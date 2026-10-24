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Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 28.000 ca ung thư vú

Phùng Linh

TPO - Theo số liệu thống kê y tế, ung thư vú hiện là bệnh lý ác tính đứng đầu về tỷ lệ mắc ở nữ giới tại Việt Nam với khoảng 25.711 ca ghi nhận mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở phụ nữ

Ngày 23/10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Novartis Việt Nam tổ chức Hội nghị APPISx với chủ đề "Ung thư vú - Hiểu để yêu thương", hưởng ứng Tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú toàn cầu.

Sự kiện tập trung đánh giá thực trạng tầm soát căn bệnh này tại nước ta, đồng thời tìm kiếm các giải pháp đồng bộ nhằm đưa kiến thức y khoa chính thống tiếp cận sâu rộng hơn tới từng hội viên, phụ nữ.

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Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo số liệu thống kê y tế, ung thư vú hiện là bệnh lý ác tính đứng đầu về tỷ lệ mắc ở nữ giới tại Việt Nam với khoảng 25.711 ca ghi nhận mới mỗi năm, chiếm 28,1% tổng số ca ung thư ở phụ nữ. Dù y học hiện đại đã đạt nhiều bước tiến giúp căn bệnh này có tiên lượng điều trị rất tốt nếu phát hiện ở giai đoạn đầu, thực tế công tác tầm soát vẫn đối mặt với khoảng trống lớn về nhận thức.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa Cancer Control chỉ ra rằng có tới khoảng 50% bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam chỉ được chẩn đoán khi bệnh đã tiến triển sang giai đoạn III hoặc IV. Việc phát hiện ở giai đoạn muộn không chỉ làm giảm cơ hội kéo dài sự sống mà còn khiến chi phí, thời gian điều trị gia tăng, tạo áp lực nặng nề lên tâm lý và kinh tế của người bệnh cùng gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, trong giai đoạn 2024–2026, sự phối hợp giữa hai đơn vị đã triển khai khảo sát thực tế trên 24.000 người, đồng thời xây dựng kênh thông tin chuyên đề "Ung thư vú - Hiểu để yêu thương". Kết quả bước đầu cho thấy nhu cầu tiếp cận kiến thức bệnh học chính xác, dễ hiểu của phụ nữ là rất lớn.

Do đó, các cấp Hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là tận dụng tối đa nền tảng số để giúp chị em hình thành thói quen chủ động theo dõi cơ thể, kịp thời nhận biết các dấu hiệu bất thường và tuân thủ phác đồ điều trị chuyên khoa.

Tại các phiên thảo luận, các đại biểu và chuyên gia y tế đã phân tích sâu hành trình của người bệnh từ khâu phát hiện, chẩn đoán, điều trị cho tới giai đoạn theo dõi phục hồi. Nhiều ý kiến đề xuất đẩy mạnh mô hình hợp tác ba bên chặt chẽ giữa ngành Y tế, tổ chức phụ nữ và mạng lưới bệnh nhân; đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng mạng xã hội để cá nhân hóa, trực quan hóa các tài liệu truyền thông y tế.

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#ung thư vú #tầm soát sớm #phụ nữ Việt Nam #nhận thức #y tế #AI #phòng chống ung thư

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