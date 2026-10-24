Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Sự kiện khiến dàn sao phim Việt trăm tỷ cùng xuất hiện

Đỗ Quyên - Hồng Phúc

TPO - Quách Ngọc Tuyên, Pháo, Đoàn Minh Anh, Phương Nam, Văn Mai Hương cùng nhiều gương mặt góp mặt trong các phim doanh thu trăm tỷ dự buổi ra mắt “Chị chị em em 3” tại TPHCM.

can02274.jpg
can02266.jpg
phu06382.jpg
Ngày 23/10, ê-kíp Chị chị em em 3 tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, quy tụ đông đảo diễn viên, ca sĩ và người đẹp. Bên cạnh dàn diễn viên chính, thảm đỏ có sự xuất hiện của nhiều gương mặt từng tham gia các tác phẩm ăn khách như Mưa đỏ, Lật mặt 7: Một điều ước, Thỏ ơi!!, Bộ tứ báo thủ…
phu06362-9665.jpg
Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng sau bốn năm với vai Thị Liễu, người phụ nữ miền Nam có cuộc hôn nhân nhiều bế tắc. “Sau một khoảng thời gian, mình có thêm những trải nghiệm và góc nhìn mới về cuộc sống, nên cách tiếp cận nhân vật cũng thay đổi”, cô chia sẻ.
phu06378-5966.jpg
phu06408-2632.jpg
Kỳ Duyên đóng Thị Mầu, còn Quốc Anh đảm nhận Văn Tài. Cuộc hôn nhân được hai gia đình sắp đặt đứng trước sóng gió khi những mối quan hệ tình cảm khác dần lộ diện. Kỳ Duyên cho biết thử thách của cô là thể hiện sự mâu thuẫn giữa vẻ tự tin bên ngoài và những mong muốn chưa chắc xuất phát từ chính nhân vật.
phu06393.jpg
Sau phần đầu Chị chị em em, Chi Pu trở lại thương hiệu với vai Thị Nương, liền chị quan họ mang tình cảm với người anh nuôi. Nữ diễn viên cho biết điều khiến cô suy nghĩ nhiều là cách thể hiện cảm xúc nhân vật không thể nói ra, khi mong muốn riêng trái với vai trò gia đình đặt lên mình.
phu06444.jpg
Steven Nguyễn vào vai Văn Cường, chồng Thị Liễu. Nhân vật bị cuốn vào những xung đột khi nhận ra dấu hiệu bất thường giữa vợ và Văn Tài. Nam diễn viên cho biết anh muốn tìm hiểu những suy nghĩ, cảm xúc phía sau vẻ ngoài của nhân vật để tạo khác biệt các vai trước.
luan4986-copy.jpg
luan4976-copy.jpg
luan5042-copy.jpg
Tô Diệp Hà chọn trang phục gợi nét mỹ nhân xưa, đồng điệu vai chị họ Thị Mầu trong Chị chị em em 3. Theo người đẹp, đây là nhân vật được ê-kíp sáng tạo thêm, không có trong vở chèo Quan Âm Thị Kính. Lần đầu đóng phim điện ảnh, cô học thêm diễn xuất và được NSND Lê Khanh hướng dẫn cách thể hiện phong thái của phụ nữ sống trong gia đình nhiều lễ nghi. “Lần đầu nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng, tôi cực kỳ xúc động”, cô chia sẻ.
luan5359-copy.jpg
luan5369-copy.jpg
Tô Diệp Hà cho biết cô phân tích kịch bản, góp nhặt trải nghiệm cá nhân để xây dựng nhân vật. Trên thảm đỏ, cô chụp hình cùng Ninh Dương Lan Ngọc - bạn diễn trong phim.
can00767-3553.jpg
phu05391-8166.jpg
Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tham dự sự kiện với tư cách diễn viên góp mặt trong Chị chị em em 3.
phu05669-1022.jpg
Quách Ngọc Tuyên đến chúc mừng ê-kíp. Sau vai Tư Hậu trong Lật mặt 7: Một điều ước, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Trại buôn người với vai Phong. Hai tác phẩm lần lượt đạt khoảng 482 tỷ đồng và 476 tỷ đồng, với doanh thu Trại buôn người ghi nhận đến tối 23/10.
phu06525-1162.jpg
can00128-4582.jpg
Đỗ Nhật Hoàng và Hứa Vĩ Văn cùng góp mặt trong Mưa đỏ, tác phẩm đạt doanh thu gần 714 tỷ đồng. Trong phim, Đỗ Nhật Hoàng đảm nhận vai người lính trẻ Cường.
can00554-3994.jpg
can00552-9632.jpg
Phương Nam được khán giả biết đến rộng rãi qua vai tiểu đội trưởng Tạ trong Mưa đỏ. Tác phẩm về cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, đón hơn 8,1 triệu lượt khán giả.
phu05979.jpg
phu05957-9314.jpg
Đoàn Thiên Ân có hai phim vượt mốc trăm tỷ là Nụ hôn bạc tỷHẹn em ngày nhật thực. Trong đó, Nụ hôn bạc tỷ thu khoảng 211 tỷ đồng. Từ vai Thúy Kiều đến cô gái lớn lên trong xóm đạo, Thiên Ân tiếp tục tìm cơ hội ở điện ảnh sau khi đăng quang hoa hậu. Hiện tại, bộ phim Án mạng karaoke cô tham gia đang chiếu rạp và đứng đầu doanh thu phòng vé.
can00619.jpg
phu05211-9510.jpg
Văn Mai Hương và rapper Pháo đến chúc mừng ê-kíp. Hai ca sĩ cùng thử sức diễn xuất trong Thỏ ơi của Trấn Thành, lần lượt đảm nhận vai Hải Lan và Nhật Hạ. Bộ phim đạt doanh thu hơn 449 tỷ đồng.
phu06028-1668.jpg
can00500-7575.jpg
Nghệ sĩ Ngân Quỳnh (ảnh trái) đến ủng hộ đồng nghiệp. Bên cạnh những vai diễn truyền hình, bà góp mặt trong Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Bộ phim của Lý Hải kết thúc đợt chiếu rạp với doanh thu khoảng 232 tỷ đồng. Lâm Vỹ Dạ góp mặt trong dàn khách mời. Ngoài các chương trình giải trí và sân khấu, cô tham gia điện ảnh, trong đó có Hẹn em ngày nhật thực. Bộ phim tình cảm của đạo diễn Lê Thiện Viễn vượt mốc 100 tỷ đồng sau 18 ngày công chiếu.
can00145-1753.jpg
can00135-7339.jpg
Đoàn Minh Anh có ba phim liên tiếp vượt mốc trăm tỷ ngay ở giai đoạn đầu sự nghiệp: Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Nhà ba tôi một phòng Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng. Trong đó, Thám tử Kiên đạt khoảng 248 tỷ đồng, hai tác phẩm còn lại lần lượt ghi nhận khoảng 111 tỷ và 201 tỷ đồng.
can02056.jpg
Tóc Tiên thu hút sự chú ý khi đến chúc mừng ê-kíp. Thảm đỏ còn có nhiều ca sĩ như Bảo Anh, S.T Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương, Dương Hoàng Yến và Ái Phương.
can00038-3924.jpg
can00120-5838.jpg
can09738-260.jpg
can09760-394.jpg
Chị chị em em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất. Phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, lấy bối cảnh Kinh Bắc xưa để kể câu chuyện về những lựa chọn giữa tình yêu, danh phận và kỳ vọng gia đình. Tác phẩm có suất chiếu sớm từ 18h ngày 29/10, chính thức ra rạp ngày 30/10.

Xem thêm

#Chị chị em em 3 #thảm đỏ Chị chị em em 3 #diễn viên phim trăm tỷ #Ninh Dương Lan Ngọc #Kỳ Duyên #Chi Pu #Đoàn Thiên Ân #Quách Ngọc Tuyên #Văn Mai Hương #Pháo

Cùng chuyên mục

Trấn Thành, Lý Hải bị 'đe dọa'

Trấn Thành, Lý Hải bị 'đe dọa'

TPO - Cán mốc 476 tỷ đồng, “Trại buôn người” vượt doanh thu “Nhà bà Nữ”, tiến sát thành tích “Lật mặt 7: Một điều ước”. Ngay với phim điện ảnh đầu tay, Toni Dương Bảo Anh đã tạo sức ép lên vị thế phòng vé của Trấn Thành và Lý Hải.

G-Dragon và Big Bang đến Hà Nội

G-Dragon và Big Bang đến Hà Nội

TPO - Các thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã có mặt tại sân bay để sang Việt Nam biểu diễn, trong 2 đêm đặc biệt, kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Choáng với nhóm nhạc 9 nữ ca sĩ đều mới 13 tuổi

Choáng với nhóm nhạc 9 nữ ca sĩ đều mới 13 tuổi

TPO - Chỉ 13 tuổi, 9 cô gái của nhóm A2O Lite trải qua thời gian khắc nghiệt để tập luyện và được "debut". Một số khán giả lo ngại có sự bóc lột sức lao động từ công ty quản lý. Song, với Kpop, đây là chuyện bình thường.

Khán giả U40 bỏ chục triệu săn vé Big Bang

Khán giả U40 bỏ chục triệu săn vé Big Bang

TPO - Ngày 23/10, khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ngày một đông để đổi vé vào concert Big Bang diễn ra tối 24 và 25/10. Với nhiều người, xem Big Bang biểu diễn như một trải nghiệm "trở về thanh xuân"

Fest 'Chạm Việt Nam 2' đón hàng nghìn khán giả

Fest 'Chạm Việt Nam 2' đón hàng nghìn khán giả

TPO - Đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2'' mở cửa tự do, dự kiến đón hàng nghìn khán giả đổ về khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông để gặp gỡ và thưởng thức các giọng ca như rapper Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V...

Giới trẻ đổ về Mỹ Đình chờ Big Bang

Giới trẻ đổ về Mỹ Đình chờ Big Bang

TPO - Nhiều khán giả di chuyển từ TPHCM ra Hà Nội, chi hàng chục triệu đồng để tham gia concert Big Bang tối 24 và 25/10. Nắng nóng ở Thủ đô Hà Nội những ngày này không cản được dòng người đổ về sân vận động Mỹ Đình trước hai đêm diễn của nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe