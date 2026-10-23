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Giải trí

G-Dragon và Big Bang đến Hà Nội

Minh Vũ

TPO - Các thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã có mặt tại sân bay để sang Việt Nam biểu diễn, trong 2 đêm đặc biệt, kỷ niệm 20 năm ra mắt.

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Chiều 23/10, các thành viên của nhóm Big Bang đã xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon, chuẩn bị lên đường sang Việt Nam, trong đó thủ lĩnh G-Dragon xuất hiện với phong cách thời trang "bà già" đặc trưng, nổi bật. Anh mặc áo khoác dáng dài, quần âu, đội mũ, trùm khăn hoa cúc và đeo khẩu trang kín mít từ đầu đến chân xuất hiện tại sân bay.
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Big Bang gặp gỡ khán giả Việt Nam trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Big Bang 2026-2027 World Tour < XX : Cosmos >. Hai đêm nhạc diễn ra tối 24 và 25/10 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của Big Bang với tư cách một nhóm sau khoảng 9 năm, đồng thời đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của nhóm nhạc Hàn Quốc. Ba thành viên tham gia chuyến lưu diễn gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung.
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Toàn bộ vé hai đêm concert Big Bang tại Hà Nội vào cuối tháng 10 bán hết chỉ hơn một giờ sau khi mở bán. Trước đó, các đợt mở bán sớm cũng ghi nhận hàng chục nghìn người xếp hàng trực tuyến, cho thấy sức nóng của lần trở lại Việt Nam trong tour diễn của nhóm.
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Thủ lĩnh G-Dragon không chỉ là biểu tượng âm nhạc mà còn là biểu tượng thời trang toàn cầu. Anh cũng là một trong những nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất Hàn Quốc. Năm 2025, thông qua các hoạt động như chuyến lưu diễn thế giới và xuất hiện trên các chương trình truyền hình, anh mang về cho công ty quản lý gần 300 tỷ won (khoảng 200 triệu USD) doanh thu. Năm 2025, G-Dragon phát hành album solo phòng thu thứ ba Übermensch và thực hiện các hoạt động quảng bá quy mô lớn, bao gồm chuyến lưu diễn toàn cầu, xuất hiện trên truyền hình và quảng cáo. Album bán được hơn 600.000 bản trong ngày đầu tiên và hơn một triệu bản trong cả năm 2025. Tận dụng đà thành công này, “ông hoàng Kpop” khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn, trải dài qua 12 quốc gia với 39 buổi biểu diễn. Bắt đầu từ Goyang (Hàn Quốc) vào tháng 3/2025, anh thu hút khoảng 825.000 khán giả đến xem biểu diễn tại 17 thành phố.
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Hai thành viên còn lại là Taeyang và Daesung cũng đã có mặt tại sân bay để sẵn sàng sang Việt Nam biểu diễn. Ra mắt vào năm 2006, Big Bang trở thành một trong những nhóm nhạc tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ hai với hàng loạt bản hit Lies, Haru haru, Last farewell, Fantastic Baby, Sober. Ca khúc gần nhất của nhóm phát hành vào tháng 4/2022.
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Sau nhiều xáo trộn, hiện tại, nhóm chỉ còn 3 thành viên là G-Dragon, Daesung và Taeyang, nhưng danh tiếng của họ vẫn có sức ảnh hưởng cực lớn tới khán giả Hàn Quốc và quốc tế. Daesung tỏ ra vui vẻ thoải mái. Anh thường xuyên hoạt động tại thị trường Nhật Bản và là ngôi sao giải trí ăn khách trên các chương trình truyền hình thực tế.
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Hình ảnh Taeyang tại sân bay đến Việt Nam.

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#Big Bang #G-Dragon #Daesung #Taeyang #sao K-pop #thần tượng Hàn Quốc

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