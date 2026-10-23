Bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Cà Mau

Chiều 23/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm 6 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh.

Theo báo Cà Mau, Hội nghị đã công bố các quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm:

Đồng chí Đoàn Việt Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã Nguyễn Phích, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Mã Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng chí Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã U Minh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng (bên phải) và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã Trần Văn Thời, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Trần Anh Thi, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lợi, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Đồng chí Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời chúc mừng các đồng chí vừa được tin tưởng giao trọng trách mới.

"Lãnh đạo tỉnh tin tưởng, trên cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhanh chóng tiếp cận công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh", Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.