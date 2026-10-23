'Cháy' phòng nghỉ, nhiều cơ sở bị đình chỉ trước lễ hội hoa tam giác mạch

TPO - Hơn 1.000 phòng lưu trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang kín khách sát ngày diễn ra Lễ hội Hoa Tam giác mạch. Địa phương huy động lực lượng dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, đồng thời tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện vào các điểm du lịch trọng yếu nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Sáng 23/10, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Đức Chung - Chủ tịch UBND xã Lũng Cú, địa bàn trọng điểm trong đợt Lễ hội hoa tam giác mạch tại tỉnh Tuyên Quang - cho biết, địa phương có hơn 1.000 phòng lưu trú phục vụ khách du lịch. Phòng nghỉ đã kín khách trước lễ khai mạc lễ hội.

Để du khách có trải nghiệm tốt khi đến với Lũng Cú, theo ông Chung, bắt đầu từ ngày 15/10, UBND xã đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giá dịch vụ. Toàn xã có 86 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống qua kiểm tra phát hiện có 6 cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện, phải dừng hoạt động.

Lãnh đạo xã Lũng Cú kiểm tra, yêu cầu cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ ăn uống thu dọn vệ sinh môi trường.

Cùng với công tác kiểm tra, xã huy động các lực lượng, trong đó có đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang cảnh quan. Địa phương triển khai xe rửa đường, trồng hoa và vệ sinh các khu vực công cộng nhằm tạo không gian sạch đẹp, phục vụ du khách.

Hạn chế xe vào Lô Lô Chải, cột cờ Lũng Cú

Trước nhu cầu tham quan tăng cao, địa phương triển khai phương án phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông trên địa bàn từ ngày 15/10 đến ngày 28/2/2027.

Theo phương án của UBND xã Lũng Cú, đối với các tuyến đường vào thôn Lô Lô Chải, từ ngày 17/10 đến hết ngày 28/2/2027, tạm dừng các phương tiện chở khách đi vào thôn, trừ những phương tiện thuộc diện được phép hoạt động theo quy định, như phương tiện thực hiện nhiệm vụ, xe bốn bánh có gắn động cơ chuyên chở khách du lịch trên địa bàn, xe thuộc Tổ xe ôm tự quản xã Lũng Cú và phương tiện của cư dân thôn.

Tại tuyến đường lên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, các phương tiện vận chuyển hành khách cũng bị tạm dừng lưu thông trên đoạn từ Tổ công tác Biên phòng lên cột cờ vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, áp dụng từ ngày 15/10 đến hết ngày 28/2/2027.

UBND xã Lũng Cú bố trí thùng rác làm bằng gỗ, phù hợp với cảnh quan bên trong Lô Lô Chải.

Để tổ chức đón, trả khách thuận tiện, các đơn vị vận tải, lái xe và hướng dẫn viên được yêu cầu đưa phương tiện đến những vị trí dừng, đỗ được bố trí, gồm sân Nhà khách, sân Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú, sân UBND xã, sân Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Cú và khu vực sân chợ cũ.

8 điểm trải nghiệm hoa tam giác mạch

Song song với các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, Lũng Cú tổ chức các điểm ngắm hoa tam giác mạch kết hợp hoạt động trải nghiệm văn hóa, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi khám phá vùng cực Bắc.

Tại thôn Má Sồ, du khách có thể chụp ảnh giữa những vườn hoa tam giác mạch, giao lưu vẽ tranh cùng học sinh, tham gia trò chơi dân gian và thưởng thức văn nghệ. Điểm “Chạm Lũng Cú” cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian và chụp ảnh lưu niệm.

Ở khu di dân thôn Sán Trồ, du khách có thể trải nghiệm cưỡi ngựa, thưởng thức không gian trà hoa đỏ ở độ cao 1.911 m và tìm hiểu hoạt động làm chè. Một điểm khác tại thôn Sán Trồ được bố trí để chụp ảnh, check-in giữa mùa hoa tam giác mạch.

Du khách đốt lửa trại bên trong làng Lô Lô Chải.

Khu vực Cột cờ Quốc gia Lũng Cú sẽ diễn ra hoạt động giới thiệu các hoạt động trải nghiệm khâu giày, giã bánh giày của người Giáy, trò chơi dân gian và giao lưu văn nghệ. Tại khu vực Đợ Dú - Làng Mông Thèn Pả, du khách có thể trải nghiệm cưỡi ngựa quanh trung tâm xã, tìm hiểu nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải lanh, nghề dệt lanh, cách chế biến mèn mén và tham gia các chương trình văn nghệ buổi tối. Làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải tổ chức trải nghiệm thêu truyền thống của người Lô Lô vào ban ngày, kết hợp trò chơi dân gian; buổi tối có giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại.