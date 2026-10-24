Lạng Sơn chấm dứt một dự án tại cửa khẩu Cốc Nam

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Nhà kiểm hóa cửa khẩu Cốc Nam, yêu cầu doanh nghiệp dự án di dời tài sản, công trình, hoàn trả mặt bằng trước Tết Nguyên đán 2027.

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học về việc xử lý dự án Nhà kiểm hóa cửa khẩu Cốc Nam của Công ty CP Đầu tư Thăng Long.

Chỉ đạo được đưa ra sau khi UBND tỉnh xem xét báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về kết quả rà soát quy trình, thủ tục và đề nghị gia hạn thời gian chấm dứt hoạt động dự án.

Cửa khẩu Cốc Nam, Lạng Sơn.

Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phải khẩn trương thực hiện các quy trình, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát Công ty CP Đầu tư Thăng Long (doanh nghiệp dự án) thực hiện các công việc theo chủ trương của tỉnh, quản lý, điều hành khu vực Nhà kiểm hóa Cốc Nam trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục chấm dứt dự án, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực VI và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp xây dựng phương án phân luồng giao thông, không cho phép thực hiện sang tải và các hoạt động xuất nhập khẩu khác tại khu vực Nhà kiểm hóa.

Khu vực này được ưu tiên sử dụng làm địa điểm điều tiết phương tiện chờ thông quan, các phương tiện có nhu cầu sang tải được hướng dẫn vào những bến bãi hiện có trong khu vực.

Doanh nghiệp dự án là Công ty CP Đầu tư Thăng Long chấp hành nghiêm việc hướng dẫn, điều tiết giao thông của lực lượng chức năng, không tiếp tục hoạt động dự án, không thực hiện sang tải hoặc các hoạt động xuất nhập khẩu khác tại Nhà kiểm hóa, không đầu tư xây dựng mới hay cơi nới công trình hiện có.

Yêu cầu doanh nghiệp có kế hoạch di dời tài sản sớm hơn thời hạn quy định, tạo điều kiện cải tạo hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, bảo đảm mỹ quan và trang trí khánh tiết trước dịp Tết Nguyên đán 2027.