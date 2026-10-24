Quốc Anh căng thẳng khi đóng cảnh táo bạo với Ninh Dương Lan Ngọc

TPO - Trong buổi họp báo ra mắt phim "Chị chị em em 3", Quốc Anh thừa nhận ngượng ngùng và phải xin phép Ninh Dương Lan Ngọc trước khi thực hiện cảnh nóng.

Tối 23/10, đoàn phim Chị chị em em 3 tổ chức buổi ra mắt trước truyền thông và khán giả tại TPHCM.

Dàn cast hạng nặng của phim xuất hiện với Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh, Steven Nguyễn, Chi Pu và Kỳ Duyên. Một loạt tên tuổi đình đám của showbiz xuất hiện để ủng hộ bộ phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng.

Khác với hai phần phim trước, diễn ra ở bối cảnh hiện đại và cận đại, Chị chị em em 3 đưa câu chuyện lùi về quá khứ, đặt tại không gian Kinh Bắc xưa, mang đến bầu không khí mới mẻ cho thương hiệu phim.

Thay vì khai thác chất liệu giật gân thường thấy trong mùa Halloween, phim tập trung xoay quanh mâu thuẫn tình ái.

Các mối quan hệ trong tác phẩm được xây dựng dựa trên khát khao cá nhân đan xen toan tính danh phận.

Yếu tố cổ trang trong phim được sử dụng như rào cản xã hội, khiến các quyết định cá nhân trở nên khó khăn và phức tạp hơn.

Dàn cast Chị chị em em 3 ra mắt truyền thông.

Quốc Anh ngượng khi nhắc đến cảnh quay nhạy cảm

Trong bức tranh kịch bản thiên về tâm lý nữ giới của Chị chị em em 3, tuyến nhân vật nam đóng vai trò là những nút thắt quan trọng để tăng yếu tố bất ngờ cho đường dây câu chuyện.

Sự xuất hiện của Quốc Anh và Steven Nguyễn làm cân bằng lại thế trận tâm lý xuyên suốt mạch phim và những cú "twist", đặc biệt là ở những phân đoạn lột tả bản năng trần trụi của con người.

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất ở buổi họp báo là phân cảnh "nóng" của diễn viên Quốc Anh đóng cùng Ninh Dương Lan Ngọc. Lần đầu trong sự nghiệp, nam diễn viên sinh năm 1998 thực hiện cảnh thân mật có mức độ tình cảm mạnh bạo trên màn ảnh rộng.

Về trải nghiệm đáng nhớ khi đóng cùng Lan Ngọc, Quốc Anh chia sẻ: "Trước khi quay những cảnh thân mật, tôi rất hồi hộp vì đây là lần đầu đóng những phân đoạn táo bạo đến vậy. Tôi đã chủ động xin phép các bạn diễn trước mỗi cảnh để mọi người cảm thấy thoải mái hơn, nhưng bản thân vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

﻿ Quốc Anh đóng cảnh nóng cùng Lan Ngọc.

Khi hoàn thành, tôi thấy mình đã vượt qua sự ngại ngùng ban đầu và thể hiện trọn vẹn nhân vật Văn Tài. Rất cảm ơn chị Lan Ngọc đã hỗ trợ tôi thoải mái để hoàn thành phân cảnh này. Tôi rất vui khi chúng tôi đã truyền tải được tình yêu đầy khao khát và giằng xé của 2 nhân vật".

Bên cạnh sự bứt phá của Quốc Anh, diễn viên "nghìn tỷ" Steven Nguyễn cũng đối diện với áp lực làm mới bản thân.

Anh cho biết vai diễn Văn Cường là cơ hội để bứt phá khỏi vùng an toàn. Khác với các vai hành động thường bộc lộ tính cách trực tiếp qua lời thoại trước đây, vai diễn mới nhất của Steven Nguyễn đòi hỏi sự tĩnh lặng, là một phép thử để anh làm mới hình ảnh trong mắt công chúng.

Theo Steven Nguyễn, Văn Cường là nhân vật được xây dựng qua những suy tính ngầm nhiều hơn là hành động thể hiện ra bên ngoài. Khó khăn lớn nhất của anh là phải biểu đạt được suy nghĩ, cảm xúc phức tạp chỉ qua biểu cảm nhỏ. Anh phải tập trung và kiểm soát mọi hành động diễn xuất để không làm lộ rõ ý đồ nhân vật quá sớm với người xem.

Những góc khuất tâm lý dưới lớp vỏ bọc lễ giáo

Chia sẻ về định hướng của phần phim mới, nhà sản xuất Will Vũ nhấn mạnh đường dây kịch bản lần này tiếp tục là lột tả nội tâm phụ nữ. Anh cho hay: "Tác phẩm tập trung vào những tâm tư phức tạp, có phần dữ dội nhưng cũng mong manh của phái nữ, đặc biệt khi họ phải đứng trước những điều bản thân khao khát nhưng lại bị ràng buộc bởi hoàn cảnh xã hội".

Cùng quan điểm với nhà sản xuất, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng làm rõ hơn về ý đồ chọn bối cảnh Kinh Bắc xưa.

Anh khẳng định mục đích của việc lùi về quá khứ là để khai thác những mong muốn rất đời thường, nhưng lại bị đóng khung bởi lễ giáo, danh phận và kỳ vọng của những người xung quanh, từ đó tạo ra những bi kịch éo le.

Đạo diễn hy vọng khán giả khi xem phim sẽ không chỉ quan sát những tình tiết tranh đấu bề nổi. Anh muốn người xem nhìn nhận sâu hơn vào những trăn trở của số phận, thấu hiểu được động cơ đằng sau quyết định có phần sai lầm hoặc cực đoan của các nhân vật, thay vì chỉ phán xét họ dựa trên hệ quy chiếu đạo đức thông thường.

Với Ninh Dương Lan Ngọc, dự án đánh dấu sự trở lại của cô sau khoảng 4 năm không xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Nữ diễn viên nhìn nhận quá trình nghỉ ngơi đã giúp cô quan sát cuộc sống chậm lại, từ đó có thêm những trải nghiệm và góc nhìn thực tế để áp dụng vào công việc diễn xuất, giúp quá trình hóa thân vào nhân vật có chiều sâu hơn.

Dàn cast "khủng" của Chị chị em em 3 lao vào cuộc chiến với Án mạng karaoke.

Lan Ngọc nói: "Cách tôi phân tích và tiếp cận nhân vật ở thời điểm hiện tại đã có sự thay đổi. Tôi lựa chọn lối diễn xuất điềm đạm hơn, tập trung vào ánh mắt và sự dồn nén bên trong thay vì bộc lộ cảm xúc dữ dội ra bên ngoài. Mong rằng khán giả sẽ thấy một khía cạnh nhẫn nhịn nhưng cũng đầy toan tính qua tác phẩm này".

Đảm nhận vai liền chị Thị Nương, Chi Pu đi vào tâm lý của người phụ nữ mang mối tình với chính người anh nuôi của mình. Theo nữ diễn viên, khó khăn của vai diễn nằm ở việc nhân vật luôn phải che giấu cảm xúc, không thể nói ra những suy nghĩ chân thật nhất của bản thân trước mặt người khác vì sợ phá vỡ các rào cản luân lý khắt khe.

Thị Nương là điển hình của những người phải sống theo vai trò mà cộng đồng mong đợi, kìm nén những mong muốn trái ngược bên trong.

Chi Pu nhận định đây là nét tâm lý đời thường dễ đồng cảm, khi con người luôn phải đứng giữa lằn ranh của điều bản thân thực sự muốn và điều xã hội cho là chuẩn mực bắt buộc phải tuân theo.