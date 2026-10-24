Cận cảnh mỏ cát liên quan sai phạm của cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang

TPO - Mỏ cát số 2 (Thanh Hóa), nơi liên quan đến cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị can dự kiến sắp bị đem ra xét xử hiện dừng hoạt động, chỉ còn một bãi bồi nhô lên giữa sông Chu.
TPO - Thông qua nền tảng Tatao Live với chiêu bài livestream ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các đối tượng đã lôi kéo hơn 40.000 tài khoản tham gia, huy động 407 tỷ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 220 tỷ đồng.
TPO - Do nghi ngờ bạn thuyền ném dụng cụ câu mực của mình xuống biển, Huỳnh Văn Đúng xảy ra cự cãi, xô xát rồi dùng dao đâm nạn nhân. Người này tử vong sau đó do không được cấp cứu kịp thời.
TPO - Công an TPHCM khởi tố Đỗ Minh Quang, chủ tài khoản Facebook “Quang Do”, để điều tra việc đăng thông tin sai sự thật về Novaland nhằm thu hút lượt xem, tương tác.
TPO - Trước khi Bí thư và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ cùng 5 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay cho tình trạng khai thác đất trái phép, Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh liên quan. Thời điểm đó, đại diện xã Hợp Kim trả lời phóng viên rằng mọi thứ làm 'hợp pháp', không có sai sót.
TPO - Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây sản xuất và bán ra thị trường gần 1500 văn bằng, chứng chỉ giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định có sự tiếp tay của giảng viên đại học.
TPO - Ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã hoàn thành kết luận điều tra vụ tham ô tiền công đức xảy ra xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Có 14 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, trong đó có nguyên Phó chủ tịch UBND xã và nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành.
TPO - Lực lượng công an cùng các đơn vị liên quan tại Khánh Hòa đang triển khai nhiều chốt kiểm soát, trực 24/24 giờ, ráo riết truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an.
TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, đồng thời tăng cường kiểm soát tại các khu vực thuộc xã Diên Lâm, Diên Đồng và địa bàn lân cận tỉnh Khánh Hòa.
TPO - Lợi dụng việc nhiều lần thuê ô tô trước đó, Lê Trần Thợ tiếp tục thuê xe của một phụ nữ ở Phú Thọ rồi mang đến Hà Nội cầm cố lấy 200 triệu đồng. Đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TPO - Đồng loạt kiểm tra nhiều phòng tại chung cư Bảo Sơn, phường Thành Vinh, Nghệ An, lực lượng công an phát hiện khoảng 30 người nghi liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.
TPO - Dù đã sử dụng bia, rượu, Phạm Trọng Đạo ( trú quán xã Sơn Bằng, Hà Tĩnh) vẫn điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong. Sau tai nạn, nam tài xế đã rời khỏi hiện trường.
TPO - Chỉ vì mâu thuẫn trong việc sử dụng chung cống ngăn nước, P.H.N đã lén xịt thuốc diệt cỏ lên 110 cây sầu riêng đang cho trái của chú ruột ở Đồng Tháp, làm hơn 7 tấn trái rụng, ước thiệt hại hơn 500 triệu đồng.
TPO - Sau khi bị nghi trộm cắp tài sản tại nhiều địa phương, 3 nam thiếu niên lên xe khách tìm đường tẩu thoát nhưng bị lực lượng CSGT phát hiện, chặn dừng tại Đắk Lắk. Tang vật thu giữ gồm 20 điện thoại di động, 13,9 triệu đồng và nhiều ngoại tệ.
TPO - Lợi dụng việc được cấp phép thu hồi khoáng sản phục vụ cải tạo đất, Giám đốc một doanh nghiệp ở xã Hoàng Cương (tỉnh Phú Thọ) bị cáo buộc chỉ đạo khai thác vượt phạm vi, khối lượng cho phép hơn 9.000 m3 đất đem bán thu lợi.
TPO - Người vay phải cung cấp căn cước, sao kê tài khoản cùng thông tin nơi ở, việc làm. Sau đó, số tiền vay được quy đổi thành vàng để ký “hợp đồng cho thuê tài sản”. Khách phải trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc số tiền tương ứng khi đến hạn.
TPO - Kiểm tra 4 căn biệt thự tại phường Nam Nha Trang, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện 9 người Trung Quốc dương tính với ma túy, cùng nhiều dấu hiệu liên quan hoạt động đánh bạc trực tuyến.