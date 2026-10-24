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Pháp luật

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Người dân gần trại giam A2 ở Khánh Hòa cửa đóng then cài, hạn chế ra đường

Phùng Quang

TPO - Đến 13h20 ngày 24/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết truy lùng 3 phạm nhân còn lại trong số 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an ( đóng tại xã Diên Lâm) từ chiều 21/10. Trong khi đó, nhiều gia đình ở địa phương cảnh giác cao độ, thậm chí nhắc nhở con em hạn chế ra ngoài, nhất là vào ban đêm.

Khoảng 8h tối ngày 23/10, tại khu vực thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm đường sá vắng vẻ, nhiều gia đình cửa đóng, then cài cẩn thận trước lúc đi ngủ. Hình ảnh này trái ngược với những ngày trước khi 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.
"Khi biết tin, ở đây ai cũng lo sợ nên đề phòng là trên hết", ông Ngô Minh Hiến, người dân thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm cho biết.

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Nhiều gia đình ở xã Diên Lâm cửa đóng, then cài đi ngủ từ sớm.

Xã Diên Lâm nằm ở phía Tây tỉnh Khánh Hòa, cách phường Nha Trang hơn 25km. Đây là địa bàn có dân cư thưa thớt, địa hình chủ yếu là đồi núi, đồng thời là nơi đặt Trại giam A2.

Ông Phạm Bá Vĩnh (thôn Xuân Tây, xã Diên Lâm) cho biết, từ khi 4 phạm nhân trốn Trại giam A2, người dân địa phương bàn tán xôn xao, dặn dò nhau cùng nâng cao cảnh giác. "Có gia đình thì mua thêm khóa, xích chó tại nơi vắng vẻ trong nhà để tăng cường cảnh giác. Dặn dò con cái không đi ra khỏi nhà vào ban đêm", ông Vĩnh nói.

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Hơn 20h tối nhưng đường sá ở xã Diên Lâm rất vắng vẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, các lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa và Bộ Công an liên tục tuần tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn trong đêm. Chó nghiệp vụ cũng được điều động để lần theo dấu vết của các đối tượng.

Đến 4h30 ngày 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường (SN 1994, trú tỉnh Phú Thọ), một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Trước đó, Cường đã lên xe khách từ đầu tuyến quốc lộ 27C. Khi phương tiện di chuyển đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Cường chính là phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

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Đối tượng Lê Văn Cường khi bị bắt giữ.

Như Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng chức năng triển khai phương án truy tìm, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt. Đến chiều 22/10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn khỏi nơi giam, theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, đến nay lực lượng chức năng mới bắt giữ một trong 4 đối tượng trốn trại giam A2- Bộ Công an. Ba phạm nhân còn lại vẫn đang bị truy lùng ráo riết.

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#trại giam A2 #phạm nhân #Công an tỉnh Khánh Hòa #Giết người

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