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Pháp luật

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Khởi tố người đăng tin Novaland đứng trước nguy cơ phá sản, mất khả năng trả nợ

Nguyễn Dũng

TPO - Công an TPHCM khởi tố Đỗ Minh Quang, chủ tài khoản Facebook “Quang Do”, để điều tra việc đăng thông tin sai sự thật về Novaland nhằm thu hút lượt xem, tương tác.

Clip công an đọc lệnh khởi tố đối tượng Đỗ Minh Quang, chủ tài khoản Facebook “Quang Do”

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Quang (SN 1982, ngụ phường Tân Sơn Nhì).

Quang bị khởi tố điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố giác của Novaland về việc một số tài khoản trên Facebook, Threads, TikTok và các hội, nhóm sử dụng Zalo, Viber, Telegram đăng tải, lan truyền thông tin thiếu căn cứ, chưa được kiểm chứng về doanh nghiệp.

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Những bài đăng sai sự thật về Novaland.

Trong số này có những nội dung cho rằng doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản, mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Theo kết quả điều tra, tài khoản Facebook “Quang Do” do Đỗ Minh Quang lập, quản lý và sử dụng. Cơ quan công an xác định Quang đã dùng tài khoản này đăng nhiều thông tin sai sự thật liên quan hoạt động của Novaland.

Các bài viết thu hút nhiều lượt thích, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Theo Công an TPHCM, tại buổi làm việc, Quang thừa nhận mục đích đăng các bài viết là thu hút sự chú ý, tăng lượt xem, lượt thích, chia sẻ và số người theo dõi tài khoản cá nhân. Quang nhận thức nội dung đăng tải có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhưng không quan tâm đến hậu quả có thể xảy ra.

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Đỗ Minh Quang bị khởi tố vì đăng tin sai sự thật về Novaland.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan, củng cố chứng cứ; đồng thời xác minh những tài khoản, cá nhân khác có dấu hiệu đăng tải, phát tán thông tin xuyên tạc, sai sự thật về doanh nghiệp để xem xét, xử lý.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân kiểm chứng nguồn tin, tính chính xác và căn cứ của thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng.

Đối với doanh nghiệp, khi phát hiện nội dung có dấu hiệu sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu hoặc hoạt động kinh doanh, cần lưu giữ dữ liệu điện tử, đường dẫn, hình ảnh, nội dung bài viết và các chứng cứ liên quan để cung cấp cho cơ quan chức năng.

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