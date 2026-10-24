Lộ hình ảnh Ả-rập Xê-út mở rộng sản xuất tên lửa giữa chiến sự nóng bỏng với Houthi

TPO - Ả-rập Xê-út dường như đang mở rộng nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo để chế tạo tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn với kích thước lớn hơn, có thể bay xa hơn hoặc mang tải trọng lớn hơn.

Đây là nhận định của hai nhà nghiên cứu Mỹ, sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh thương mại trong hơn 1 năm.

Tên lửa với sức công phá lớn có thể giúp Ả-rập Xê-út răn đe và đối phó với các cuộc tấn công từ Iran và tăng khả năng tự chủ quân sự, đồng thời củng cố vị thế của nước này trong cuộc xung đột với lực lượng Houthi tại Yemen.

Tuy nhiên, động thái này có thể thúc đẩy cuộc chạy đua tên lửa trong khu vực và làm gia tăng phản đối trong Quốc hội Mỹ với thỏa thuận hạt nhân dân sự giữa Mỹ và Ả-rập Xê-út. Thoả thuận này vốn đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở được cho là nơi Ả-rập Xê-út đang mở rộng sản xuất tên lửa. (Nguồn: Planet Labs/Reuters)

Hãng vệ tinh Planet Labs có trụ sở tại Mỹ đã chụp ảnh khu phức hợp al-Duwadimi, cách thủ đô Riyadh khoảng 200 km về phía tây, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2025 - 9/2026.

Theo hai nhà nghiên cứu Sam Lair và Michael Duitsman thuộc Viện Nghiên cứu chính sách đối ngoại (FPRI), những hình ảnh này cho thấy 1 tòa nhà mới có các hố đúc. Đó là những hố sâu nơi hỗn hợp nhiên liệu được đổ vào vỏ động cơ tên lửa và để đông cứng.

Đại sứ quán Ả-rập Xê-út và Bộ Thông tin nước này không phản hồi đề nghị bình luận.

Theo đánh giá của hai ông Lair và Duitsman, tòa nhà mới được bao quanh bởi những bức tường dường như nhằm bảo vệ các công trình lân cận trước nguy cơ xảy ra vụ nổ ngoài ý muốn. Công trình này có diện tích ít nhất gấp đôi tòa nhà được cho là đang chứa các hố đúc hiện có của nhà máy.

FPRI là một tổ chức nghiên cứu phi đảng phái, có trụ sở tại Philadelphia.

Theo hai nhà nghiên cứu, tòa nhà mới thứ 2 có thể được sử dụng để lưu trữ các thành phần nhiên liệu hoặc những bộ phận tên lửa đã hoàn thiện.

Các lực lượng quân sự ưu tiên tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn vì chúng có thể được lưu trữ trong thời gian dài và phóng nhanh hơn so với hệ thống sử dụng nhiên liệu lỏng.

Theo hai ông Lair và Duitsman, cơ cấu lực lượng tên lửa của Ả-rập Xê-út cho thấy tổ hợp al-Duwadimi phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc, khi những đặc điểm của cơ sở này tương đồng với một số nhà máy tên lửa của Trung Quốc.

Theo bản đánh giá của CIA được giải mật năm 1991, Ả-rập Xê-út đã bí mật mua khoảng 40 tên lửa đạn đạo DF-3 sử dụng nhiên liệu lỏng từ Trung Quốc vào năm 1987. Nước này lần đầu tiên trưng bày 2 tên lửa trong số đó tại cuộc duyệt binh quân sự tháng 4/2014.

Gần đây, nhóm nghiên cứu FPRI dựa trên các video và hình ảnh trên mạng xã hội để suy luận rằng mảnh vỡ tại Yemen thuộc về tên lửa DF-15, do Trung Quốc thiết kế và Ả-rập Xê-út phóng đi.

Ông Lair nhận định, vương quốc có thể đang sản xuất tên lửa DF-15 sử dụng nhiên liệu rắn. Theo ông, việc mở rộng cơ sở al-Duwadimi nhiều khả năng nhằm phục vụ sản xuất tên lửa DF-21 có tầm bắn xa hơn hoặc loại tên lửa tương tự.

Đại sứ quán Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Trung Quốc không phản hồi đề nghị bình luận. CIA từ chối bình luận, trong khi Nhà Trắng cũng không phản hồi đề nghị bình luận.