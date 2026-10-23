Người dân miền Tây mưu sinh trên đồng nước nổi

TPO - Khi những dòng nước mùa lũ đổ về cuối nguồn sông Mê Kông, những cánh đồng ở khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp trở thành những hồ nước mênh mông, đi kèm với cá, tôm giúp người dân địa phương mưu sinh với nghề giăng câu, thả lưới.
Chiều 23/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm 6 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh.
Ngày 23/10, tại TPHCM, ông Vũ Tiến - nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, phụ trách công tác truyền thông của Hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị 2 bên đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh hai bên như cảng biển, khoa học công nghệ.
TPO - Giai đoạn 2026 - 2027, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây mới, sửa chữa 5.757 căn nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí dự kiến 497,5 tỷ đồng.
Cá thể sư tử trắng tên Mimi qua đời vì tuổi già, khép lại hơn 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn và ký ức với nhiều người chăm sóc, khách tham quan.
TPO - UBND tỉnh Cao Bằng vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.
TPO - Chở khoảng 3.800 kg ghẹ chết đến đổ tại khu vực Bãi Tiên, tỉnh Đắk Lắk, một người đàn ông bị xử phạt 16,25 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả.
TPO - “Chức vụ Đảng, Nhà nước trao cho anh như thế, nguồn lực như thế, tài chính như thế, đầu tư như thế mà cuối cùng sản phẩm làm ra bé tí tẹo, không tương xứng thì phải thay. Nếu không sẽ mất thời gian, lãng phí cơ hội phát triển”, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.
TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa có ý kiến thống nhất cho nhà đầu tư nghiên cứu lập Đề xuất Dự án Trung tâm hành chính thành phố theo hình thức hợp tác công - tư, loại hợp đồng BT. Trung tâm hành chính mới được nghiên cứu tại khu vực Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phường Hưng Phú.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị không "mở bung" chỉ định thầu mà cần có nguyên tắc, mức độ, khung cụ thể; đồng thời làm rõ hành vi chia nhỏ dự án, dự toán để áp dụng hạn mức chỉ định thầu đã được đề xuất bổ sung vào hành vi bị cấm.
TPO - Trước nguy cơ sạt lở tại núi Một (UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang đề xuất di dời 228 hộ dân, san phẳng núi để xử lý nguy cơ sạt lở. Đồng thời, tận thu đất, đá làm vật liệu san lấp, tạo quỹ đất phát triển đô thị.
TPO - Lượng rác sinh hoạt gia tăng khiến Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 đứng trước nguy cơ lấp đầy vào cuối năm 2026. Trước áp lực xử lý rác ngày càng lớn, Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhà máy xử lý chất thải rắn phía nam thành phố, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến đời sống người dân.
TPO - Anh Vũ Xuân Cường, ngụ phường Rạch Dừa, sau khi rời đi khỏi nhà nhiều ngày chưa về, người thân trình báo đến cơ quan chức năng và nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm.
TPO - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc lực lượng CSGT truy đuổi người vi phạm dẫn đến va chạm giao thông là hoàn toàn bịa đặt. Cơ quan chức năng đang truy tìm và xử lý đối tượng tung tin thất thiệt.
TPO - Sau vụ tàu cá bị chìm trên vùng biển phía đông nam Mũi Né, 4 thuyền viên may mắn được một tàu thu mua hải sản phát hiện, cứu sống và đưa vào bờ an toàn. Chiều 23/10, các ngư dân được lực lượng biên phòng tiếp nhận tại cửa biển Trần Đề, TP. Cần Thơ.
TPO - Xã Lương Sơn, Thịnh Minh và phường Kỳ Sơn có những đặc điểm riêng về công nghiệp, dịch vụ, đô thị và dân cư, tạo nên bức tranh đa dạng tại các địa bàn giáp Hà Nội của tỉnh Phú Thọ. Trong phương án điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai địa phương, diện tích, ranh giới và các số liệu liên quan vẫn đang được rà soát, hoàn thiện.