Nghiên cứu lập đề xuất dự án Trung tâm hành chính Cần Thơ theo hình thức PPP

TPO - UBND TP. Cần Thơ vừa có ý kiến thống nhất cho nhà đầu tư nghiên cứu lập Đề xuất Dự án Trung tâm hành chính thành phố theo hình thức hợp tác công - tư, loại hợp đồng BT. Trung tâm hành chính mới được nghiên cứu tại khu vực Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phường Hưng Phú.

UBND TP. Cần Thơ cho biết, tháng 9 vừa qua đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Đầu tư Reva Capital xin chủ trương nghiên cứu, lập Đề xuất Dự án Trung tâm hành chính TP. Cần Thơ theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng ủy UBND thành phố, UBND TP. Cần Thơ thống nhất chủ trương để Công ty Reva Capital tiếp cận các thông tin quy hoạch, hiện trạng đất đai để khảo sát, nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất Dự án Trung tâm hành chính TP. Cần Thơ theo hình thức trên. Toàn bộ chi phí khảo sát, nghiên cứu và xây dựng đề xuất dự án do công ty tự bảo đảm.

UBND TP. Cần Thơ đồng ý nghiên cứu Dự án Trung tâm hành chính tập trung mới tại khu vực Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phường Hưng Phú.

Theo UBND TP. Cần Thơ, việc cho phép tiếp cận, khảo sát và thu thập thông tin chỉ nhằm phục vụ công tác nghiên cứu ban đầu, không được hiểu là chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận hoặc lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất, giao khu vực mặt nước hoặc cho phép triển khai thực hiện dự án.

Việc khảo sát cũng không làm phát sinh quyền ưu tiên, quyền sử dụng đất, mặt nước hoặc quyền lợi độc quyền của công ty đối với khu vực nghiên cứu.

Công ty Reva Capital không được sử dụng văn bản thống nhất trên để huy động vốn, chuyển nhượng, hợp tác đầu tư, quảng cáo, giao dịch hoặc thực hiện các hoạt động xây dựng, khai thác tại khu vực khảo sát.

UBND TP. Cần Thơ cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu xác định vị trí, ranh giới, quy mô và các chỉ tiêu quy hoạch khu hành chính tập trung.

Sở Xây dựng cũng được giao chủ trì nghiên cứu phương án bố trí quỹ đất dự kiến thanh toán cho dự án BT (đầu tư trung tâm hành chính mới), bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và phù hợp định hướng phát triển đô thị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cần Thơ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng đất; xác định nguồn gốc, tình trạng pháp lý, diện tích đã và chưa giải phóng mặt bằng (tại vực Trung tâm Văn hóa Tây Đô); đánh giá khả năng thu hồi đất và bố trí quỹ đất thanh toán cho dự án BT.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND phường Hưng Phú được giao rà soát tình hình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tại khu vực Trung tâm Văn hóa Tây Đô (giai đoạn 1 và giai đoạn 2). Từ đó xác định khối lượng còn lại, nhu cầu kinh phí, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án, tiến độ tiếp tục thực hiện; phối hợp cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu dự án Trung tâm hành chính.

Sở Tài chính Cần Thơ được giao làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị và hồ sơ đề xuất của Công ty Reva Capital , báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo các bước tiếp theo.

UBND TP Cần Thơ đề nghị Công ty Reva Capital chủ động nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất dự án. Trong đó làm rõ sự cần thiết đầu tư, vị trí, quy mô, phương án quy hoạch, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, tiến độ, hiệu quả đầu tư và phương án quỹ đất thanh toán.

Công ty Reva Capital cũng được lưu ý cần đánh giá khả năng giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và cân đối giá trị giữa công trình BT với quỹ đất thanh toán. Sau khi hoàn thiện, gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét theo quy định.

Trước đó, tại Dự thảo Quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được đưa ra lấy ý kiến, ban đầu đơn vị tư vấn lập quy hoạch đề xuất 4 vị trí xem xét đặt trung tâm hành chính mới của Cần Thơ.

Sau khi lắng nghe các góp ý, lãnh đạo Cần Thơ rút lại còn 2 phương án vị trí quy hoạch trung tâm hành chính mới, gồm: Khu Trung tâm Văn hóa Tây Đô (phường Hưng Phú, quy mô khoảng 56 ha); khu phía Bắc đường Vành đai phía Tây (phường Long Tuyền và xã Phong Điền, quy mô khoảng 210 ha).

Trong đó, Trung tâm Văn hóa Tây Đô ven sông Cần Thơ đã được quy hoạch làm trung tâm hành chính mới của Cần Thơ tại các quy hoạch trước, chỉ cách Ninh Kiều 1 cây cầu. Cụ thể, năm 2014, Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho bổ sung Trung tâm hành chính vào phạm vi dự án và điều chỉnh quy hoạch Trung tâm văn hóa Tây Đô; năm 2022, Cần Thơ quyết định quy hoạch xây dựng khu hành chính nằm trong Trung tâm văn hóa Tây Đô. Sau sáp nhập, TP. Cần Thơ đã rà soát và tiếp tục chọn khu vực này làm trung tâm hành chính của thành phố mới.