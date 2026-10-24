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Quyết định mới vụ tòa nhà đẹp nhất Cà Mau xây không phép

Tân Lộc

TPO - UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau kiến nghị giữ nguyên nhà mồ trong khuôn viên tòa nhà đẹp nhất Cà Mau, vì đạo đức, tín ngưỡng và xem như đã khắc phục hậu quả đối với phần diện tích vi phạm.

Ngày 24/10, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, đơn vị có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo xử lý công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Hồ An Tập (43 tuổi, ở khóm 6, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau).

Căn nhà vi phạm là toà biệt thự được ông Tập tự nhận là tòa nhà đẹp nhất Cà Mau.

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Chủ "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" đã tự tháo dỡ khoảng 400 m² công trình xây dựng vi phạm.

Theo báo cáo ngày 21/10 của UBND phường Tân Thành, trên phần đất hơn 1.300 m2 của ông Tập có một căn nhà gỗ, diện tích khoảng 61 m2 và nhà mồ khoảng 130 m2. Trong đó, ông Tập đã tự nguyện tháo dỡ nhà gỗ.

Riêng nhà mồ, phường kiến nghị giữ nguyên hiện trạng do mang tính chất đạo đức, tín ngưỡng, đồng thời xem như ông Tập đã khắc phục hậu quả đối với phần diện tích vi phạm 1.300 m2 kể trên.

Riêng phần đất vi phạm diện tích hơn 2.141 m2 là đất nuôi trồng thủy sản, đã được UBND thành phố Cà Mau (cũ) cho phép chuyển đổi sang đất ở tại nông thôn. Tuy nhiên, ông Tập chưa nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế (hơn 8 tỷ đồng).

Trên phần đất 2.141 m2 vi phạm trên hiện còn nhà chính khoảng 294 m2, nhà gỗ khoảng 61 m2 và nhà lục giác làm tiểu cảnh trên ao cá khoảng 28 m2. Ông Tập đã tự tháo dỡ nhà làm việc công ty và nhà bảo vệ, diện tích 339 m2.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có nhiều tin bài phản ánh việc ông Hồ An Tập xây dựng căn biệt thự không phép trên đất nông nghiệp, khi gần hoàn thành đã quay và phát trực tiếp hình ảnh căn biệt thự lên mạng xã hội và tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau".

Sau đó, chính quyền TP. Cà Mau (cũ) kiểm tra, xác định nhà xây không phép nên ban hành nhiều quyết định xử phạt. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm xây dựng của chủ căn biệt thự có nhiều quyết định trái ngược nhau, nên chủ nhà khiếu nại nhiều lần.

Tới nay đã 4 năm, căn biệt thự vi phạm vẫn giữ nguyên.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chủ trì buổi tiếp công dân là ông Hồ An Tập để xem xét các kiến nghị liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với căn nhà và nội dung phong tỏa tài khoản thuế.

Theo hồ sơ được công bố tại buổi tiếp công dân, công trình của ông Tập được xác định xây dựng trên diện tích 3.600 m2 đất nông nghiệp. Trong đó, 1.303 m2 không phù hợp quy hoạch nên buộc phá dỡ để khôi phục hiện trạng ban đầu, 2.261 m2 được cho tồn tại nhưng chủ nhà phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo tính toán của cơ quan thuế, phần diện tích 2.261 m2 được cho tồn tại phải chuyển mục đích sử dụng đất, và nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Trả lời công dân, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho rằng, địa phương đã vận dụng các quy định pháp luật theo hướng có lợi cho ông Tập. Giải pháp này không buộc phải tháo dỡ căn nhà xây sai phép, cho phép khắc phục để được tồn tại căn nhà thông qua việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo ông Ngời, giải pháp trên là cách giải quyết mang tính nhân văn, hợp tình, hợp lý nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

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#tòa nhà đẹp nhất cà mau #tháo dỡ #nhà mồ #đất muôi trồng thủy sản #cà mau #UBND phường Tân Thành #UBND tỉnh Cà Mau

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