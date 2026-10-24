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Pháp luật

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Vụ tàu hàng 182.000 tấn đâm va cầu cảng ở Dung Quất: Hé lộ diễn biến thương lượng bồi thường

Nguyễn Ngọc

TPO - Sau vụ tàu Aquacharm va vào cầu cảng ở Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) khiến một phần cầu cảng bị hư hỏng, hiện 2 các bên vẫn đang thương lượng, chưa thống nhất phương án bồi thường.

Bảo hiểm vào cuộc

Tàu Aquacharm (quốc tịch Marshall Islands) trọng tải hơn 182.000 tấn chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi đã va chạm với phần cầu cảng khi di chuyển vào cảng chuyên dụng thuộc Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, gây hư hỏng một phần kết cấu cầu cảng, mũi tàu rách khoảng 5m.

Đại diện Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với các bên liên quan tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại, đặc biệt đối với kết cấu cầu cảng. Hiện, phía doanh nghiệp và chủ tàu vẫn đang thương lượng, chưa đi đến thống nhất về phương án bồi thường, khắc phục thiệt hại sau vụ va chạm.

“Chúng tôi đề nghị phía chủ tàu, thuyền trưởng và đơn vị liên quan đưa ra phương án đền bù, khắc phục đối với những thiệt hại đối với công ty, mời đơn vị giám định độc lập có chuyên môn sâu tham gia giám định kết cấu cầu cảng để đánh giá đầy đủ ảnh hưởng của vụ va chạm từ đó mới có đánh giá cụ thể về phương án bồi thường”, đại diện Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất nói.

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Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi.

Trong khi đó, theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía bảo hiểm đã được thông báo và tham gia phối hợp với các bên liên quan để giám định, đánh giá thiệt hại.

Tàu Aquacharm có tham gia bảo hiểm thân tàu. Phía bảo hiểm sẽ thực hiện chi trả đối với những thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm. Tuy nhiên, đến nay, các bên vẫn đang tiếp tục làm việc, chưa có kết luận cuối cùng về phương án giải quyết bồi thường sau vụ va chạm.

Việc tàu Aquacharm bị bắt giữ sau sự cố va chạm cầu cảng Hòa Phát Dung Quất là thủ tục theo thông lệ hàng hải quốc tế. Hiện, chủ tàu và các bên liên quan vẫn đang thương lượng để giải quyết vụ việc.

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Vết rách khoảng 5 m ở mũi tàu sau sự cố va chạm vào cầu cảng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã thành lập tổ điều tra tai nạn hàng hải để triển khai các nhiệm vụ theo quy định. Hiện, các đơn vị liên quan đang tổ chức giám định khu vực cầu cảng và đánh giá thiệt hại đối với tàu Aquacharm. Công tác giám định tập trung xem xét các yếu tố kỹ thuật, kết cấu công trình nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện nguyên nhân tai nạn và mức độ thiệt hại thực tế.

Bắt giữ tàu để bảo đảm bồi thường, có thể 'giải tỏa' trước thời hạn

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lê Văn Lương - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, việc bắt giữ tàu Aquacharm được thực hiện theo Quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21/10/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi, nhằm bảo đảm giải quyết tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan, không phải hoạt động bắt giữ mang tính hình sự.

Theo ông Lương, trong lĩnh vực hàng hải, thuật ngữ “bắt giữ tàu biển” là một biện pháp pháp lý được áp dụng trong những trường hợp nhất định, không đồng nghĩa với việc bắt giữ người hay xử lý hình sự.

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Cầu cảng bị hư hỏng sau va chạm.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp dân sự do tai nạn hàng hải gây thiệt hại cho bên thứ ba, bên bị thiệt hại có quyền lập hồ sơ đề nghị tòa án có thẩm quyền ra quyết định bắt giữ tàu biển nhằm bảo đảm việc giải quyết yêu cầu bồi thường.

Đối với tàu Aquacharm, Tòa án nhân dân khu vực 2 tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định bắt giữ trong thời hạn 30 ngày. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng và các đơn vị liên quan không được đưa tàu rời khỏi vùng nước cảng biển do cảng vụ quản lý.

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Các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan bàn các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn hàng hải.

Trong thời gian bị bắt giữ, tàu Aquacharm phải neo đậu đúng vị trí được chỉ định, duy trì đầy đủ thuyền viên, bảo đảm trực ca theo quy định của pháp luật; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực neo đậu.

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Tàu Aquacharm cập cầu cảng ở Dung Quất.

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#Tàu hàng #Hòa Phát Dung Quất #Bảo hiểm #Chủ tàu #Tàu Aquacharm #Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi #Lê Văn Lương

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