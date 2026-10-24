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Pháp luật

Cận cảnh mỏ cát liên quan sai phạm của cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang

Hoàng Phúc

TPO - Mỏ cát số 2 (Thanh Hóa), nơi liên quan đến cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 10 bị can dự kiến sắp bị đem ra xét xử hiện dừng hoạt động, chỉ còn một bãi bồi nhô lên giữa sông Chu.

Video: Cận cảnh mỏ cát vi phạm trong chuyển nhượng và khai thác ở Thanh Hóa.
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Mỏ cát số 2 – nơi liên quan đến bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa﻿) và 10 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép dự kiến bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử hôm 29/10 tới nằm trên sông Chu qua địa phận xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ (nay là phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa – khu vực mũi tên đỏ).
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Trong vụ án, ông Giang cùng ông Phạm Văn Hoành (cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa); Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát); Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (cùng là Thành viên góp vốn Công ty Khoáng sản Thiên An Phát); Nguyễn Công Bắc (SN 1972), Trần Văn Linh (SN 1999) và Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm) bị truy tố về 1 trong 3 tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế”. Trong ảnh, mỏ cát nay chỉ còn bãi bồi nhỏ nhô lên giữa sông, đã dừng hoạt động khai thác.
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Theo cáo trạng của Viện KSND Vụ 3, Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép thuê đất, khai thác mỏ cát số 2 (xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ). Năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Tâm thỏa thuận với nhóm bị cáo tại Công ty Khoáng sản Thiên An Phát về việc bán quyền khai thác tại mỏ số 2, giá trị 62 tỷ đồng nhưng trên hợp đồng, các bên chỉ ký ở mức 2 tỷ. Hành vi mua bán với sự gian lận về giá nêu trên khiến bị cáo Tâm bị kết luận trốn thuế, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng. Ngoài ra, sau khi ký hợp đồng với Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Thiên An Phát), đến gặp người quen là ông Lê Đức Giang, đề nghị vị này giúp đỡ trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng.
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Cáo trạng xác định, cựu Phó chủ tịch Lê Đức Giang đồng ý rồi chỉ đạo Sở TN&MT (cũ) tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho Công ty Thiên An Phát sai quy định. Ngày 10/12/2020, ông Lê Đức Giang ký giấy phép cho Công ty Thiên An Phát được khai thác hơn 46.000m3. Hành vi này bị xác định vi phạm Nghị định 158/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản. Kết luận định giá thể hiện, hơn 46.000m3 cát ở thể tự nhiên có giá trị gần 5,2 tỷ đồng, đây là thiệt hại do nhóm ông Lê Đức Giang gây ra. Trong ảnh, một bãi tập kết sau khai thác của mỏ số 2 tại thôn Thiệu Nguyên (xã Thiệu Hóa).
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Cũng theo cáo trạng, sau khi được cấp phép, Giám đốc Công ty Thiên An Phát Nguyễn Xuân Tùng đã nhiều lần tặng quà lễ, tết cho các cán bộ. Trong đó, “tặng” cựu Phó chủ tịch Lê Đức Giang tổng số tiền 180 triệu đồng; đưa ông Phạm Văn Hoành (cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường) 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản) 35 triệu và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) 20 triệu.
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Đối với hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cáo trạng nêu từ năm 2023 – 2025, Công ty Thiên An Phát đã khai thác hơn 582.000m3 cát nhưng tổng trữ lượng được cấp phép khai thác chỉ ở mức 159.000m3. Như vậy, Công ty Thiên An Phát khai thác trái phép hơn 434.000m3 có giá trị hơn 75,8 tỷ đồng. Bên trong bãi tập kết cát này còn có lượng lớn cát và máy móc đang dừng hoạt động. Người dân địa phương cho biết, thời điểm còn hoạt động, các tàu bơm cát và máy đào, xe ra vào bãi tập kết thường xuyên, với lưu lượng lớn.
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Dọc tuyến đê qua thôn Vạn Hà (xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) còn có thêm bãi tập kết khác sau khai thác của mỏ cát số 2. Theo ghi nhận, bên trong còn lượng lớn cát. Việc dừng hoạt động khiến một số máy xúc nằm bất động, cỏ cây mọc um tùm quanh bãi tập kết.
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Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Thiệu Hóa cho biết, sau khi công an vào cuộc điều tra, 2 bãi tập kết của đơn vị khai thác mỏ cát số 2 cũng dừng hoạt động. Địa phương được giao phối hợp với một số đơn vị liên quan trông coi, quản lý khu vực này.

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