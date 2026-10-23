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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện thăm hỏi về vụ động đất tại Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện thăm hỏi đến các lãnh đạo Trung Quốc sau vụ động đất nghiêm trọng tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Được tin tối 22/10 đã xảy ra vụ động đất nghiêm trọng tại huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 23/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ.

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Lực lượng cứu hỏa chuẩn bị bữa trưa cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất tại một ngôi làng ở thị trấn Maru, huyện Ba Thanh, thành phố Na Khúc, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 23/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi đến Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Theo truyền thông Trung Quốc, các đội cứu hộ đang tìm kiếm trên khu vực hẻo lánh của Tây Tạng sau trận động đất mạnh 7 độ, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, 54 người bị thương và hơn 300 ngôi nhà đổ sập.

Các quan chức lo ngại những công trình khác sẽ tiếp tục đổ do dư chấn, cũng như khả năng xảy ra thương vong vì sạt lở đá.

Công tác tìm kiếm và cứu nạn gặp nhiều khó khăn do đặc điểm địa hình và nhiệt độ xuống thấp.

Hơn 5.000 người từ 3 huyện địa phương được huy động tham gia công tác cứu hộ. Các hàng hoá cứu trợ đã được chuyển đến khu vực.

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#Động đất #Tây Tạng #Trung Quốc #Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

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