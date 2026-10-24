Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Người phụ nữ bị đối tượng mua dâm cướp tiền, điện thoại

Thanh Hà

TPO - Sau khi mua bán dâm, Lê Đình Trung dùng dao đe dọa nạn nhân chuyển tiền và cướp chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max.

trung-7586.jpg
Đối tượng Trung.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Ngọc Hà điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra ngày 22/10, tại ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, đồng thời bắt giữ đối tượng gây án là Lê Đình Trung (SN 1997, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên)

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Lê Đình Trung đến phòng trọ của chị B.H.L (SN 1988) ở phường Ngọc Hà.

Sau khi mua bán dâm, lợi dụng thời điểm chị L không chú ý, Trung lấy dao tại khu vực bồn rửa bát, đe dọa, ép nạn nhân giao chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max và cung cấp mật khẩu mở máy.

Chưa dừng lại đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị L chuyển tiền trong tài khoản và đưa tiền mặt. Trong quá trình giằng co, chị L bị thương ở bàn tay phải.

Sau đó, chị L tìm cách thoát ra ngoài và hô hoán kêu cứu. Thấy vậy, Trung bỏ chạy về hướng đầu ngõ 639 Hoàng Hoa Thám. Chiếc điện thoại chiếm đoạt được, Trung mang đi bán với giá 8 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo của Công an phường Ngọc Hà, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường khẩn trương xác minh đối tượng, bắt giữ Lê Đình Trung. Chiếc điện thoại là tang vật vụ án cũng đã được thu hồi để phục vụ công tác điều tra.

Tại Cơ quan Công an, Trung đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai ban đầu, do thua cá độ trên mạng Internet, đối tượng đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp tài sản của chị L.

Xem thêm

#Mua bán dâm #Bán dâm #Cướp tài sản

Cùng chuyên mục

Ông Ngô Mạnh Quyền phản ánh bị mạo danh thành lập công ty tại Cần Thơ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và danh dự của ông, cần xử lý pháp lý nghiêm minh.

Cuộc truy lùng doanh nghiệp 'ma' và nỗi khổ mang tên 'giám đốc'

TPO - Một ngày, ông Ngô Mạnh Quyền ở Đồng Nai bất ngờ khi thấy tên mình đang làm giám đốc, đại diện theo pháp luật cho một doanh nghiệp thành lập từ 3 năm trước, trụ sở tại Cần Thơ. Ông càng lo lắng hơn khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về hóa đơn, nên trình báo cơ quan chức năng nhưng vẫn phải chờ để xử lý theo... quy trình.

Vụ khởi tố cả Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Trước khi bị bắt, cán bộ xã nói làm 'hợp pháp'

Vụ khởi tố cả Bí thư, Chủ tịch xã ở Phú Thọ: Trước khi bị bắt, cán bộ xã nói làm 'hợp pháp'

TPO - Trước khi Bí thư và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ cùng 5 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay cho tình trạng khai thác đất trái phép, Báo Tiền Phong đã có bài phản ánh liên quan. Thời điểm đó, đại diện xã Hợp Kim trả lời phóng viên rằng mọi thứ làm 'hợp pháp', không có sai sót.

Lạng Sơn: Tham ô 6,2 tỷ đồng tiền công đức Đền Bắc Lệ, nguyên phó chủ tịch xã cùng 13 người khác bị đề nghị truy tố

Lạng Sơn: Tham ô 6,2 tỷ đồng tiền công đức Đền Bắc Lệ, nguyên phó chủ tịch xã cùng 13 người khác bị đề nghị truy tố

TPO - Ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã hoàn thành kết luận điều tra vụ tham ô tiền công đức xảy ra xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Có 14 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này, trong đó có nguyên Phó chủ tịch UBND xã và nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành.

Thuê xe rồi cầm cố luôn 200 triệu để tiêu xài

Thuê xe rồi cầm cố luôn 200 triệu để tiêu xài

TPO - Lợi dụng việc nhiều lần thuê ô tô trước đó, Lê Trần Thợ tiếp tục thuê xe của một phụ nữ ở Phú Thọ rồi mang đến Hà Nội cầm cố lấy 200 triệu đồng. Đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe