Người dân miền Tây mưu sinh trên đồng nước nổi

TPO - “Chức vụ Đảng, Nhà nước trao cho anh như thế, nguồn lực như thế, tài chính như thế, đầu tư như thế mà cuối cùng sản phẩm làm ra bé tí tẹo, không tương xứng thì phải thay. Nếu không sẽ mất thời gian, lãng phí cơ hội phát triển”, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.