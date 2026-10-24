Sự kiện khiến dàn sao phim Việt trăm tỷ cùng xuất hiện

TPO - Quách Ngọc Tuyên, Pháo, Đoàn Minh Anh, Phương Nam, Văn Mai Hương cùng nhiều gương mặt góp mặt trong các phim doanh thu trăm tỷ dự buổi ra mắt “Chị chị em em 3” tại TPHCM.
TPO - Cán mốc 476 tỷ đồng, “Trại buôn người” vượt doanh thu “Nhà bà Nữ”, tiến sát thành tích “Lật mặt 7: Một điều ước”. Ngay với phim điện ảnh đầu tay, Toni Dương Bảo Anh đã tạo sức ép lên vị thế phòng vé của Trấn Thành và Lý Hải.
TPO - Trong đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến được Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trình diễn trước hàng nghìn khán giả.
TPO - Sự kiện thời trang Vogue Forces Of Fashion 2026 quy tụ hàng chục ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ. Nhưng không ít người bị chê trạng thái không tốt so với bình thường.
TPO - Nhóm nhạc nữ Kpop A2O LITE vừa ra mắt đã tạo được tiếng vang lớn. Nhưng nhóm cũng gây tranh cãi vì các thành viên có độ tuổi trung bình chỉ mới 13.
TPO - Trong buổi họp báo ra mắt phim "Chị chị em em 3", Quốc Anh thừa nhận ngượng ngùng và phải xin phép Ninh Dương Lan Ngọc trước khi thực hiện cảnh nóng.
TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện mở màn tại sự kiện Thịnh điển Vogue với nhan sắc lộng lẫy, lấn át hết mỹ nhân còn lại như Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Trát, Bạch Lộc.
TPO - Với dàn cast đình đám có Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc, "Chị chị em em 3" là đối thủ xứng tầm cho "Án mạng karaoke" trên đường đua rạp Việt cuối tháng 10.
TPO - Hoàng hậu Suthida trực tiếp điều khiển buồng lái chuyến bay đưa đoàn công tác Thái Lan từ Nhật Bản về Bangkok. Chuyến bay dài 8 tiếng.
TPO - Nguyễn Ngọc Trà My, 20 tuổi, đăng quang danh hiệu Miss Charm Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 22/10 tại TPHCM. Cô trở thành gương mặt đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Charm 2026.
TPO - Các thành viên của nhóm nhạc Big Bang đã có mặt tại sân bay để sang Việt Nam biểu diễn, trong 2 đêm đặc biệt, kỷ niệm 20 năm ra mắt.
TPO - Chỉ 13 tuổi, 9 cô gái của nhóm A2O Lite trải qua thời gian khắc nghiệt để tập luyện và được "debut". Một số khán giả lo ngại có sự bóc lột sức lao động từ công ty quản lý. Song, với Kpop, đây là chuyện bình thường.
TPO - Ngày 23/10, khán giả đổ về sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ngày một đông để đổi vé vào concert Big Bang diễn ra tối 24 và 25/10. Với nhiều người, xem Big Bang biểu diễn như một trải nghiệm "trở về thanh xuân"
TPO - Đêm nhạc "Chạm Việt Nam 2'' mở cửa tự do, dự kiến đón hàng nghìn khán giả đổ về khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông để gặp gỡ và thưởng thức các giọng ca như rapper Pháp Kiều, CoolKid, Hà Myo, Ali Thục Phương, Xệ Xệ, Quinzel, Noah Quốc Anh, Nhật Phát, Chris V...
TPO - Nhiều khán giả di chuyển từ TPHCM ra Hà Nội, chi hàng chục triệu đồng để tham gia concert Big Bang tối 24 và 25/10. Nắng nóng ở Thủ đô Hà Nội những ngày này không cản được dòng người đổ về sân vận động Mỹ Đình trước hai đêm diễn của nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc.
TPO - Chính thức mở bán từ 17/10, cửa hàng merchandise (vật phẩm lưu niệm của tour diễn) Big Bang tại Hà Nội nhanh chóng chật kín người.
TPO - Dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Đất Phương Nam trở thành bộ phim truyền hình kinh điển, làm lay động hàng triệu trái tim khán giả suốt 30 năm.