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Xã hội

Người dân miền Tây mưu sinh trên đồng nước nổi

Hòa Hội

TPO - Khi những dòng nước mùa lũ đổ về cuối nguồn sông Mê Kông, những cánh đồng ở khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp trở thành những hồ nước mênh mông, đi kèm với cá, tôm giúp người dân địa phương mưu sinh với nghề giăng câu, thả lưới.

Người dân mưu sinh ở đầu nguồn lũ Đồng Tháp. Clip: Hoà Hội
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Trên đồng lũ mênh mông nước ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, những khoảng quây bằng tre được người dân dựng lên để đặt dớn giữa đồng.
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Ghi nhận của PV Tiền Phong, thời điểm nửa cuối tháng 10, vùng đầu nguồn﻿ tại xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp (huyện Tân Hồng cũ) nước lũ đang duy trì mức cao, hằng ngày có nhiều người dân ra đồng thả lưới đánh bắt cá.
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Gắn bó với nghề giăng lưới trên đồng lũ nhiều năm, vợ chồng ông Văn Công Dính (ngụ xã Tam Nông, Đồng Tháp) thường chạy xuồng hơn chục cây số từ nhà ra cánh đồng xã An Phước để giăng lưới. Ông Dính cho biết, lượng nước năm nay về ít hơn so với năm ngoái. Dù vậy, lượng cá đánh bắt được vẫn ở mức tương đối, không sụt giảm đáng kể.
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Công việc bám mặt nước trên đồng lũ của vợ chồng ông Dính bắt đầu từ 4 - 10h sáng mỗi ngày. Có hôm trúng đàn cá vợ chồng ông sẽ kéo dài thời gian thả lưới tới đầu giờ chiều. Theo ông Dính, vào những ngày thời tiết thuận lợi, hai vợ chồng đánh bắt được khoảng 10 - 15kg cá các loại, đem chợ bán được từ 350.000 - 500.000 đồng.
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Bà Đoàn Thị Phu (vợ ông Dính) cho biết, những lúc sóng gió﻿ nổi lên quá lớn, một mình ông Dính không thể xoay xở kịp khi vừa phải lái xuồng vừa thu lưới, nên bà theo phụ chồng chèo chống để xuồng không lật.
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Cánh đồng mênh mông nước mang lại nguồn lợi thủy sản giúp người dân có thêm thu nhập trong thời điểm đồng ruộng không thể canh tác.
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Mùa nước nổi giúp những cánh đồng tích tụ thêm phù sa, thau chua, rửa mặn, vừa mang lại nguồn lợi thủy sản cho người dân tại xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp nhiều đời qua.
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Cá đồng tự nhiên được đánh bắt từ đồng lũ được thương lái tới tận nơi thu mua, sau đó phân phối đi khắp cả nước.

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#Đồng Tháp #lũ #mưu sinh #nghề chài #cánh đồng #cá #nước nổi

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