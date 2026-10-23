Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Cô gái Hải Phòng có vòng eo 58 cm tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam
Ảnh: Báo Tiền Phong

TPO - Bùi Mai Linh là một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước đó, cô gây chú ý khi mặc váy dạ hội do mẹ may tại đêm chung khảo.

img-6976.jpg
Bùi Mai Linh sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, ghi danh vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân.
img-6979.jpg
img-6981.jpg
Mai Linh là một trong bốn thí sinh đến từ Hải Phòng tại cuộc thi năm nay. Mai Linh chia sẻ niềm tự hào và quyết tâm làm rạng danh quê hương Hải Phòng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
img-4682.jpg
img-7917.jpg
Nhìn lại những tháng vừa qua tại cuộc thi, Mai Linh cho biết đây là một trong những khoảng thời gian đặc biệt nhất trong tuổi trẻ của cô. "Những ngày đầu bước vào nhà chung, tôi có sự háo hức nhưng cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ, bởi tôi biết mình phải làm quen với môi trường hoàn toàn mới, với cường độ tập luyện cao và những điều trước đây tôi chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm", cô nói.
img-6974.jpg
Sau đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Bùi Mai Linh cùng các thí sinh có dịp trải nghiệm mặc áo nhật bình. Đây là một trong những trải nghiệm văn hóa độc đáo của các thí sinh khi tham gia cuộc thi năm nay.
img-6972.jpg
img-6973.jpg
Mai Linh và các thí sinh có cơ hội mặc thử áo tứ thân, đội nón quai thao của các liền anh, liền chị khi thăm đền Đô, Bắc Ninh hay mặc trang phục của các dân tộc vùng cao khi tới thăm Lai Châu, Tuyên Quang.
img-6956.jpg
img-6942.jpg
Tại Hà Nội, Mai Linh và 52 thí sinh có dịp mặc áo dài trên chuyến tàu độc lập 5 cửa ô vào dịp lễ Quốc khánh 2/9. Đến với Bắc Ninh, họ có dịp hòa mình vào những làn điệu quan họ của các liền anh, liền chị hay giai điệu sôi động của ca khúc Bắc Bling.
img-6955.jpg
img-6954.jpg
Những trải nghiệm trên chuyến tàu 5 cửa ô là kỷ niệm đáng nhớ với Mai Linh khi cô được thưởng thức món ăn đặc trưng của mùa thu Hà Nội như cốm, trà sen cùng những làn điệu hát xẩm độc đáo.
img-6921.jpg
img-6922.jpg
Mai Linh cho biết hành trình để lại nhiều cảm xúc nhất với cô là chuyến đi Lai Châu tại vòng Chung khảo khi cô có cơ hội đến các điểm trường để thực hiện hoạt động nhân ái như trao tặng khu vui chơi, đồng phục học tập, nấu ăn, giao lưu văn nghệ với trẻ em vùng cao. Là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Mai Linh nói cô quan tâm đến phát triển bền vững, sự công bằng trong xã hội và những nhóm người chưa có nhiều cơ hội để tiếng nói của mình được lắng nghe.
17c7089d4cbecce095af.jpg
683b8c61c842481c1153.jpg
ccbe2be46fc7ef99b6d6.jpg
4846aa1cee3f6e61372e.jpg
Mai Linh cho biết những chuyến đi khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của bản thân đối với xã hội, đặc biệt là vấn đề liên quan đến môi trường, giáo dục và các nhóm dễ bị tổn thương. "Khi đến đó, tôi nhận ra rằng những điều tưởng chừng bình dị với mình lại có thể trở thành những trải nghiệm đáng quý đối với người khác. Những khoảnh khắc được cùng các em vui đùa, trò chuyện và nhìn thấy sự hồn nhiên trong ánh mắt của các em khiến tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sự sẻ chia", cô nói.
img-6971.jpg
img-6957.jpg
Mai Linh nói sau 2 tháng ở nhà chung, điều cô thay đổi rõ nhất là sự chủ động và khả năng thích nghi. "Trước đây, khi đứng trước một trải nghiệm mới, tôi thường muốn chuẩn bị thật kỹ để cảm thấy tự tin. Nhưng tại Hoa hậu Việt Nam, tôi hiểu rằng không phải lúc nào mình cũng chuẩn bị cho mọi tình huống, nhưng mình luôn giữ tinh thần cầu thị, bình tĩnh học hỏi và cố gắng hết sức", cô nói.
img-6962.jpg
img-6960.jpg
img-6961.jpg
Các lớp học catwalk, ứng xử, thanh nhạc hay giải phóng hình thể giúp Mai Linh nhận ra rằng sự tự tin được hình thành qua quá trình luyện tập, chấp nhận những góp ý và kiên trì sửa đổi những điểm mình còn hạn chế. Việc tiếp tục được vào vòng chung kết là cơ hội để Mai Linh tiếp tục học hỏi và thể hiện bản thân một cách rõ nét hơn.
img-6928.jpg
img-6929.jpg
Hiện tại Mai Linh và các thí sinh đang chạy nước rút cho chặng chung kết. Từ một nữ sinh chưa từng thi sắc đẹp, cô gái Hải Phòng tự tin sải bước trình diễn trên sân khấu đêm chung khảo. Mai Linh tự tin khoe hình thể trong phần thi áo tắm. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng 80-58-91 cm.
img-6927.jpg
img-6926.jpg
Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân cũng bày tỏ quyết tâm mang vương miện Hoa hậu Việt Nam về cho Hải Phòng.

Xem thêm

#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 #cô gái Hải Phòng tại Hoa hậu Việt Nam #Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Cùng chuyên mục

Á hậu Châu Anh ấn tượng với cột mốc 10 năm của Giải Golf vì Tài năng trẻ

Á hậu Châu Anh ấn tượng với cột mốc 10 năm của Tiền Phong Golf Championship

TPO - Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp bày tỏ sự ấn tượng với hành trình 10 năm của Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì tài năng trẻ. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà.

Cô gái Hải Phòng ở Hoa hậu Việt Nam: 'Tôi học hỏi từ các thí sinh'

Cô gái Hải Phòng ở Hoa hậu Việt Nam: 'Tôi học hỏi từ các thí sinh'

TPO - Hải Phòng lần đầu tiên đăng cai cả vòng chung khảo, chung kết Hoa hậu Việt Nam khiến thí sinh chủ nhà Bùi Mai Linh vô cùng hào hứng. Cô cho rằng sự cổ vũ của người thân, của đông đảo người dân đất Cảng tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh Hải Phòng tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đại sứ Ngày thanh toán số Việt Nam trải nghiệm mua sắm

Đại sứ Ngày thanh toán số Việt Nam trải nghiệm mua sắm

TPO - Thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ là một trong những cách đưa công nghệ số vào hoạt động tiêu dùng thường nhật, bên cạnh các giao dịch trực tuyến và dịch vụ ngân hàng số. Với vai trò kết nối chương trình với cộng đồng và lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại đến gần hơn với người dùng trẻ, Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành chuỗi sự kiện của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam học cách dùng mạng xã hội

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam học cách dùng mạng xã hội

TPO - Thí sinh Nguyễn Yến Trang, Vũ Thị Khánh Vi cho biết có thêm hàng nghìn lượt theo dõi từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại buổi giao lưu với chuyên gia hàng đầu nền tảng Tiktok Việt Nam, các thí sinh tìm lời giải cho việc xây dựng hình ảnh và giữ sự quan tâm của khán giả sau cuộc thi.

Cô gái 19 tuổi ở Hoa hậu Việt Nam: 'Tôi sợ đám đông nhưng giờ đã tự tin trước ống kính'

TPO - Nguyễn Thị Thúy Linh cho biết bên cạnh sự ủng hộ của gia đình, bác gái hàng xóm dù không có điều kiện nhưng đã dành cho cô sự ủng hộ và tình cảm nồng nhiệt nhất. Trong talkshow với Báo Tiền Phong, Thúy Linh xúc động gửi lời cảm ơn người hàng xóm đã yêu mến và khích lệ cô trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

MC song ngữ tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

MC song ngữ tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Hoàng Thị Hà Phương là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Những hoạt động tại Bến tàu K15, xưởng gốm Chu Đậu, rừng ngập mặn Bàng La giúp cô hiểu thêm về quê hương trong hành trình dự thi.

Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp gửi lời chúc hàng trăm golfer Tiền Phong Golf Championship

Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp gửi lời chúc hàng trăm golfer Tiền Phong Golf Championship

TPO - “Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ.

Rèn trả lời ứng xử cho 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Rèn trả lời ứng xử cho 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Phần thi tranh biện bị giới hạn về mặt thời gian khiến nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy "chưa đã". Tuy nhiên, quy định này đòi hỏi các cô gái phải cải thiện khả năng trình bày và triển khai quan điểm. Đây là bước tập dượt để thí sinh thêm kỹ năng và tự tin khi có cơ hội vào top 5 trả lời ứng xử.

Kỷ lục hơn 3.000 câu hỏi ứng xử Hoa hậu Việt Nam 2026

Kỷ lục hơn 3.000 câu hỏi ứng xử Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ghi nhận hơn 3.000 lượt gửi chỉ sau hai tuần phát động. Trí tuệ nhân tạo, áp lực của người trẻ, trách nhiệm cộng đồng, bình đẳng giới và giá trị của danh hiệu hoa hậu là những chủ đề được công chúng quan tâm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe