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Hàng không - Du lịch

Khách Việt chi 50 triệu khám phá 'Sao Hoả trên Trái Đất', gặp sự cố ở Biển Chết

Sau thời gian dài ấp ủ, nam du khách Việt đã tới Wadi Rum - nơi được ví như 'Sao Hoả trên Trái Đất', bối cảnh cho nhiều bộ phim Hollywood nổi tiếng.

Anh Hà Huy Hiếu (kinh doanh tự do, sống tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa) vừa trở về Việt Nam sau hành trình khám phá Jordan - quốc gia Trung Đông nổi tiếng với những di sản cổ đại và cảnh quan sa mạc độc đáo.

Năm 2023, anh Hiếu từng lên kế hoạch kết hợp du lịch Ai Cập và Jordan. Tuy nhiên, sự cố mất hộ chiếu khiến anh bị kẹt lại ở Ai Cập, lỡ hẹn với điểm đến đã mong chờ từ lâu. Gần đây, nam du khách mới có dịp thực hiện dự định còn dang dở, trực tiếp khám phá sa mạc Wadi Rum được ví như Sao Hỏa trên Trái Đất, thăm thủ đô Amman và nằm lênh đênh giữa Biển Chết.

Đến sa mạc được ví như "Sao Hoả trên Trái Đất"

Trong hành trình khám phá Jordan, Wadi Rum là điểm đến khiến anh Hiếu mong chờ nhất. Được gọi là "Sao Hoả của Trái Đất", Wadi Rum nổi tiếng với những dãy núi sa thạch, thung lũng rộng lớn và sắc cát nâu đỏ đặc trưng. Cảnh quan nơi đây từng được lựa chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim Hollywood nổi tiếng như Chiến tranh giữa các vì sao, Người về từ Sao Hỏa, Hành tinh đỏ, Indiana Jones và Cuộc thập tự chinh cuối cùng.

Vùng sa mạc rộng lớn với những đồi núi, cồn cát, khối đá kỳ dị qua hàng chục triệu năm kiến tạo của thiên nhiên.
Vùng sa mạc rộng lớn với những đồi núi, cồn cát, khối đá kỳ dị qua hàng chục triệu năm kiến tạo của thiên nhiên.

Trước chuyến đi, anh Hiếu hình dung Wadi Rum tương tự những hoang mạc ở Trung Đông, với biển cát khô cằn và các hoạt động tham quan tương đối đơn điệu. Tuy nhiên, thực tế khiến anh bất ngờ bởi sự rộng lớn của cảnh quan cùng những sắc độ thay đổi theo ánh sáng.

"Khi xe lăn bánh vào sâu trong sa mạc, tôi hoàn toàn choáng ngợp vì mọi thứ vĩ đại và sống động hơn ảnh chụp gấp nhiều lần. Sắc độ của cát chuyển màu kỳ diệu - từ màu vàng cam nhạt lúc mặt trời đứng bóng sang đỏ rực như lửa dưới ánh hoàng hôn.

Sự kết hợp giữa những đồi cát mịn và những dãy núi đá sa thạch khổng lồ bị gió bào mòn hàng triệu năm tạo nên một không gian viễn tưởng, đẹp siêu thực", anh Hiếu chia sẻ.

Wadi Rum là điểm đến khiến anh Hiếu mong chờ nhất khi tới Jordan.
Wadi Rum là điểm đến khiến anh Hiếu mong chờ nhất khi tới Jordan.

Nam du khách lựa chọn tour xe bán tải 4x4 kéo dài khoảng 6-7 tiếng, do người Bedouin bản địa cầm lái. Chiếc xe mui trần đưa nhóm băng qua những đụn cát dốc, thung lũng rộng lớn và các khu vực có địa hình đá đặc trưng. Anh còn thử sức với hoạt động "thót tim" trượt cát từ sườn đồi cao.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là cuối buổi chiều, khi chiếc xe dừng trên một mỏm đá. Từ trên cao, nam du khách nhìn xuống những chiếc xe địa hình nhỏ bé giữa thung lũng cát đỏ, phía xa là các dãy núi sa thạch nối tiếp nhau. Khi mặt trời dần khuất sau những triền đá, ánh nắng cuối ngày nhuộm cả sa mạc thành sắc đỏ cam, khiến khung cảnh gợi liên tưởng đến một hành tinh xa lạ.

Wadi Rum có những khu lưu trú dạng lều bong bóng, được thiết kế theo phong cách trạm không gian giữa sa mạc. Tại đây du khách có thể nằm trong lều, ngắm cả bầu trời trăng và sao sáng lấp lánh.

"Đêm ở lại trên sa mạc, tôi thưởng thức món Zarb truyền thống của người Bedouin, gồm thịt và rau củ tẩm ướp gia vị rồi vùi nướng dưới lòng đất. Khi mở nắp hố cát nướng thịt, mùi khói thơm nồng toả ra. Nhóm khách ai nấy đều ngạc nhiên vì miếng gà mềm mọng, đậm đà ăn kèm hạt cơm Basmati vàng óng và chút sốt sữa chua thanh mát ngay giữa không gian hoang dã", anh Hiếu kể.

Ngoài Wadi Rum, anh Hiếu dành thời gian khám phá Petra, thành phố cổ nổi tiếng với những công trình được chạm khắc trực tiếp vào vách núi sa thạch.

Petra từng là trung tâm quan trọng của nền văn minh Nabataean, nổi tiếng với những công trình kiến trúc bằng đá có sắc hồng đỏ đặc trưng, bởi vậy còn được gọi là "Thành phố Hoa Hồng".

Trước Công nguyên, Petra được cho là nơi sinh sống của 20.000 - 30.000 người. Nơi đây cũng là thành phố buôn bán sầm uất với vị trí chiến lược quan trọng trong giao thương. Trong nhiều thế kỷ sau đó, nơi đây trở nên hoang phế, không người ở.

Petra là di sản thế giới được UNESCO công nhận năm 1985 và là 1 trong 7 kỳ quan thế giới mới.
Petra là di sản thế giới được UNESCO công nhận năm 1985 và là 1 trong 7 kỳ quan thế giới mới.

Để đến Al-Khazneh (The Treasury), một trong những công trình biểu tượng của Petra, anh Hiếu và các du khách phải đi qua hẻm núi The Siq dài hơn 1km, với những vách đá cao hai bên. Anh dành trọn một ngày tham quan khu di tích. Khi công trình Al-Khazneh dần hiện ra ở cuối hẻm núi, anh choáng ngợp trước quy mô và những chi tiết chạm khắc trên mặt đá.

Nam du khách cũng ghé Little Petra, địa điểm có quy mô nhỏ hơn nhưng vẫn lưu giữ nhiều dấu tích kiến trúc cổ được đục đẽo vào vách núi.

Người Bedouin trước đây thường sống trong các vách núi đá
Người Bedouin trước đây thường sống trong các vách núi đá

Sự cố ở Biển Chết

Nằm giữa Jordan ở phía đông và Israel cùng Bờ Tây ở phía tây, Biển Chết nổi tiếng với độ mặn cao và vị trí thấp nhất trên bề mặt đất liền, khoảng 400m dưới mực nước biển. Nồng độ muối khiến con người dễ nổi trên mặt nước, trở thành trải nghiệm đặc trưng thu hút du khách. Đây cũng là nơi nam du khách Việt Nam mong chờ đặt chân tới.

"Ai cũng biết Biển Chết nổi tiếng với trải nghiệm thả nổi độc đáo, nhưng tôi không lường trước được sự khắc nghiệt từ nồng độ muối siêu cao ở đây.

Sau khi tận hưởng trải nghiệm tắm biển và thoa bùn khoáng xong, tôi đã chủ động đi tắm tráng lại rất kỹ bằng nước ngọt. Tuy nhiên, do nồng độ muối quá đậm đặc, làn da của tôi đã bị kích ứng mạnh, bắt đầu nổi mẩn đỏ và ngứa ngáy kéo dài suốt hơn 1 ngày sau đó.

Tình trạng khó chịu này ảnh hưởng ít nhiều đến lịch trình khám phá của tôi", anh Hiếu kể.

Theo anh, du khách nên thận trọng khi tắm Biển Chết, đặc biệt nếu cơ thể có vết thương hở hoặc làn da dễ bị kích ứng. Du khách cần tránh để nước tiếp xúc với mắt, rửa sạch cơ thể bằng nước ngọt sau khi lên bờ và dừng trải nghiệm nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Thủ đô của Jordan là Amman còn được gọi là &quot;Thành phố Trắng” vì phần lớn các công trình kiến trúc được xây dựng từ đá vôi.
Thủ đô của Jordan là Amman còn được gọi là "Thành phố Trắng” vì phần lớn các công trình kiến trúc được xây dựng từ đá vôi.

Trong chuyến đi, Hiếu đồng hành 5 khách Việt khác. Họ là những người chung đam mê du lịch tự túc: chủ động lên lịch trình, tìm vé máy bay và thống nhất kế hoạch.

Tổng chi phí chuyến đi khoảng 45-50 triệu đồng/khách. Anh Hiếu cho biết, trong đó, đoàn thuê đơn vị lữ hành địa phương với chi phí khoảng 12,5 triệu đồng, bao gồm một số dịch vụ lưu trú và ăn uống. Riêng trải nghiệm tại Wadi Rum kết hợp tour xe 4x4 và lưu trú lều bong bóng chiếm khoảng 15-20% tổng ngân sách chuyến đi.

"Du khách nên chủ động đặt dịch vụ trước, đặc biệt nếu muốn nghỉ tại những căn lều bong bóng có vị trí đẹp ở sa mạc. Việc thống nhất lịch trình với đơn vị địa phương từ sớm cũng giúp nhóm chúng tôi kiểm soát chi phí và hạn chế phát sinh khi đến nơi", anh Hiếu cho hay.

vietnamnet.vn

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