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Cảnh báo rủi ro khi lạm dụng AI trong khám chữa bệnh

Thu Linh

TPO - Dù mang lại bước tiến lớn trong chẩn đoán hình ảnh và phát triển dược phẩm, trí tuệ nhân tạo vẫn là “con dao hai lưỡi” nếu bác sĩ thiếu kinh nghiệm lạm dụng.

Trong hai ngày 23-24/10, Trường Đại học Y Dược (ĐHQGHN) phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Hội nghị Khoa học “Trí tuệ nhân tạo trong y tế Việt Nam: Từ tầm nhìn đến tác động thực tiễn” (AI for Health 2026).

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Chia sẻ nghiên cứu của các diễn giả tại hội thảo. Ảnh: Thu Linh

Với chủ đề thảo luận “AI trong thực hành y dược”, PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó Trưởng Khoa Y kiêm Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Cột sống, Trường Đại học Y Dược, kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược cơ sở Linh Đàm, cho biết nhóm nghiên cứu đang triển khai đề tài phát triển trợ lí AI hỗ trợ khám, chẩn đoán và điều trị bệnh lí cột sống, hướng tới ứng dụng công nghệ trong quá trình hỗ trợ quyết định lâm sàng. Hiện tại, bệnh viện khám được hơn 1.000 trường hợp và có hồ sơ.

PGS.TS. Nguyễn Lê Bảo Tiến cho biết, trong giai đoạn nghiên cứu, nhóm đang sử dụng bộ câu hỏi mẫu để phỏng vấn người bệnh qua điện thoại, ghi âm và xây dựng dữ liệu bệnh sử.

Đặc biệt, người bệnh còn được hướng dẫn tự quay video tại nhà để cung cấp thêm thông tin về tình trạng vận động và các biểu hiện lâm sàng. Những dữ liệu này được kì vọng có thể tích hợp với thông tin hỏi bệnh trong các phiên bản AI tiếp theo, góp phần hỗ trợ quá trình nhận định sơ bộ trước khi bác sĩ trực tiếp thăm khám.

Ông chỉ rõ AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ tiên tiến, quyền quyết định điều trị sau cùng vẫn thuộc về các chuyên gia lâm sàng. Đáng chú ý, ông cảnh báo AI có tính hai mặt khi có thể đưa ra kết quả chống chỉ định và gây nguy hại cho bệnh nhân trong khoảng 7% số ca theo thống kê ở hơn một triệu lượt khám, đòi hỏi các bác sĩ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm lâm sàng phải hết sức thận trọng khi sử dụng.

Cảnh báo độ trung thực của AI trong Y khoa

Ở góc nhìn nghiên cứu dược phẩm, GS.TS Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược cập nhật những tiến bộ từ sàng lọc phân tử, tối ưu hóa công thức thuốc đến cá thể hóa điều trị. Ông nhận định bước chuyển nhận thức lớn là AI hiện nay không chỉ dừng ở mức khai thác tài nguyên số mà đã có khả năng tạo ra tài nguyên số và tìm kiếm tri thức mới, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về khung quản trị rủi ro và các hướng dẫn thực hành tốt AI tương tự 10 nguyên tắc đang được FDA và EMA xây dựng.

Làm rõ bài toán dữ liệu đầu vào bị giới hạn bởi tính bảo mật và sự thiếu đồng nhất, TS Trần Quốc Long, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) phân tích tiềm năng của mô hình sinh dữ liệu giả lập mang đặc tính thống kê và lâm sàng như dữ liệu thật. Song song đó, ông cảnh báo rủi ro về độ trung thực nếu AI tạo ra các tổn thương giả mạo, dẫn tới chẩn đoán sai lệch nghiêm trọng.

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#y khoa #trí tuệ nhân tạo #AI

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