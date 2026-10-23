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Xã hội

Nhà báo Vũ Tiến làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam

Ngày 23/10, tại TPHCM, ông Vũ Tiến - nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, phụ trách công tác truyền thông của Hội.

Ban Lãnh đạo Hiệp hội tin tưởng rằng, với bản lĩnh, kinh nghiệm báo chí phong phú và tư duy chiến lược, nhà báo Vũ Tiến sẽ đảm nhiệm tốt vai trò mới; qua đó đẩy mạnh công tác truyền thông, lan tỏa hình ảnh và kết nối nguồn lực nhằm hỗ trợ hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp trên cả nước.

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Ông Vũ Tiến (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm.

Ông Vũ Tiến sinh năm 1963, là cử nhân Luật, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, từng giữ vị trí Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Tổng biên tập báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt. Với nền tảng chuyên môn vững vàng cùng bề dày kinh nghiệm quản lý trong nhiều năm qua, ông được đánh giá là nhân sự phù hợp để đảm nhiệm vai trò quan trọng này.

Trên cương vị mới, ông Tiến sẽ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội và trước pháp luật về các công việc được giao, đồng thời tuân thủ chặt chẽ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.

Ngoài công tác tại Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, ông còn làm Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách pháp luật doanh nghiệp (Hiệp hội Doanh nghiệp thương binh và Người khuyết tật Việt Nam).

Báo Dân Việt
#Vũ Tiến #Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp #Truyền thông nông nghiệp #Báo chí Việt Nam #Phó Chủ tịch

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