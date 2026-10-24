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Thế giới

Ông Kim Jong Un chỉ đạo nóng trước toàn quân, yêu cầu thực hiện ‘cách mạng quân sự’

Bình Giang

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chỉ đạo phát triển các đại đội của quân đội thành những đơn vị chiến đấu tinh nhuệ, có khả năng tự bảo đảm hoạt động, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 24/10.

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Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong một dịp năm 2025. (Ảnh: KCNA)

Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp kéo dài 2 ngày, từ 22-23/10, với các chỉ huy đại đội tại Bình Nhưỡng, cho thấy ưu tiên chính sách nhất quán của ông Kim trong việc phát triển sức mạnh quân sự.

Nhà lãnh đạo yêu cầu tất cả đại đội phải chuẩn bị đầy đủ để đạt được “mục tiêu xây dựng quân đội trong kỷ nguyên mới”.

Theo KCNA, đây là cuộc tập hợp trên quy mô toàn quân đầu tiên kể từ Đại hội lần thứ IX của đảng cầm quyền Triều Tiên hồi tháng 2.

“Chúng ta hãy xây dựng lực lượng quân đội mạnh nhất và đẩy nhanh cuộc cách mạng quân sự theo phong cách của chúng ta”, ông Kim nói.

Tại Đại hội lần thứ IX của đảng Lao động cầm quyền hồi tháng 2, ông Kim yêu cầu tăng cường các lực lượng vũ trang thông thường, đồng thời tái khẳng định nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực phát triển vũ khí và củng cố lực lượng, trong bối cảnh triển vọng đàm phán và hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo chưa thấy dấu hiệu khả quan.

Cơ hội cho ngoại giao ngày càng giảm

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim trong năm nay ngày càng giảm.

Ông Trump đã rất muốn khởi động lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng tỏ ra ít quan tâm đến những nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này.

Reuters dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ và Hàn Quốc cho biết, Mỹ chưa nhận được phản hồi nào từ Triều Tiên về đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim, trong khi hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc sẽ diễn ra vào tháng tới.

Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ đặt ra những điều kiện cứng rắn cho việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương, trong đó có thể bao gồm việc nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Em gái của ông Kim vẫn khẳng định hai nhà lãnh đạo có mối quan hệ “tuyệt vời”. Hồi tháng 8, ông Trump cho biết ông dự định gặp ông Kim vào cuối năm nay, và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã phản hồi. Cuối tháng trước, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc thông báo với các nghị sĩ nước này rằng có 50% khả năng ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, ngày 18–19/11.

Tuy nhiên đầu tuần này, ông Trump hạ thấp khả năng cuộc gặp diễn ra bên lề hội nghị APEC hoặc một hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Philippines - cũng diễn ra trong tháng 11. Một quan chức Hàn Quốc am hiểu vấn đề, cho biết Bình Nhưỡng chưa có động thái nào cho thấy nước này đang chuẩn bị cho cuộc gặp với ông Trump.

Tuần trước, Đại sứ Hàn Quốc tại Washington Kang Kyung-wha nói rằng chưa có tiến triển cụ thể nào hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Ông Ankit Panda - nghiên cứu viên cấp cao thuộc Chương trình Chính sách hạt nhân tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, nhận định khả năng ông Trump và ông Kim gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC năm nay là dưới 10%.

Theo Yonhap, Reuters

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#Triều Tiên #Kim Jong Un #Quân sự #Bán đảo Triều Tiên

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