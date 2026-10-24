Vì sao rác thải ở Đà Nẵng ùn ứ nhiều ngày?

TPO - Thiếu nhân công, phương tiện thu gom chưa phù hợp, hạ tầng kiệt hẻm chật hẹp và điểm tập kết chưa đồng bộ khiến rác ở một số khu dân cư Đà Nẵng tồn đọng 2-3 ngày, gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị.

Tại buổi họp báo mới đây của UBND TP Đà Nẵng, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, bà Đoàn Thị Kim Anh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thông tin về tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng tại một số khu dân cư hiện nay.

Thiếu nhân lực và phương tiện

Theo bà Kim Anh, thời gian qua, các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường gặp khó khăn do thiếu hụt nhân công và phương tiện chuyên dụng. Điều này khiến việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại một số tuyến đường, khu dân cư bị chậm trễ từ 2-3 ngày, gây bức xúc trong dư luận.

Rác thải ùn ứ ở một khu dân ở khu vực trung tâm Đà Nẵng.

Đáng chú ý, dù doanh nghiệp đã điều chỉnh tăng lương, mở rộng tuyển dụng, nguồn lao động phổ thông vẫn chưa đáp ứng được khối lượng công việc ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, thành phố còn thiếu các phương tiện cỡ nhỏ, xe điện chuyên dụng phù hợp với đặc thù đô thị có nhiều tuyến kiệt, hẻm chật hẹp. Trong khi đó, xe cơ giới khó tiếp cận một số khu dân cư, làm hạn chế năng lực thu gom, vận chuyển rác.

Ngoài ra, hệ thống hạ tầng phục vụ thu gom, trung chuyển rác cũng còn bất cập. Việc quy hoạch, bố trí và điều chỉnh các điểm tập kết hiện hữu chưa tối ưu, thiếu đồng bộ. Một số điểm tập kết chưa đáp ứng yêu cầu về tổ chức không gian và vệ sinh môi trường, trong khi việc ngầm hóa các điểm trung chuyển rác triển khai chậm.

Theo bà Kim Anh, quá trình ngầm hóa còn gặp khó khăn trong phối hợp giữa các bên, lấy ý kiến và tạo sự đồng thuận của chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư. Công tác thông tin, tuyên truyền chưa kịp thời, việc xử lý các vi phạm chưa đủ quyết liệt

Bà Đoàn Thị Kim Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường TP Đà Nẵng tại buổi họp báo.

Để khắc phục tình trạng trên, TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị cung ứng dịch vụ khẩn trương rà soát, bổ sung nguồn lực, có giải pháp thu hút và tuyển dụng lao động phổ thông, đồng thời tổ chức lại ca kíp nhằm bù đắp lượng nhân công thiếu hụt.

Các đơn vị cũng phải xây dựng lộ trình đầu tư, hiện đại hóa phương tiện, bổ sung xe thu gom cỡ nhỏ và xe điện chuyên dụng để nâng cao khả năng tiếp cận các tuyến kiệt, hẻm.

Song song đó, thành phố đẩy nhanh việc quy hoạch, xây dựng và quản lý các điểm tập kết rác theo hướng văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường; kiên quyết xóa bỏ các điểm tập kết tự phát, bãi rác tạm trên vỉa hè và đất trống. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh môi trường cũng sẽ được tăng cường.

Đồng thời, cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị dịch vụ công khai phương án thu gom tại từng tổ dân phố để người dân nắm rõ lịch trình, chủ động thực hiện và giám sát.

Chờ quy hoạch tổng thể

Về giải pháp lâu dài, bà Anh cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu UBND TP sớm hoàn thành việc lập, phê duyệt đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố sau sáp nhập, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại và phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Thành phố dự kiến hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn và các khu xử lý chất thải rắn phía Nam; đầu tư các nhà máy xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ hiện đại, nhà máy xử lý chất thải nguy hại, chất thải xây dựng, bùn thải. Đồng thời, Đà Nẵng sẽ kêu gọi đầu tư các nhà máy tái chế nhằm giảm dần tỷ lệ chất thải phải chôn lấp.

Đề án đầu tư, nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố dự kiến hoàn thành trong năm 2026.