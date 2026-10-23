Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đổ trộm 3,8 tấn ghẹ chết bốc mùi ra bờ biển Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Chở khoảng 3.800 kg ghẹ chết đến đổ tại khu vực Bãi Tiên, tỉnh Đắk Lắk, một người đàn ông bị xử phạt 16,25 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.

Ngày 23/10, tin từ Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã xử phạt ông P.T.T. (SN 1981, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi đổ chất thải rắn thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường.

Trước đó, khoảng 23h ngày 1/10, ông T. sử dụng ô tô tải chở khoảng 3.800kg ghẹ biển đã chết đến đổ tại khu vực Bãi Tiên, thuộc thôn Phước Long, xã Hòa Xuân.

tienphong-8204.jpg
Đổ khoảng 3.800kg ghẹ chết tại khu vực Bãi Tiên. Ảnh: Công an xã Hòa Xuân

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hòa Xuân phát hiện số ghẹ chết bị đổ trực tiếp ra môi trường, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Lực lượng công an lập biên bản, cân xác định khối lượng chất thải, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm người và phương tiện liên quan. Đến ngày 6/10, cơ quan công an xác định ông T. là người thực hiện hành vi trên. Qua làm việc, ông T. đã thừa nhận vi phạm.

Trưởng Công an xã Hòa Xuân ban hành quyết định xử phạt ông T. 16,25 triệu đồng theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài bị phạt tiền, ông T. còn buộc phải khôi phục tình trạng môi trường ban đầu và chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý.

Xem thêm

#Đắk Lắk #ô nhiễm môi trường #xử phạt #ghẹ chết #bãi biển

Cùng chuyên mục

Bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Cà Mau

Bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Cà Mau

Chiều 23/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm 6 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh.

Người dân miền Tây mưu sinh trên đồng nước nổi

Người dân miền Tây mưu sinh trên đồng nước nổi

TPO - Khi những dòng nước mùa lũ đổ về cuối nguồn sông Mê Kông, những cánh đồng ở khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp trở thành những hồ nước mênh mông, đi kèm với cá, tôm giúp người dân địa phương mưu sinh với nghề giăng câu, thả lưới.

Không để sự trì trệ làm lỡ nhịp phát triển

Không để sự trì trệ làm lỡ nhịp phát triển

TPO - “Chức vụ Đảng, Nhà nước trao cho anh như thế, nguồn lực như thế, tài chính như thế, đầu tư như thế mà cuối cùng sản phẩm làm ra bé tí tẹo, không tương xứng thì phải thay. Nếu không sẽ mất thời gian, lãng phí cơ hội phát triển”, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Núi Một ở Quy Nhơn sẽ ra sao trước đề xuất san phẳng?

Núi Một ở Quy Nhơn sẽ ra sao trước đề xuất san phẳng?

TPO - Trước nguy cơ sạt lở tại núi Một (UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang đề xuất di dời 228 hộ dân, san phẳng núi để xử lý nguy cơ sạt lở. Đồng thời, tận thu đất, đá làm vật liệu san lấp, tạo quỹ đất phát triển đô thị.

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

Áp lực rác thải, Đà Nẵng thúc tiến độ nhà máy xử lý rác mới

TPO - Lượng rác sinh hoạt gia tăng khiến Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đứng trước nguy cơ lấp đầy vào cuối năm 2026. Trước áp lực xử lý rác ngày càng lớn, Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam thành phố, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Xã phường của Phú Thọ dự kiến sáp nhập một phần về Hà Nội có gì đáng chú ý?

Xã phường của Phú Thọ dự kiến sáp nhập một phần về Hà Nội có gì đáng chú ý?

TPO - Xã Lương Sơn, Thịnh Minh và phường Kỳ Sơn có những đặc điểm riêng về công nghiệp, dịch vụ, đô thị và dân cư, tạo nên bức tranh đa dạng tại các địa bàn giáp Hà Nội của tỉnh Phú Thọ. Trong phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương, diện tích, ranh giới và các số liệu liên quan vẫn đang được rà soát, hoàn thiện.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe