành khách, doanh nghiệp, logistics và thương mại, đồng thời góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng quốc gia và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ hàng không toàn cầu.

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình được phát triển bởi Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise (Masterise Aviation Infrastructure - MAI), thành viên Masterise Group. Với định hướng kết hợp năng lực phát triển hạ tầng hàng không, công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ, MAI cùng các đối tác hướng tới kiến tạo sân bay Gia Bình theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời góp phần hình thành động lực tăng trưởng mới cho miền Bắc Việt Nam.

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#Hàng không #Gia Bình #Routes World #Việt Nam #hợp tác quốc tế #mạng bay #cảng hàng không

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