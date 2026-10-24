Thủ tướng Ba Lan tham quan phố cổ Hội An

TPO - Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đã đến thành phố Đà Nẵng. Đoàn đã đến tham quan phố cổ Hội An, tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc của đô thị di sản.

Sáng 24/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đến thành phố Đà Nẵng. Đoàn đã tham quan phố cổ Hội An, tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của đô thị di sản nổi tiếng.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao tham quan phố cổ Hội An

Trong hành trình, Thủ tướng Donald Tusk và đoàn đã tham quan chùa Cầu, đình làng Cẩm Phô, dạo bước qua những con phố cổ mang kiến trúc truyền thống đặc trưng, đồng thời thưởng thức màn hát múa Sắc bùa – loại hình diễn xướng dân gian mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Trong suốt hành trình, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng giới thiệu với đoàn những giá trị văn hóa truyền thống, nét kiến trúc đặc trưng và sức hấp dẫn của Hội An– đô thị có bề dày lịch sử, từng là thương cảng sầm uất, nay trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Trước đó, tối 23/10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đến Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26/10, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đón Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao đến thăm

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng có bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng và Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải.

Chuyến thăm lần này là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Donald Tusk trên cương vị Thủ tướng Ba Lan trong nhiệm kỳ hiện nay.