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Pháp Kiều và Top 25 Hoa hậu Việt Nam khuấy động Fest 'Chạm Việt Nam' 2

Duy Nam

TPO - Trong đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, bộ sưu tập Hồn Việt của nhà thiết kế Cao Minh Tiến được Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trình diễn trước hàng nghìn khán giả.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhà thiết kế Cao Minh Tiến bày tỏ niềm vui, sự háo hức khi bộ sưu tập của anh có cơ hội được giới thiệu trong một không gian văn hóa cộng đồng như Fest Chạm Việt Nam 2.

Với anh, thời trang không chỉ dành cho những sàn diễn trong nhà hay những không gian được sắp đặt chỉn chu mà cần được bước ra ngoài đời sống, đến gần hơn công chúng và chạm tới cảm xúc nhiều người.

“Việc 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn những thiết kế của tôi trước hàng nghìn khán giả là một niềm vui, cũng là cơ hội để tôi chia sẻ những câu chuyện văn hóa mà mình đã gửi gắm vào bộ sưu tập.

Tôi mong rằng khi những thiết kế ấy xuất hiện trên sân khấu, khán giả không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của trang phục mà còn cảm nhận được tinh thần, cảm xúc và tình yêu văn hóa Việt Nam mà tôi muốn truyền tải”, anh nói.

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Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn thời trang tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, chính là cơ hội để một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu chung kết.

Nhà thiết kế nói anh mong chờ sự kết hợp giữa top 25 thí sinh và rapper Pháp Kiều trong màn trình diễn. “Pháp Kiều có màu sắc nghệ thuật cá tính, hiện đại, vì vậy tôi nghĩ sự xuất hiện của bạn mang đến một nguồn năng lượng thú vị khi đặt cạnh những thiết kế thời trang mang tinh thần văn hóa Việt.

Điều tôi mong đợi nhất là sự hòa quyện giữa âm nhạc, trang phục và năng lượng của 25 thí sinh, để khán giả không chỉ xem một màn trình diễn thời trang đơn thuần mà còn được trải nghiệm một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc”, anh nói.

Chia sẻ về bộ sưu tập Hồn Việt, Cao Minh Tiến cho biết văn hóa Việt Nam là nguồn cảm hứng rất lớn, nhưng cũng là chất liệu đòi hỏi người làm sáng tạo phải có sự tìm tòi và cách tiếp cận riêng.

“Tôi không muốn chỉ đưa những hình ảnh quen thuộc của văn hóa vào trang phục như cách trang trí, mà mong muốn tìm ra ngôn ngữ thời trang để những giá trị ấy có thể được kể lại bằng một tinh thần mới. Tôi luôn quan tâm đến việc làm thế nào để những yếu tố truyền thống song hành cùng tư duy thiết kế đương đại”, anh cho biết.

Với lần xuất hiện tại Fest Chạm Việt Nam 2, nhà thiết kế hy vọng bộ sưu tập góp thêm một góc nhìn về văn hóa Việt Nam thông qua thời trang, nơi giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ tiếp tục được làm mới và hiện diện trong đời sống hôm nay.

Anh kỳ vọng Top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến sự tự tin, tinh thần chủ động và khả năng cảm nhận trang phục bằng chính cá tính của mình.

“Mỗi bộ trang phục đều có một cách chuyển động và câu chuyện riêng, vì vậy tôi hy vọng các bạn có sự kết nối với thiết kế, biết cách làm chủ hình thể và tạo nên sức sống cho trang phục khi trình diễn”, anh chia sẻ.

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Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trong trang phục của NTK Cao Minh Tiến.

Với sự xuất hiện của Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trong vai trò vedette, nhà thiết kế đánh giá cao gương mặt, vóc dáng và tinh thần làm việc chuyên nghiệp của hai á hậu.

“Với tôi, nhan sắc là lợi thế, nhưng để thực sự thể hiện được một thiết kế thì còn cần sự tập trung, thái độ làm việc nghiêm túc và khả năng nắm bắt tinh thần trang phục. Tôi đánh giá cao hai bạn vì luôn biết lắng nghe, có tinh thần hợp tác và sẵn sàng trao đổi để cùng tìm ra cách thể hiện tốt nhất cho thiết kế”, anh nói.

Anh cho rằng vedette không đơn thuần là vị trí xuất hiện cuối cùng hay thu hút nhiều ánh nhìn nhất, mà còn là người góp phần khép lại câu chuyện của cả bộ sưu tập, để những gì nhà thiết kế muốn gửi gắm được đọng lại trong cảm xúc của khán giả.

Nhà thiết kế hy vọng sự xuất hiện của hai á hậu tạo nên một điểm nhấn đẹp cho màn trình diễn tại Fest Chạm Việt Nam 2, mang đến sự kết nối trọn vẹn giữa thời trang, âm nhạc và tinh thần văn hóa Việt Nam.

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#Đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 #top 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Á hậu Châu Anh #Á hậu Vân Nhi #Hoa hậu Việt Nam 2026 #rapper Pháp Kiều

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