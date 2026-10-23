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Sức khỏe

Elem Formulas và hướng đi mới cho doanh nghiệp skincare Việt

P.V

Gia nhập thị trường cạnh tranh khốc liệt, Elem Formulas chọn phát triển công thức thay vì cạnh tranh bằng giá.

Theo Statista, quy mô ngành mỹ phẩm Việt Nam dự báo đạt khoảng 3 tỷ USD vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng kép 8,3% giai đoạn 2024–2028. Trên các sàn thương mại điện tử, doanh thu ngành hàng làm đẹp trong nửa đầu năm 2026 đạt 49.507 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ, theo Metric.

Trong bối cảnh đó, người dùng ngày càng quan tâm sản phẩm hoạt động theo cơ chế nào, sử dụng thành phần gì và được kiểm chứng ra sao. Elem Formulas ra mắt bộ sáu sản phẩm vào tháng 2/2026, sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm.

Thương hiệu thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ELVA, theo đuổi định hướng chăm sóc da dựa trên công thức và kiểm nghiệm. “Elem Formulas muốn thay đổi định kiến rằng mỹ phẩm Việt chỉ cạnh tranh bằng giá hoặc câu chuyện nguyên liệu quen thuộc, thay vì bằng năng lực nghiên cứu, công thức và kiểm nghiệm”, bà Phạm Thị Huyền Anh, CEO thương hiệu, cho biết.

Danh mục sản phẩm gồm ba sản phẩm làm sạch: dầu tẩy trang Smart-Lock Purifying Cleansing Oil, nước tẩy trang Skin Recode Cleansing Water và sữa rửa mặt Amino Solutions Pore Cleanser; cùng ba sản phẩm chăm sóc, hỗ trợ phục hồi da: Soothing HA Blemish Serum, Autophagy Melanin Brightening Serum và Exosome Energy Recovery Cream.

Theo bà Huyền Anh, sáu sản phẩm được phát triển thành một chu trình, từ làm sạch đến phục hồi, với định hướng “Tái lập nền da khỏe”. Thay vì đưa nhiều hoạt chất lên nhãn, thương hiệu cho biết tập trung lựa chọn thành phần theo mục tiêu công thức và kiểm soát mức sử dụng, nhằm cân bằng hiệu quả với khả năng dung nạp của da.

Bà Phạm Thị Huyền Anh, CEO Elem Formulas
Bà Phạm Thị Huyền Anh, CEO Elem Formulas

“Skincare cần được nhìn bằng kỳ vọng thực tế. Một hoạt chất hay sản phẩm hiếm khi giải quyết mọi vấn đề của làn da; hiệu quả còn phụ thuộc tình trạng da, cách sử dụng và toàn bộ chu trình chăm sóc”, bà Huyền Anh nói. Thương hiệu cho biết sẽ giải thích rõ cơ chế, phạm vi công dụng và giới hạn của sản phẩm, tránh hứa hẹn thay đổi tức thì hoặc khiến người dùng hiểu mỹ phẩm như phương pháp điều trị.

Tên Elem bắt nguồn từ “element”, nghĩa là nguyên tố, thể hiện cách thương hiệu tiếp cận công thức từ thành phần và cơ chế tác động. Nguyên liệu được cung cấp bởi các đối tác quốc tế. Ba trong sáu sản phẩm đã qua đánh giá an toàn tại Ellead, viện nghiên cứu lâm sàng về da tại Hàn Quốc có 25 năm hoạt động.

Elem Formulas và hướng đi mới cho doanh nghiệp skincare Việt ảnh 2

Tình trạng da của khách hàng được cải thiện sau khi sử dụng sản phẩm của Elem Formulas

Sản phẩm hiện được bán trên Shopee, TikTok Shop, Facebook và qua hệ thống đối tác. Thương hiệu cho biết ưu tiên nội dung giáo dục và kết nối với chuyên gia, đối tác trong ngành. Theo bà Huyền Anh, thách thức lớn nhất với một thương hiệu mới là xây dựng niềm tin, bởi người dùng cần thời gian để kiểm chứng chất lượng và tính nhất quán.

Elem Formulas chưa công bố kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Theo CEO, sản phẩm chỉ được đưa ra thị trường khi công thức, dữ liệu và trải nghiệm sử dụng đáp ứng tiêu chuẩn nội bộ.

Thương hiệu chăm sóc da định hướng khoa học, theo đuổi triết lý “Tái lập nền da khỏe”. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ELVA.

Website: https://elem.com.vn/

Địa chỉ: Elva Tower, 211 Trần Não, phường An Khánh, TP HCM.

#Elem Formulas #chăm sóc da #công thức #thương hiệu Việt #kiểm nghiệm #sản phẩm làm sạch

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