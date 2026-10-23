Petrovietnam trao 227 giải thưởng tại Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX

TPO - Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi (19 đến 23/10) Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026 do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức đã khép lại với 227 giải thưởng được trao.

Chiều ngày 23/10, tại phường Vũng Tàu, Ban tổ chức Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026 đã tiến hành tổng kết và trao giải.

Hội thi năm nay thu hút 457 thí sinh của 17 đội tranh tài 16 nghề, gồm 7 nghề thi cá nhân và 9 nghề thi theo nhóm.

Ông Ngọ Duy Hiểu-Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam và ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Petrovietnam trao giải Vàng nghề lắp ráp

Phát biểu tại lễ tổng kết hội thi, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Hội thi Tay nghề Dầu khí lần thứ IX – năm 2026 đã lựa chọn 227 bộ giải thưởng các loại.

Ông Ngọ Duy Hiểu-Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam và ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Petrovietnam trao huy chương Vàng nghề lặn thi công

“Chúng tôi tin tưởng những người đạt giải hay không đạt giải, sau một tuần lễ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tại hội thi lần này sẽ trở về với đơn vị của mình với một tâm thế tự tin, vững vàng để tiếp tục lao động, sáng tạo, cống hiến và đóng góp", ông Hiểu nói.

Ông cũng cho rằng, cùng với việc để tạo ra sân chơi cho các thí sinh rèn luyện khả năng và tay nghề của mình, thao tác và thi triển những tài năng khéo léo của công nhân kỹ thuật và người lao động dầu khí, hội thi còn là cơ hội để tìm hiểu về văn hóa Petrovietnam.

Thi tìm hiểu trực tuyến về văn hóa Petrovietnam

Việc làm cho văn hóa thấm sâu trong mỗi người lao động của Petrovietnam nói chung và từng người thợ tham dự hội thi tay nghề lần này nói riêng là một thành công và sáng tạo của Ban Tổ chức.

Công việc này không chỉ dừng lại ở hội thi mà sẽ được tiếp theo tiếp tục làm một cách đều khắp và rộng rãi ở tất cả các đơn vị thành viên Petrovietnam.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Petrovietnam theo dõi phần dự thi của thí sinh

Hội thi lần này thu hút 457 thí sinh dự thi và lựa chọn 227 thí sinh xuất sắc đạt giải

Ông Ngọ Duy Hiểu gợi mở, sau thành công này, các thí sinh dự hội thi tiếp tục gây dựng, phát huy, phát triển và giúp cho Petrovietnam sẽ có điều kiện khẳng định vai trò vị thế của doanh nghiệp quốc gia, đóng góp cho lợi ích dân tộc và khẳng định vị thế trên trường quốc tế như mục tiêu chúng ta cùng nhau quyết tâm khẳng định: Ít nhất đến năm 2030, Petrovietnam phải là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

Phần thi của các thí sinh dự thi ngày 19/10

Ông Đỗ Chí Thanh - Phó tổng giám đốc Petrovietnam, đề nghị các đơn vị sử dụng kết quả Hội thi để phát hiện nhân tố xuất sắc, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề; đồng thời nhân rộng những phương pháp, kỹ năng tốt. Người lao động cần có điều kiện học tập thường xuyên, tiếp cận thiết bị, công nghệ mới và được ghi nhận khi có sáng kiến mang lại hiệu quả. Mỗi người thợ giỏi hôm nay chính là một phần năng lực cạnh tranh của Petrovietnam ngày mai.