Cận cảnh mỏ cát liên quan sai phạm của cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang

TPO - Trước khi Bí thư và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ cùng 5 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay cho tình trạng khai thác đất trái phép, Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh liên quan. Thời điểm đó, đại diện xã Hợp Kim trả lời phóng viên rằng mọi thứ làm 'hợp pháp', không có sai sót.