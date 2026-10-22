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Gia Lai đề xuất thí điểm taxi bay

Trương Định

TPO - Tỉnh Gia Lai đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho thí điểm taxi bay không người lái trên 2 tuyến tại khu vực Quy Nhơn - Phù Cát, từ tháng 10/2026 đến hết năm 2028.

Ngày 22/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết địa phương đã có đề xuất chủ trương thực hiện thí điểm hoạt động taxi bay không người lái (AAM/eVTOL) trên địa bàn gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, mục tiêu xây dựng và vận hành thử một hệ sinh thái giao thông hàng không tiên tiến (AAM), nhằm hình thành khung pháp lý, an toàn, kỹ thuật, hạ tầng, nhân lực, thị trường và tác động xã hội trước khi xem xét khai thác thương mại hoặc nhân rộng; tiên phong ứng dụng công nghệ hàng không tiên tiến, phát triển du lịch chất lượng cao, hỗ trợ vận chuyển y tế khẩn cấp và cứu hộ, cứu nạn.

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Gia Lai đề xuất thí điểm taxi bay. Ảnh minh họa.

Về phạm vi, trước mắt tỉnh Gia Lai đề xuất cụm Quy Nhơn - Phù Cát, ưu tiên khu vực mật độ dân cư thấp, hành lang bay trên mặt nước, gồm 2 tuyến.

Tuyến 1 kết nối phường Quy Nhơn với phường Quy Nhơn Nam (Công viên Thiếu nhi với Bến du thuyền Quy Nhơn), dài khoảng 3,4km, nhằm kiểm chứng công nghệ, hệ thống điều hành, quy trình khai thác, đào tạo và khả năng ứng phó tình huống khẩn nguy.

Tuyến 2 kết nối Cảng hàng không Phù Cát với Trung tâm đại nhạc hội thuộc dự án Blooming Sky (xã Cát Tiến), dài khoảng 22km, nhằm thử nghiệm mô hình kết nối sân bay với điểm đến du lịch và khả năng vận chuyển hành khách hạn chế. Số lượng phương tiện dự kiến 1- 2 chiếc, do các đối tác cung cấp.

Tỉnh Gia Lai đề xuất thí điểm taxi bay từ tháng 10/2026 đến hết năm 2028, chia làm 3 giai đoạn gồm: chuẩn bị, đánh giá; bay thử nghiệm không tải và có tải chở chuyên gia; thí điểm vận chuyển hành khách hạn chế và tổng kết. Việc chuyển giai đoạn chỉ thực hiện khi đạt các mốc kiểm soát an toàn tương ứng.

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương thông qua đề án thí điểm hoạt động taxi bay không người lái. Để triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định, UBND tỉnh Gia Lai kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho chủ trương thực hiện thí điểm; chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan hỗ trợ tỉnh hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để sớm triển khai đề án.

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#taxi bay #Gia Lai #thí điểm #taxi không người lái #du lịch hàng không #Cảng hàng không Phù Cát

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