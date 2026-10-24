Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chính phủ đề xuất ưu tiên kiểm soát xe xăng, dầu trong vùng phát thải thấp

Luân Dũng -Trường Phong

TPO - Chính phủ đề xuất luật hóa quy định về vùng phát thải thấp, trong đó ưu tiên kiểm soát phương tiện phát thải cao, sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, việc quản lý phương tiện phải có lộ trình phù hợp, gắn với phát triển giao thông công cộng và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Sáng 24/10, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày trước Quốc hội tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định về vùng phát thải thấp và nguyên tắc quản lý phương tiện giao thông trong khu vực này.

Kiểm soát phương tiện phải có lộ trình

Theo dự thảo, vùng phát thải thấp là khu vực được thiết lập nhằm áp dụng các biện pháp giảm phát thải chủ yếu từ phương tiện giao thông, qua đó cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

tp-c_mt1.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Như Ý

Tại Điều 65, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung các nguyên tắc thiết lập và quản lý vùng phát thải thấp. Theo đó, việc triển khai phải phù hợp với yêu cầu bảo vệ chất lượng môi trường không khí, sức khỏe cộng đồng, quy hoạch đô thị và tổ chức giao thông. Khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng cũng phải được xem xét khi thiết lập và quản lý khu vực này.

Một nguyên tắc được nêu trong dự thảo là ưu tiên kiểm soát phương tiện phát thải cao và phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Trong đó, xe sử dụng xăng, dầu thuộc nhóm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Việc kiểm soát phương tiện phải được thực hiện theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống người dân.

Tuy nhiên, đề xuất của Chính phủ chưa xác định thời điểm áp dụng, phạm vi địa bàn hay biện pháp hạn chế cụ thể đối với từng loại phương tiện.

Dự thảo giao Chính phủ quy định tiêu chí thiết lập vùng phát thải thấp và các biện pháp quản lý phát thải trong khu vực này.

Gắn kiểm soát phát thải với hỗ trợ chuyển đổi phương tiện

Bên cạnh các biện pháp kiểm soát nguồn phát thải, dự thảo yêu cầu việc thiết lập và quản lý vùng phát thải thấp phải gắn với phát triển giao thông công cộng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ giao thông phát thải thấp, sử dụng năng lượng sạch và thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

yte242.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Như Ý

Chính phủ được giao ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ và khuyến khích phát triển phương tiện giao thông công cộng; phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo, tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải.

Đồng thời, dự thảo giao Chính phủ ban hành chính sách chuyển đổi đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và phương tiện gây ô nhiễm môi trường. Các quy định này hiện chưa xác định cụ thể mức hỗ trợ cũng như đối tượng được hưởng chính sách.

Theo tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường nhằm hoàn thiện cơ chế kiểm soát ô nhiễm, nâng cao chất lượng môi trường, tăng cường công tác phòng ngừa, dự báo, cảnh báo và công khai thông tin.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu rõ, cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết phải sửa đổi luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nền kinh tế carbon thấp.

Dự thảo bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi quản lý xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát để tránh quy định trách nhiệm quá rộng, đồng thời bảo đảm tính công bằng và cá nhân hóa trách nhiệm một cách thực chất.

Xem thêm

#môi trường #phát thải thấp #xe xăng #xe dầu #thẩm tra #Quốc hội #ô nhiễm môi trường

Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khảo sát các xưởng đóng tàu nằm trong hành lang đê điều

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khảo sát các xưởng đóng tàu nằm trong hành lang đê điều

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy ở xã Xuân Trường và xã Nghĩa Sơn, đồng thời lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy ngành công nghiệp đóng tàu phát triển bền vững.

Ông Ngô Mạnh Quyền phản ánh bị mạo danh thành lập công ty tại Cần Thơ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và danh dự của ông, cần xử lý pháp lý nghiêm minh.

Cuộc truy lùng doanh nghiệp 'ma' và nỗi khổ mang tên 'giám đốc'

TPO - Một ngày, ông Ngô Mạnh Quyền ở Đồng Nai bất ngờ khi thấy tên mình đang làm giám đốc, đại diện theo pháp luật cho một doanh nghiệp thành lập từ 3 năm trước, trụ sở tại Cần Thơ. Ông càng lo lắng hơn khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về hóa đơn, nên trình báo cơ quan chức năng nhưng vẫn phải chờ để xử lý theo... quy trình.

'Báu vật xanh' giữa đại ngàn Pù Mát

'Báu vật xanh' giữa đại ngàn Pù Mát

TPO - Giữa những cánh rừng già miền Tây Nghệ An, nhiều loài động, thực vật quý hiếm vẫn âm thầm sinh tồn. Để gìn giữ báu vật thiên nhiên ấy, những người giữ rừng đang từng ngày bảo vệ sự sống, đồng thời giúp người dân thay đổi cách ứng xử với đại ngàn.

Bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Cà Mau

Bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ lãnh đạo ở Cà Mau

Chiều 23/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm 6 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành và cơ quan cấp tỉnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe