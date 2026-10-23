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Thế giới

Nga, Ukraine đồng ý ngừng bắn ở Oleshky

Minh Hạnh

TPO - Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky - nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/10.

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Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: AP)

Thông cáo từ Nhà Trắng nêu rõ: "Cả hai quốc gia đã đồng ý tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại Oleshky để tạo điều kiện cho hàng cứu trợ nhân đạo được đưa vào, đồng thời chuẩn bị cho việc sơ tán thường dân thông qua một hành lang an toàn đã được chỉ định".

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm.

Trong tuyên bố của mình, bà Melania Trump cho biết: "Tình hình tại Oleshky đang vô cùng tồi tệ. Đây là một thành phố nằm trên tiền tuyến, đang đứng bên bờ vực thảm họa. Những cư dân còn ở lại Oleshky chủ yếu là người cao tuổi. Họ đang rất cần được chăm sóc y tế, thuốc men, thực phẩm và nước sạch".

“Người dân Oleshky bị hạn chế nguồn điện, phải sống giữa những con đường đầy mìn và phải chịu đựng các cuộc tấn công quân sự thường xuyên. Rõ ràng là nếu không có lệnh ngừng bắn, việc đưa viện trợ nhân đạo vào thành phố và sơ tán người cao tuổi sẽ là điều không thể".

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Cảnh tan hoang trên một tuyến đường ở Oleshky (tỉnh Kherson). (Ảnh: Reuters)

Theo Đệ nhất phu nhân, thỏa thuận ngừng bắn này sẽ cho phép các nhóm phi quân sự từ cả hai nước tiếp cận người dân tại nơi ở của họ, đồng thời phối hợp vận chuyển những ai muốn sơ tán sang Nga hoặc Ukraine.

Một cơ quan truyền thông Mỹ sẽ đi cùng các nhóm này để ghi lại toàn bộ quá trình, đảm bảo rằng nguyện vọng của mỗi gia đình được tôn trọng.

Ngay sau đó, Newsmax cho biết trong một bản tin, rằng hãng tin này đã được cấp "quyền tiếp cận độc quyền để ghi lại nỗ lực nhân đạo ở Oleshky“.

Oleshky - nằm bên kia sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson - hiện chỉ còn khoảng 1.700 đến 2.000 cư dân, chủ yếu là người cao tuổi cùng khoảng 50 trẻ em. Con số này đã giảm đáng kể so với khoảng 24.000 người sinh sống tại đây trước khi chiến tranh nổ ra.

Theo Nhà Trắng, khoảng 90% thành phố đã bị ngập lụt sau khi đập Kakhovka bị phá hủy.

Tuyên bố cho biết, bà Melania Trump cùng đại diện của bà đã làm việc trực tiếp với giới lãnh đạo Nga và Ukraine để xác định các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tại địa phương.

Bà Melania Trump nói: "Những cư dân muốn sơ tán sẽ nhận được sự hỗ trợ phối hợp và phương tiện di chuyển để đến nơi họ mong muốn. Tôi dự đoán rằng một số người sẽ muốn đến Nga, trong khi những người khác có thể muốn đến Ukraine".

Reuters

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#lệnh ngừng bắn #Nga #Ukraine #Oleshky #Đệ nhất phu nhân Mỹ #Melania Trump

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