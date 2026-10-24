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Hà Nội: Tòa kêu gọi cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đầu thú trước ngày xét xử vắng mặt

Hoàng An

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng) đã chỉ đạo lập khống hồ sơ tín dụng, tạo điều kiện để ông Nguyễn Hoàng Long chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của ngân hàng. Bị cáo Giang hiện đang bỏ trốn, Tòa quyết định xét xử vắng mặt bị cáo cùng một giám đốc doanh nghiệp.

Dự kiến ngày 9/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử vắng mặt 2 bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng) và Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar do ông Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2010 - 2011, Công ty Vina Megastar còn nợ ngân hàng SeaBank chi nhánh ở Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng và các Công ty thành viên còn nợ ngân hàng số tiền 150 tỷ đồng.

Do cần tiền trả nợ ngân hàng và để kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Long đã đến gặp bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc chi nhánh ngân hàng, để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng này. Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng "khống" bằng cách chỉ đạo Giám đốc các công ty thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar lập, ký "khống" hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên.

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Ông Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm tại phiên tòa năm 2016.

Viện Kiểm sát xác định thực tế, không có hàng hóa là sắt, thép lưu kho nhưng nhóm Long, Giang vẫn sử dụng các hợp đồng này ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn của ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang với vai trò là Giám đốc Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng, không yêu cầu các nhân viên thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản đảm bảo theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay; ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Từ việc 'tạo điều kiện' của nhóm nhân viên ngân hàng Seabank, ông Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm vay 29,5 tỷ đồng (trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng) của ngân hàng.

Được biết từ năm 2016, TAND TP Hà Nội đã xét xử, tuyên án tù đối với ông Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm gồm Lê Quỳnh Anh, Thái Quốc Trung, Lại Phú Chiến, Võ Tuấn Hưng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Văn Hoạn, Nguyễn Anh Quang và Đỗ Tuấn Anh cũng bị phạt tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Đối với Lê Anh Tâm, người này bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Thị Hương Giang bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tuy nhiên, hai bị cáo bỏ trốn nên Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã, tách tài liệu liên quan và tạm đình chỉ điều tra.

Đến nay, xem xét thấy có đủ tài liệu, Cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra vụ án để kết luận điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt đối với Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang.

Lê Anh Tâm (là em vợ của Nguyễn Hoàng Long), với vai trò Giám đốc Công ty An Việt Úc đã giúp sức tích cực cho Long trong việc chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Tâm biết rõ Nguyễn Hoàng Long thành lập các công ty thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar nhằm mục đích sử dụng pháp nhân, lập các hồ sơ khống để vay vốn SeaBank chi nhánh Hai Bà Trưng. Thực tế không có việc mua bán hàng hóa là thép cuộn nhưng Tâm ký "khống" các hợp đồng mua bán, biên bản thẩm định giá, hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm để Nguyễn Hoàng Long sử dụng lập hồ sơ vay vốn chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

TAND TP Hà Nội kêu gọi các bị cáo Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa và được hưởng chính sách khoan hồng.

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#SeaBank #Seabank Hai Bà Trưng #Xét xử giám đốc SeaBank #Xét xử vắng mặt

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