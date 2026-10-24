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Thế giới

Mỹ đề xuất phương án mới giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Tạp chí The Economist của Anh dẫn nguồn giới chức Ukraine cho biết, Mỹ được cho là đã đề xuất các điều khoản mới cho một thỏa thuận hòa bình nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Theo The Economist, các điều khoản này bao gồm: Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thiết lập một khu phi quân sự tại Donbass và khôi phục hoạt động của đường ống dẫn khí đốt Nord Stream.

Ngoài ra, đề xuất mới nhất từ ​​Washington cũng bao gồm việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cho phép Mátxcơva thực hiện các giao dịch kinh doanh với Mỹ và nối lại nguồn cung khí đốt sang châu Âu.

Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được một "gói đầu tư" cùng tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) nếu từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

Nga và Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin không gửi bất kỳ tài liệu nào về kế hoạch giải quyết xung đột tại Ukraine thông qua đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Tuy nhiên, theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, trong cuộc gặp với ông Witkoff, Tổng thống Putin đã thông báo rằng Mátxcơva sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine trong 10 ngày đầu tháng 11. Nội dung chính của các cuộc đàm phán này sẽ tập trung vào việc thiết lập một hệ thống an ninh cho cả Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Ngày 23/10, trả lời phỏng vấn tạp chí International Affairs, ông Alexander Gusarov - Vụ trưởng Vụ Bắc Đại Tây Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nga - cho biết, Mátxcơva hoàn toàn không nghi ngờ về thiện chí của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc tìm kiếm các khuôn khổ đôi bên cùng chấp nhận được, nhằm đạt được một giải pháp lâu dài và bền vững cho cuộc xung đột tại Ukraine.

“Chúng tôi tin rằng, nếu phía Mỹ thể hiện sự tôn trọng thỏa đáng đối với những lợi ích và 'lằn ranh đỏ' của chúng tôi, thì cuối cùng, chúng ta có thể tiến rất gần đến một biện pháp chính trị lâu dài và bền vững. Tất nhiên, giải pháp này phải dựa trên các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt như Tổng thống Nga đã nêu, dựa trên thực tế lãnh thổ và dựa trên Hiến pháp Nga”, ông Gusarov nói.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng, bối cảnh chính trị và đảng phái tại Mỹ có thể gây tác động đáng kể tới chương trình nghị sự của Quốc hội Mỹ liên quan đến Nga.

"Cần lưu ý rằng ngay cả hiện nay, khi chính quyền đang nắm đa số tại cả hai viện Quốc hội, thì điều đó vẫn không ngăn cản được việc họ thúc đẩy một dự luật trừng phạt mà chúng tôi cho là gây hại đối với Nga và Iran, được gọi là Đạo luật Lindsey Graham. Như vậy, rõ ràng là có những thế lực muốn phát triển quan hệ theo hướng đối đầu giữa Nga và Mỹ. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này trước hết không hề phục vụ lợi ích của chính người dân Mỹ”, ông Gusarov nhấn mạnh.

The Economist, Tass

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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Nga Vladimir Putin #xung đột Nga - Ukraine #Mỹ #trung gian đàm phán #NATO #EU

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