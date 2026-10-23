G-Dragon và Big Bang đến Hà Nội

TPO - Các thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã có mặt tại sân bay để sang Việt Nam biểu diễn, trong 2 đêm đặc biệt, kỷ niệm 20 năm ra mắt.
TPO - Hoàng hậu Suthida trực tiếp điều khiển buồng lái chuyến bay đưa đoàn công tác Thái Lan từ Nhật Bản về Bangkok. Chuyến bay dài 8 tiếng.
TPO - Nguyễn Ngọc Trà My, 20 tuổi, đăng quang danh hiệu Miss Charm Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 22/10 tại TPHCM. Cô trở thành gương mặt đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Charm 2026.
TPO - Chỉ 13 tuổi, 9 cô gái của nhóm A2O Lite trải qua thời gian khắc nghiệt để tập luyện và được "debut". Một số khán giả lo ngại có sự bóc lột sức lao động từ công ty quản lý. Song, với Kpop, đây là chuyện bình thường.
TPO - Đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2'' mở cửa tự do, dự kiến đón hàng nghìn khán giả đổ về khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông để gặp gỡ và thưởng thức các giọng ca như rapper Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V...
TPO - Dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Đất Phương Nam trở thành bộ phim truyền hình kinh điển, làm lay động hàng triệu trái tim khán giả suốt 30 năm.
TPO - Lễ tang đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn tổ chức tại nhà thờ ở TPHCM. Nhiều đồng nghiệp, học trò chia sẻ kỷ niệm được ông dìu dắt, trao cơ hội bước vào điện ảnh.
Trong 2 ngày 22 và 23/10, khu vực đổi vòng tay check-in cho concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đã trở thành điểm hẹn sôi động của hàng chục nghìn người hâm mộ. Hoạt động này đánh dấu bước khởi động cho bầu không khí trước hai đêm diễn được mong chờ vào ngày 24 và 25/10 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
Live concert “Bay về phía mặt trời” của ca sĩ Tùng Dương sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của một trong những tên tuổi hàng đầu nền âm nhạc Việt Nam. Đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Tập đoàn Sun Group góp phần tạo nên một sự kiện nghệ thuật chất lượng, nơi âm nhạc kết nối các thế hệ, tôn vinh bản sắc Việt và lan tỏa khát vọng vươn tới tương lai.
TPO - Shiloh Jolie gây chú ý ngay từ khi vừa ra đời vì là con gái đầu tiên của cặp sao Angelina Jolie và Brad Pitt. Cô bé trưởng thành với cá tính cực kỳ mạnh mẽ.
TPO - Hải Phòng lần đầu tiên đăng cai cả vòng chung khảo, chung kết Hoa hậu Việt Nam khiến thí sinh chủ nhà Bùi Mai Linh vô cùng hào hứng. Cô cho rằng sự cổ vũ của người thân, của đông đảo người dân đất Cảng tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh Hải Phòng tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Gần 200.000 người đổ bộ đến các concert chỉ trong hai ngày cuối tuần trước ở TPHCM. Đằng sau những đêm nhạc hoành tráng hút hàng chục nghìn người là dòng tiền khổng lồ và bài toán tài chính đầy cân não của nhà sản xuất.
TPO - Pháp Kiều, CoolKid góp mặt tại "Chạm Việt Nam" 2 sau những dấu ấn ở Rap Việt và các chương trình thuộc Vũ trụ Say hi. Cùng Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ và các giọng ca trẻ, dàn nghệ sĩ đem đến những màu sắc từ rap, R&B đến xẩm đương đại.
TPO - “Mẹ mìn” chuyển lịch khởi chiếu sang 27/11, rút khỏi cuộc cạnh tranh cuối tháng 10. Sau những lần đổi lịch để tránh đối thủ mạnh, nhiều phim Việt lại cùng hẹn ngày ra rạp, gia tăng sức ép giành suất chiếu và khán giả.
TPO - Chiều 22/10, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hàng nghìn khán giả nườm nượp đổ về Mỹ Đình để đổi vòng tay vào sân, sẵn sàng đón ba thành viên nhóm Big Bang trong đêm nhạc tối 24 và 25/10. Xe hơi hạng sang trang trí hình ảnh, dòng chữ cổ vũ cũng được người hâm mộ chuẩn bị để quảng bá cho concert.
TPO - Đức Phúc cho biết sửa lại mũi và cằm trong lần phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai. Nam ca sĩ bị chấn thương mũi khi đi diễn năm 2023, sau đó thỉnh thoảng đau nhức khi thời tiết thay đổi.
TPO - Big Bang nắm vị thế nhóm nhạc nam dẫn đầu ở thế hệ 2 Kpop và đã quy tụ lượng fan hùng hậu khắp châu Á. Do đó, khi tổ chức concert tại Việt Nam, nhóm bán hết sạch vé chỉ sau vài tiếng.