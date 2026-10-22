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Hàng không - Du lịch

Peru:

Máy bay rơi tự do, khách nghĩ như thể 'phút cuối cùng của cuộc đời'

Hồng Nhung

TPO - Một máy bay Boeing 767 của LATAM Airlines phải hạ cánh khẩn cấp tại Peru sau khi gặp sự cố kỹ thuật khiến áp suất khoang khách bị suy giảm, mặt nạ dưỡng khí tự động bung xuống.

Sự cố xảy ra mới đây, trên chuyến bay khởi hành từ Thủ đô Lima của Peru, khi máy bay đang bay ở độ cao khoảng hơn 10.000 m. Sau khi phát hiện bất thường về kỹ thuật, phi hành đoàn tuyên bố tình trạng khẩn cấp và tiến hành hạ độ cao nhanh chóng.

Theo thông tin được công bố, chiếc Boeing 767 đã giảm độ cao gần 7.010 m chỉ trong vài phút khi bay gần khu vực Ica, Peru. Các phi công sau đó đưa máy bay về độ cao khoảng 3.050m, trước khi quay trở lại lại Thủ đô Peru.

Máy bay quay trở lại Lima và hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Jorge Chavez chỉ 1 giờ 43 phút sau khi cất cánh.

Khoảnh khắc hành khách hoảng loạn khi máy bay đột ngột giảm độ cao. Nguồn: The Sun.

Video do hành khách ghi lại cho thấy các mặt nạ dưỡng khí treo lủng lẳng từ trần khoang khách, trong khi một thành viên phi hành đoàn ôm bình dưỡng khí. Nhiều hành khách được cho là đã trải qua những phút giây hoảng loạn khi máy bay đột ngột giảm độ cao và tổ bay thông báo tình trạng khẩn cấp.

Alejandra Baigorria - một hành khách người Peru trên chuyến bay - cho biết cơ trưởng thông báo về việc hạ cánh khẩn cấp ngay trước khi mặt nạ dưỡng khí bung xuống. Cô kể lại rằng thời điểm đó, bản thân đã nghĩ đây có thể là những phút cuối cùng của cuộc đời.

Theo Baigorria, cô phải sử dụng mặt nạ dưỡng khí trong gần một giờ khi máy bay giảm độ cao và quay trở lại sân bay tại Lima.

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Chuyến bay của Hãng hàng không LATAM Airlines rơi vào cảnh hoảng loạn sau khi các mặt nạ dưỡng khí bất ngờ bung xuống. Ảnh: JamPress.

Trong thông cáo sau sự việc, LATAM Airlines Peru gửi lời xin lỗi vì những bất tiện có thể phát sinh, đồng thời nhấn mạnh an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động. Hãng xác nhận tổ bay đã tuân thủ các quy trình an toàn được thiết lập trong suốt quá trình xử lý sự cố.

Các báo cáo chuyên ngành hàng không nhận định tình trạng mất áp suất khoang khách có thể đã kích hoạt hệ thống mặt nạ dưỡng khí tự động. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác của sự cố chưa được xác định trong những thông tin được cung cấp.

Sau khi máy bay hạ cánh, hãng hàng không nhanh chóng bố trí một máy bay thay thế để hành khách tiếp tục hành trình đến São Paulo, Brazil.

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Những hành khách hoảng sợ buộc phải thở qua mặt nạ trong gần một giờ. Ảnh: JamPress.

Ít ngày trước, một sự cố khác liên quan đến máy bay phản lực tư nhân Bombardier Challenger 600 tại Nigeria, khi cửa máy bay bất ngờ bật mở ở độ cao hơn 900 m.

Chiếc máy bay khởi hành từ sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe ở Thủ đô Abuja. Chỉ khoảng ba phút sau khi cất cánh, phi hành đoàn phát hiện sự cố nghiêm trọng và lập tức phát tín hiệu cầu cứu Mayday, đồng thời thông báo cho kiểm soát không lưu về việc cửa máy bay bất ngờ bật mở.

Kiểm soát viên không lưu sau đó yêu cầu phi công thực hiện hạ cánh khẩn cấp. Máy bay đã trở về sân bay xuất phát và hạ cánh an toàn, chỉ 17 phút sau khi rời đường băng.

Hai sự cố liên tiếp một lần nữa thu hút sự chú ý đối với công tác bảo đảm an toàn hàng không, đặc biệt là khả năng xử lý tình huống bất thường của phi hành đoàn và việc tuân thủ các quy trình khẩn cấp nhằm bảo vệ hành khách.

The Sun

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#LATAM Airlines #máy bay #sự cố kỹ thuật #mặt nạ dưỡng khí #hạ cánh khẩn cấp #sự cố hàng không #an toàn hàng không

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