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Người lính

Khoảnh khắc hai máy bay quân sự Philippines va nhau trên không

Bình Giang

TPO - Hai máy bay của Không quân Philippines vừa va chạm khi thực hiện chuyến bay huấn luyện và rơi xuống căn cứ không quân ở phía nam thủ đô Manila, khiến cả 4 phi công trên máy bay thiệt mạng, giới chức Philippines cho biết sáng nay (24/10).

Hai máy bay SF-260 va chạm khi bay ở độ cao thấp vào chiều 23/10, sau đó rơi xuống Căn cứ Không quân Fernando thuộc thành phố Lipa, tỉnh Batangas ven biển, phía nam thủ đô Manila. Giới chức cho biết không có người dưới mặt đất bị thương.

Khoảnh khắc 2 máy bay va nhau trên không trung

Không quân Philippines không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, khẳng định đây là tai nạn. Một số quan chức Philippines nắm được thông tin về vụ việc cho biết, 2 máy bay đã va chạm khi đang bay.

AP dẫn lời nhân chứng cho biết, 1 chiếc máy bay 2 chỗ ngồi đã rơi gần khu nhà ở của quân nhân trong căn cứ không quân.

Không quân Philippines cho biết đã tạm thời đình chỉ hoạt động của toàn bộ máy bay SF-260 còn lại để phục vụ công tác điều tra. Những máy bay này được mua từ Ý. Không quân Philippines không cho biết hiện còn bao nhiêu chiếc SF-260 trong biên chế.

Vụ tai nạn là một đòn giáng đối với quân đội Philippines, trong bối cảnh lực lượng của họ vốn thiếu kinh phí.

Trong nhiều năm qua, quân đội Philippines gặp khó khăn trong nỗ lực hiện đại hóa không quân, hải quân và lục quân do hạn chế về tài chính. Nước này đồng thời phải đối phó với các cuộc nổi dậy suốt nhiều năm của các nhóm vũ trang trong nước, trong khi tranh chấp trên biển ngày càng căng thẳng.

Theo AP

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#Philippines #Tai nạn máy bay #Phi công

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