Chủ tịch Quốc hội: Phân cấp mạnh nhưng không nới lỏng kỷ cương pháp luật

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm kỷ cương pháp luật; đồng thời, hoàn thiện chính sách hỗ trợ có chọn lọc, tạo dư địa phát triển cho doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp trong nước

Sáng 24/10, tại phiên thảo luận tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ nhất trí với chủ trương phân cấp, phân quyền mạnh cho Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, bên cạnh việc tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư hợp pháp, cần giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, tăng tính chủ động trong điều hành nhưng không làm mờ ranh giới thẩm quyền. Việc mở rộng ưu đãi, hỗ trợ cần có chọn lọc, đi đôi với kiểm soát nguồn lực và đánh giá hiệu quả thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Như Ý

Nhắc lại quan điểm của cơ quan thẩm tra không đồng tình với đề xuất mở rộng thẩm quyền trong dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bám sát các quy định tại luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các điều ước quốc tế. Chính phủ không nên được giao quyền tự quyết định việc nới lỏng các điều kiện đã được quy định trong luật hoặc điều ước quốc tế.

Đồng tình với chủ trương phân cấp, phân quyền, Chủ tịch Quốc hội cho rằng những nhiệm vụ có thể giao Chính phủ và chính quyền địa phương thực hiện thì Quốc hội nên phân cấp để các cơ quan chủ động điều hành.

Tuy nhiên, những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội hoặc liên quan đến các cam kết quốc tế phải được quy định và xử lý đúng thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý chính sách cần tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, cần tránh gây khó khăn, tạo thêm áp lực cho nhóm doanh nghiệp này, đồng thời tạo điều kiện để họ có cơ hội phát triển, duy trì hoạt động và từng bước lớn mạnh.

Làm rõ tiêu chí chất lượng đào tạo và đối tượng thụ hưởng

Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Văn Khải (Ninh Bình) đồng tình với việc bổ sung quy định hỗ trợ chi phí đào tạo nhân lực nhằm thu hút đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao và phát triển chuỗi cung ứng.

Đại biểu Trần Văn Khải (Ninh Bình). Ảnh: QH

Tuy nhiên, ông đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định theo hướng xác định rõ tiêu chí chất lượng đào tạo, đối tượng thụ hưởng và trách nhiệm ngân sách, qua đó bảo đảm chính sách hỗ trợ mang lại hiệu quả thực chất.

Về chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo nhân lực, đại biểu Trần Văn Khải đề nghị bổ sung tiêu chí yêu cầu các cơ sở tham gia liên kết đào tạo đáp ứng quy định về kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục nghề nghiệp.

Theo ông, chính sách hỗ trợ cần tập trung vào các ngành, nghề thuộc lĩnh vực công nghệ cao hoặc phục vụ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng. Đồng thời, cần làm rõ nguồn kinh phí thực hiện chính sách thuộc ngân sách trung ương hay ngân sách địa phương.

Đại biểu Trần Văn Khải cho rằng việc xác định rõ tiêu chí, đối tượng và điều kiện hỗ trợ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực phục vụ thiết thực mục tiêu thu hút đầu tư và nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước.