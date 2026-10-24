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Thế giới

Ba cường quốc sắp gặp thượng đỉnh, Ukraine lo số phận bị định đoạt sau lưng

Bình Giang

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa nói rằng Bắc Kinh “có ảnh hưởng” với Mátxcơva và nên sử dụng ảnh hưởng đó để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh, cuộc gặp dự kiến giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga sắp tới không được dẫn đến việc chia cắt Ukraine.

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Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky trả lời báo chí trước cuộc gặp Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tại Kiev, ngày 22/10. (Ảnh AP)

Phát biểu trực tuyến tại sự kiện do Viện Hudson - tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Washington, tổ chức, Tổng thống Zelensky cho biết ông không rõ những vấn đề nào sẽ được thảo luận tại cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, ông Zelensky mô tả Trung Quốc là một quốc gia “mạnh”, có “ảnh hưởng” với Nga.

Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên được đề xuất tổ chức bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vào ngày 18 - 19/11. Hiện chưa có thông tin chi tiết nào về cuộc gặp được công bố.

“Chúng tôi luôn ủng hộ các cuộc gặp đa phương”, ông Zelensky nói. Tuy nhiên, ông cũng nói đến khả năng ba nhà lãnh đạo có thể quyết định vận mệnh của Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev.

“Không có chuyện quyết định bất cứ điều gì về Ukraine mà không có Ukraine. Tôi hy vọng sẽ không ai chia cắt Ukraine, bởi điều đó sẽ khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi cần những người bạn, chứ không phải những người bạn của Nga”, ông nói.

“Chúng tôi luôn nói rằng sẽ rất tốt nếu có thể tổ chức một cuộc gặp với Nga, với vai trò trung gian của Mỹ, với sự hỗ trợ của châu Âu. Và nếu Trung Quốc thực sự muốn giúp đỡ, họ hoàn toàn có thể làm điều đó”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

The Wall Street Journal trước đó dẫn các nguồn tin cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ đầu tháng này, ông Putin nêu ý tưởng tổ chức gặp gỡ ba bên tại hội nghị APEC, nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Ukraine.

Ngày 19/10, ông Trump cho biết ông sẵn sàng gặp ông Putin và ông Tập Cận Bình, nhưng trọng tâm của ông là nỗ lực phi hạt nhân hóa giữa ba quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, chứ không phải chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cũng bác bỏ ý tưởng đàm phán hòa bình mà không có sự tham gia của Kiev.

Ông cho rằng điều đó sẽ “khuyến khích (Tổng thống) Putin tiếp tục cuộc chiến”, và chỉ có cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga mới có thể giúp chiến sự kết thúc “sớm hơn”.

Kiev vẫn kiên quyết không chấp nhận nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào mà nước này vẫn kiểm soát, đồng thời ra điều kiện bảo đảm an ninh để chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Mátxcơva yêu cầu Ukraine phải từ bỏ vùng Donbas ở miền đông.

Quân đội Nga kiểm soát phần lớn khu vực này kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, và loại trừ khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn nếu chưa có khuôn khổ bảo đảm an ninh cuối cùng.

Trong sự kiện ngày 23/10, ông Zelensky cho biết ngay trước khi phát biểu tại Viện Hudson rằng ông đã một cuộc trao đổi nữa với hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, sau cuộc gặp trước đó tại Oslo.

Ông Zelensky nói rằng, hai ông Witkoff và Kushner đã đồng ý tổ chức đàm phán ba bên giữa Kiev, Washington và mátxcơva ở cấp chuyên viên trong nửa đầu tháng 11, “sớm nhất có thể”.

Ông gợi ý Abu Dhabi là địa điểm tiềm năng, đồng thời cho biết các quốc gia châu Âu cũng có thể tham gia cuộc thảo luận.

Ông Yuri Ushakov - cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, cho biết Mátxcơva “về nguyên tắc” đã đồng ý nối lại đàm phán ba bên với Washington và Kiev sau ngày 10/11, nhằm chấm dứt xung đột.

Mỹ, Ukraine và Nga đã tiến hành 3 vòng đàm phán ba bên vào đầu năm nay, nhưng chưa đạt được tiến triển rõ rệt nào, trong khi lực lượng Nga và Ukraine vẫn đang ở thế giằng co trên chiến trường.

Ông Zelensky xác nhận rằng ông sẵn sàng chấp nhận đóng băng các tuyến tiền tuyến tại Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 21/10, ông cho rằng đây sẽ là một “con đường thực tế” để tiến tới ngừng bắn. Ông đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có các bảo đảm an ninh từ Washington và châu Âu.

Theo AP, Reuters

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#Xung đột Nga - Ukraine #Chiến tranh Nga - Ukraine #Zelensky #APEC #Thượng đỉnh Mỹ - Trung - Nga

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