Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị kỷ luật Chủ tịch phường Xuân Trường - Đà Lạt

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và ông Lê Văn Tây - Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, do có vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 23/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Công văn số 179-TB/UBKTTU thông báo kết quả kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Kỳ họp do ông Nguyễn Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.

Ông Trần Hùng Sơn.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét báo cáo kết quả đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hùng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và ông Lê Văn Tây - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, hai cán bộ này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng nhận định những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của cá nhân cũng như tổ chức đảng, cơ quan nơi hai cán bộ sinh hoạt, công tác.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hùng Sơn và ông Lê Văn Tây theo quy định.