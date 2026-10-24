Mỹ Đình vỡ trận vì visual quá đỉnh của giới trẻ

TPO - Dấu ấn thời trang của Big Bang không nằm ở việc các thành viên mặc trang phục đồng bộ mà ở khả năng thể hiện cá tính riêng. Tinh thần phóng khoáng, nổi loạn và không ngại khác biệt ấy cũng được người hâm mộ mang đến concert tại Hà Nội. Nhiều khán giả chia sẻ tốn nhiều thời gian để chọn trang phục, họ gần như mất ngủ trước concert.