Khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân

TPO - Lễ khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XV, năm 2026 diễn ra tối 22/10 tại Nhà hát Hồ Gươm do Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức 2 năm/lần. Đây là hoạt động nghiệp vụ thiết thực, là ngày hội của những người làm báo, làm truyền thông về đề tài an ninh, trật tự.

Liên hoan là dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo động lực sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng CAND và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Lễ Khai mạc Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV tối 22/10.

Liên hoan lần thứ XV, năm 2026 có chủ đề Hội tụ và lan tỏa, diễn ra từ 22-27/10 tại Hà Nội, thu hút 737 tác phẩm của 56 đơn vị. Qua 14 kỳ tổ chức, liên hoan ngày càng được đổi mới về nội dung, hình thức, quy mô và chất lượng.

Nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, phản ánh sinh động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, góp phần định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Liên hoan - cho biết liên hoan diễn ra trong bối cảnh báo chí, truyền thông đang có những chuyển biến sâu sắc, nhanh chóng dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông mới.

Việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu những người làm báo, làm truyền thông Công an nhân dân phải chủ động đổi mới tư duy, phương thức tác nghiệp, tổ chức sản xuất và phân phối nội dung, khai thác hiệu quả các thành tựu công nghệ mới để nâng cao chất lượng, tốc độ và khả năng tiếp cận công chúng.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu khai mạc Liên hoan.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, trong quá trình đổi mới và chuyển đổi số, đội ngũ những người làm báo Công an nhân dân càng phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật phát ngôn và tính chính xác của thông tin.

Công nghệ là công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng không thể thay thế trách nhiệm, bản lĩnh, đạo đức và sự dấn thân của người làm báo.

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm và tôn vinh tác phẩm Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh xuất sắc nhất, liên hoan còn có nhiều hoạt động bên lề để những người làm báo chí và công tác tuyên truyền trong và ngoài lực lượng CAND gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm.

Trong khuôn khổ liên hoan có các hoạt động như hội thảo Dữ liệu công nghệ số - Nền tảng an toàn cho Báo chí Công an trong kỷ nguyên mới”và hội thảo Hội tụ - Phân phối nội dung đa nền tảng tại Cục Truyền thông CAND, tham quan quy trình sản xuất của Đài Truyền hình Việt Nam, sinh hoạt chính trị tại tỉnh Ninh Bình...