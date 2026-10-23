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Pháp luật

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Vụ khởi tố cả Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Trước khi bị bắt, cán bộ xã nói làm 'hợp pháp'

Viết Hà

TPO - Trước khi Bí thư và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ cùng 5 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay cho tình trạng khai thác đất trái phép, Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh liên quan. Thời điểm đó, đại diện xã Hợp Kim trả lời phóng viên rằng mọi thứ làm 'hợp pháp', không có sai sót.

VIDEO: Đoạn đường 2 km có 3 điểm thu hồi khoáng sản được ghi nhận thực tế vào đầu tháng 10/2026.

Đại diện xã nói gì trước thời điểm bị bắt?

Đầu tháng 10/2026, Báo Tiền Phong đã phản ánh hoạt động khai thác đất tại xã Hợp Kim trong bài viết “Phú Thọ: Rầm rộ bạt núi 'tận thu' đất đá, bụi bay trắng trời”.

Theo ghi nhận của phóng viên lúc đó, trên khoảng 2 km Tỉnh lộ 12B qua xã Hợp Kim có 3 điểm thực hiện thu hồi khoáng sản. Mỗi buổi sáng, hàng loạt xe tải trọng lớn nối đuôi nhau chờ vào lấy đất. Dòng xe vận chuyển đất đá hoạt động liên tục, gây áp lực lớn lên giao thông, trong khi bụi phát sinh ảnh hưởng đến người dân sống ven đường và người tham gia giao thông.

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Hiện trạng một vị trí khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Kim.

Đáng chú ý, các khu vực này không được trang bị cân kiểm soát khối lượng, không có camera giám sát theo quy định đối với các điểm khai thác khoáng sản.

Ông Bùi Trọng Nghĩa (Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hợp Kim, hiện đã bị bắt tạm giam) lúc đó cho biết, các điểm này được thực hiện thu hồi khoáng sản trong quá trình hạ tải, cải tạo mặt bằng nhằm phòng, chống nguy cơ sạt lở.

Ông Nghĩa thông tin rằng, các điểm thu hồi khoáng sản được xã cấp phép. Các doanh nghiệp là Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336 và Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 tận thu khoáng sản cũng là "hợp pháp".

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Đối tượng Bùi Trọng Nghĩa, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hợp Kim (áo trắng) bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo phản ánh của một người dân địa phương, hoạt động khai thác bắt đầu từ khoảng tháng 5/2026, sau đó tạm dừng một thời gian do người dân phản ứng về tình trạng ô nhiễm môi trường. Đến tháng 8/2026, việc khai thác đất lại diễn ra rầm rộ, với hàng trăm lượt xe trọng tải lớn ra vào mỗi ngày. Người dân cho biết đã phản ánh sự việc với chính quyền địa phương nhưng không hiệu quả.

Cố tình làm trái chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, thu lời bất chính hơn 25 tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, cuối năm 2025, tại xã Hợp Kim xảy ra tình trạng sạt lở đất rừng sản xuất của một số hộ dân. UBND xã đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về phương án xử lý.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, việc hạ tải để phòng, chống thiên tai không làm phát sinh quyền được cấp Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản. Trường hợp xử lý sạt lở phát sinh khối lượng khoáng sản dư thừa, địa phương phải nghiên cứu, xây dựng dự án hoặc phương án xử lý theo hướng tập kết đất dư thừa tại bãi thải do UBND cấp xã quy hoạch, quản lý, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Địa chất và khoáng sản. Kinh phí thực hiện do UBND xã Hợp Kim chủ động.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, dù biết các quy định và đã được UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, Đảng ủy, UBND xã Hợp Kim vẫn không thực hiện đúng việc xử lý sạt lở, hạ tải theo yêu cầu.

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Bí thư xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc (mặc áo xanh nước biển trong ảnh bên trái) và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng (mặc áo xanh nước biển trong ảnh bên phải) nghe đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo điều tra, với mục đích tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác đất trái phép, Hoàng Văn Lộc, Đinh Thanh Tùng và Bùi Trọng Nghĩa đã thông đồng, cấu kết với Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336 và Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 để khai thác bất hợp pháp.

Các đối tượng này bị xác định đã lập 26 phương án thi công cải tạo mặt bằng làm vườn ươm và vận chuyển đất dư thừa khống, trong khi thực tế không có dự án vườn ươm, để cấp 26 Giấy xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản trên đất rừng sản xuất trái quy định.

Tổng khối lượng đất dư thừa được xác nhận vận chuyển đi lên tới 2.334.666,76 m³. Lợi dụng các giấy xác nhận này, hai doanh nghiệp đã khai thác trái phép 386.934,2 m³ đất san lấp, bán ra thị trường, thu bất chính tổng số tiền 25.447.657.200 đồng.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can là cán bộ lãnh đạo xã Hợp Kim để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Các bị can gồm Hoàng Văn Lộc (SN 1971, trú tại phường Hòa Bình), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình cũ; Đinh Thanh Tùng (SN 1973, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Kim Bôi), Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cũ; và Bùi Trọng Nghĩa (SN 1983, trú tại xã An Nghĩa), Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim.

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ), gồm: Phùng Sơn Hải (SN 1969), Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Lưu Tiến Nguyên (SN 1972), nhân viên công ty Công ty cổ phần đầu tư - thương mại 336; Nguyễn Trung Vựng (SN 1976), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Hợp Kim 889 và Lê Anh Tuấn (SN 1993), Phó Tổng Giám đốc công ty này.

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