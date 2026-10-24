Á khôi cao 1,73 m có vóc dáng như người mẫu tại Hoa hậu Việt Nam

TPO - Mai Thị Yến Nhi là một trong top 25 thí sinh góp mặt ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1,73 m, có năng khiếu nhảy múa với nhiều năm theo đuổi công việc vũ công.
TPO - Trong thử thách trả lời câu hỏi ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Kim Châu bật khóc khi nhắc đến gia đình. Cô tự hào vì bố làm công nhân, mẹ làm cấp dưỡng, luôn chăm chỉ làm việc để các con có cuộc sống tốt hơn.
TPO - Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp bày tỏ sự ấn tượng với hành trình 10 năm của Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì tài năng trẻ. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà.
TPO - Đinh Diệu Anh, sở hữu IELTS 7.5 và tốt nghiệp hai chuyên ngành tại Đại học Ngoại thương, thử sức trả lời ứng xử bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 háo hức chuẩn bị trình diễn tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2, vào 20h ngày 25/10 tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông. Đây là cơ hội để các cô gái đến gần khán giả, rèn kỹ năng catwalk và khả năng làm chủ sân khấu trước đêm Chung kết.
TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đạt IELTS 8.0, 7.5 chia sẻ cách học tiếng Anh, kinh nghiệm ôn thi và phương pháp phù hợp với bản thân.
TPO - Hải Phòng lần đầu tiên đăng cai cả vòng chung khảo, chung kết Hoa hậu Việt Nam khiến thí sinh chủ nhà Bùi Mai Linh vô cùng hào hứng. Cô cho rằng sự cổ vũ của người thân, của đông đảo người dân đất Cảng tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh Hải Phòng tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ là một trong những cách đưa công nghệ số vào hoạt động tiêu dùng thường nhật, bên cạnh các giao dịch trực tuyến và dịch vụ ngân hàng số. Với vai trò kết nối chương trình với cộng đồng và lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại đến gần hơn với người dùng trẻ, Á hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh đồng hành chuỗi sự kiện của Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.
TPO - Thí sinh Nguyễn Yến Trang, Vũ Thị Khánh Vi cho biết có thêm hàng nghìn lượt theo dõi từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Tại buổi giao lưu với chuyên gia hàng đầu nền tảng Tiktok Việt Nam, các thí sinh tìm lời giải cho việc xây dựng hình ảnh và giữ sự quan tâm của khán giả sau cuộc thi.
TPO - Có thêm hàng nghìn lượt theo dõi khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh quan tâm cách duy trì sức hút sau cuộc thi.
TPO - Nguyễn Thị Thúy Linh cho biết bên cạnh sự ủng hộ của gia đình, bác gái hàng xóm dù không có điều kiện nhưng đã dành cho cô sự ủng hộ và tình cảm nồng nhiệt nhất. Trong talkshow với Báo Tiền Phong, Thúy Linh xúc động gửi lời cảm ơn người hàng xóm đã yêu mến và khích lệ cô trên hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Hoàng Thị Hà Phương là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Những hoạt động tại Bến tàu K15, xưởng gốm Chu Đậu, rừng ngập mặn Bàng La giúp cô hiểu thêm về quê hương trong hành trình dự thi.
TPO - Trần Xuân Khánh Linh - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 - từng nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD và đang là sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam.
TPO - “Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ.
TPO - Phần thi tranh biện bị giới hạn về mặt thời gian khiến nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy "chưa đã". Tuy nhiên, quy định này đòi hỏi các cô gái phải cải thiện khả năng trình bày và triển khai quan điểm. Đây là bước tập dượt để thí sinh thêm kỹ năng và tự tin khi có cơ hội vào top 5 trả lời ứng xử.
TPO - Cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ghi nhận hơn 3.000 lượt gửi chỉ sau hai tuần phát động. Trí tuệ nhân tạo, áp lực của người trẻ, trách nhiệm cộng đồng, bình đẳng giới và giá trị của danh hiệu hoa hậu là những chủ đề được công chúng quan tâm.
TPO - Nguyễn Hồng Hạ Nghi có chứng chỉ HSK 5, mong trở thành phiên dịch viên hoặc MC song ngữ Việt - Trung. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, nữ sinh nhớ lời mẹ dặn từ vòng sơ khảo về sự chân thành và cách đối xử với mọi người xung quanh.