Ban Bí thư: Các cơ quan đảng giảm tối thiểu 10% số lượng hội nghị mỗi năm

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quyết định về chương trình cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2026 – 2030.

Tỷ lệ tổ chức hội nghị trực tiếp không quá 40%, trực tuyến không ít hơn 60%

Theo quyết định này của Ban Bí thư, về mục tiêu chung, quyết định nêu rõ, giai đoạn 2026 – 2027, tập trung hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế và cơ chế phối hợp; rà soát, đơn giản hoá, chuẩn hóa quy trình, thủ tục, chế độ thông tin, báo cáo và dữ liệu; xây dựng bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính trong các cơ quan đảng và xác lập số liệu kỳ gốc; đạt các chỉ tiêu cơ bản tại các cơ quan đảng ở Trung ương và cấp tỉnh; thiết lập đồng bộ các điều kiện nền tảng; thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động công vụ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Giai đoạn 2028 – 2029, mở rộng đồng bộ đến cấp xã các nghiệp vụ, ứng dụng trên cơ sở hạ tầng, điều kiện nền tảng đã hình thành; mở rộng xử lý công việc, thông tin, báo cáo, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trên môi trường số; tăng cường kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo có kiểm soát vào các nhóm công việc ưu tiên, bảo đảm an toàn, hiệu quả, cắt giảm gánh nặng hành chính.

Đến năm 2030, cơ bản hình thành mô hình quản trị số trong các cơ quan đảng; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tham mưu, tổng hợp, kiểm tra, giám sát được thực hiện chủ yếu trên môi trường số, bảo đảm đo lường được kết quả và xác định rõ trách nhiệm; từng bước hình thành văn hóa làm việc số.

Về một số mục tiêu cụ thể, với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, theo quy định, hằng năm, tinh giản tối thiểu 10% số lượng hội nghị, 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước; hội nghị trực tiếp không quá 40%, trực tuyến không ít hơn 60%; cấp tỉnh tổ chức không quá 2 hội nghị quy mô toàn tỉnh, cấp xã không quá 3 hội nghị quy mô toàn xã; thành phần, số lượng đại biểu, thời gian tổ chức, phát biểu khai mạc, kết luận hội nghị thực hiện theo Kết luận số 226 của Ban Bí thư.

Đến hết năm 2027, tối thiểu 90% nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch công tác hoàn thành đúng hạn. Tối thiểu 90% biểu mẫu báo cáo được rà soát, điện tử hóa. Tối thiểu 90% nhiệm vụ được theo dõi, giám sát, đo lường và đánh giá gắn với bộ chỉ số đánh giá kết quả (KPI/OKR…)…

Đến hết năm 2028, tối thiểu 95% nhiệm vụ trong các chương trình, kế hoạch công tác hoàn thành đúng hạn. Tối thiểu 95% biểu mẫu báo cáo được rà soát, điện tử hóa. Tối thiểu 95% nhiệm vụ được theo dõi, giám sát, đo lường và đánh giá gắn với bộ chỉ số đánh giá kết quả (KPI/OKR...).

Đến năm 2030, vận hành đồng bộ các hệ thống thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; giảm tối đa việc sử dụng giấy tờ.

Hoàn thành chuẩn hóa danh mục vị trí việc làm

Về cải cách tổ chức bộ máy, quyết định nêu mục tiêu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan, cơ sở đảng theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, đến hết năm 2027, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phương thức quản trị của các cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Hoàn thành rà soát, thu gọn cơ cấu tổ chức trong các cơ quan đảng.

Đến năm 2030, tiếp tục hoàn thiện, duy trì ổn định tổ chức bộ máy các cơ quan đảng.

Về đổi mới quản lý, đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao năng lực số, theo quy định, đổi mới quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, kỷ luật, có năng lực số, năng lực dữ liệu; từng bước đưa năng lực số thành tiêu chí bắt buộc trong tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

Cụ thể, đến hết năm 2027, ban hành tiêu chí về năng lực số đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đảng bảo đảm phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm quy định theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Hoàn thành chuẩn hóa danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm, quan hệ phối hợp và chỉ số đánh giá theo từng vị trí.

100% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng được đánh giá, xếp loại dựa trên kết quả, sản phẩm theo vị trí việc làm; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên thực hiện theo quy định của Đảng.

95% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng được tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu.

Thí điểm việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức gắn với bộ chỉ số đánh giá kết quả (KPI/OKR,...) trên môi trường điện tử; tổng kết, đánh giá, triển khai toàn quốc.

Đến hết năm 2028, tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng đạt yêu cầu theo các tiêu chí về năng lực số.

Đến hết năm 2030, tối thiểu 95% cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng đạt yêu cầu theo các tiêu chí về năng lực số.

Hằng năm, từ năm 2028 đến năm 2030, rà soát, đề xuất tinh giản biên chế phù hợp với mức độ số hóa, tự động hóa quy trình, nhiệm vụ, trên cơ sở khối lượng, chất lượng công việc sau khi quy trình mới vận hành ổn định.