G-Dragon và Big Bang đến Hà Nội

Live concert “Bay về phía mặt trời” của ca sĩ Tùng Dương sẽ diễn ra vào ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động nghệ thuật của một trong những tên tuổi hàng đầu nền âm nhạc Việt Nam. Đồng hành cùng chương trình với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Tập đoàn Sun Group góp phần tạo nên một sự kiện nghệ thuật chất lượng, nơi âm nhạc kết nối các thế hệ, tôn vinh bản sắc Việt và lan tỏa khát vọng vươn tới tương lai.