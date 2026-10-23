Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát triển TPHCM đa cực, hút vốn đầu tư xanh

Nguyễn Tiến

TPO - Hội nghị BPC 2026, TPHCM giới thiệu 8 nhóm giải pháp chuyển đổi công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và giảm phát thải, tập trung vào phát triển khu công nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và thu hút đầu tư xanh.

Ngày 23/10, tại phường Bình Dương, UBND TPHCM phối hợp với Hội đồng thành phố đối tác kinh tế Osaka tổ chức Hội nghị Bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế năm 2026 (BPC 2026), với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các thành phố BPC”.

tp-c_1792730070169-8007302855363976235-8007302855363976235-47034a4b0e99af9406eb5394ddd03b0f.jpg
Hội nghị hướng tới chuyển các cam kết chung về phát triển bền vững thành những chương trình hợp tác thiết thực. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM - nói rằng các đô thị cần kết hợp mục tiêu tăng trưởng kinh tế với đổi mới sáng tạo, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là hai trụ cột song hành, tạo động lực tăng trưởng xanh và mở ra cơ hội bứt phá cho TPHCM. Không gian đô thị mở rộng, kinh tế đa dạng giúp thành phố kết nối dịch vụ tài chính, khoa học - công nghệ với công nghiệp, năng lượng sạch và logistics cảng biển quốc tế, hướng tới quản trị thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh”, ông Hà nói.

tp-c_img-2799.jpg
Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc Hội nghị BPC 2026. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo ông Hà, TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác BPC, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời chuyển các cam kết chung thành những chương trình hợp tác cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

TPHCM tập trung chuyển đổi phát triển công nghiệp bền vững, giảm phát thải carbon và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Hiện thành phố triển khai 8 nhóm giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và giảm phát thải, trong đó có chuyển đổi khu, cụm công nghiệp theo mô hình sinh thái, phát triển công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và thu hút đầu tư xanh.

Thành phố cũng có nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng chuỗi hỗ trợ theo vòng đời từ hình thành ý tưởng, ươm tạo, thử nghiệm đến mở rộng thị trường.

tp-c_2-2585.jpg
Phiên thảo luận tại Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026.
﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo thông tin tại hội nghị, GRDP TPHCM 9 tháng qua tăng 9,06%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. TPHCM hiện đang kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, trong đó 240 cơ sở đã xây dựng kế hoạch giảm phát thải giai đoạn 2026-2030. Khoảng 68% xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu đạt 100% vào đầu năm 2027.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh vẫn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, năng lực đo lường phát thải và yêu cầu của Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đối với hàng xuất khẩu. Kinh nghiệm từ Malaysia, Manila và Melbourne về tiêu chuẩn ESG, thực thi chính sách xanh và tiết kiệm năng lượng được chia sẻ tại hội nghị nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp.

tp-c_3.jpg
Các đại biểu tại Hội nghị BPC 2026. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Trong quy hoạch đô thị, TPHCM định hướng phát triển đa cực, xanh và bền vững, gắn với mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc các tuyến đường sắt đô thị. Phía Osaka đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin về môi trường, cơ hội kinh doanh và phối hợp giữa các tổ chức đối tác.

Hội nghị tiếp tục với các phiên thảo luận về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững. Các đại biểu cũng tham quan Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu tại WTC Expo, phường Bình Dương, nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác.

Xem thêm

#TPHCM #đổi mới sáng tạo #phát triển bền vững #hợp tác quốc tế #tăng trưởng xanh

Cùng chuyên mục

Đề xuất giá điện mặt trời theo tỉnh: Làm gì tránh 'vết xe đổ'?

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về hút vốn vào năng lượng tái tạo

TPO - Đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay tăng gấp 4 lần cùng kỳ, theo BloombergNEF. Dòng vốn tăng trong bối cảnh Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đặt mục tiêu phát triển mạnh điện gió, điện mặt trời, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn vốn và hợp đồng mua bán điện dài hạn.

Nghịch lý ưu đãi điện mặt trời: 'Người cần khó với, người có không cần'

Chờ gỡ 'nút thắt' bán điện mặt trời mái nhà

TPO - Cả nước hiện có hơn 134.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà, nhưng việc bán điện vẫn vướng ở một số khâu, từ cấp phép đến thủ tục giao dịch. Doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ đồng bộ trong lần sửa Luật Điện lực, tránh lãng phí nguồn điện sạch có thể khai thác tại chỗ.

Ngân hàng dùng AI phát hiện gian lận, bảo vệ dòng tiền

Ngân hàng dùng AI phát hiện gian lận, bảo vệ dòng tiền

TPO - Với khoảng 100 triệu giao dịch thanh toán mỗi ngày, tổng giá trị 1,2 triệu tỷ đồng, hệ thống ngân hàng đang đối mặt áp lực lớn về an toàn thông tin. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chuyển từ phòng thủ sang chủ động phát hiện, ngăn chặn và ứng phó tấn công mạng, đặc biệt là nguy cơ bị chiếm đoạt tiền.

Không một bóng cây trên con đường 'độc nhất vô nhị' Hà Nội

Không một bóng cây trên con đường 'độc nhất vô nhị' Hà Nội

TPO - Phố Trung Thư chạy giữa hồ điều hòa Đồng Bông 2 rộng hơn 17 ha, nhưng khu vực ven hồ hiện chưa ghi nhận hoạt động trồng cây xanh. Không gian mặt nước rộng mở tương phản với tuyến đường bê tông thiếu bóng mát, khiến việc đi lại của người dân trong những ngày nắng nóng mệt mỏi hơn.

Kè biển hơn 200 tỷ chắn sóng, ngăn cát tràn Hội An

Kè biển hơn 200 tỷ chắn sóng, ngăn cát tràn Hội An

TPO - Tuyến kè khẩn cấp chống xói lở bờ biển Hội An, TP. Đà Nẵng dài gần 2 km đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Công trình được kỳ vọng hạn chế sóng lớn, ngăn cát tràn vào đường và khu dân cư, góp phần bảo vệ người dân, hoạt động kinh doanh và du lịch ven biển.

Biểu giá điện luỹ tiến với các mức giá trong từng bậc thang hiện quá cao khiến hoá đơn tiền điện của người dân tăng bất ngờ khi sử dụng nhiều.

Đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện 5 bậc và khung giờ cao điểm mới

TPO - Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới thay vì chờ lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Theo tính toán sơ bộ, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt dùng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện; nhóm dùng nhiều hơn có thể phải trả thêm.

Thu hồi dự án công viên thiên niên kỷ ở TPHCM

Thu hồi dự án công viên thiên niên kỷ ở TPHCM

TPO - Khu đất rộng hơn 19 ha ở Khu Công nghệ cao TPHCM bị thu hồi do Dự án Xây dựng công viên thiên niên kỷ chấm dứt hoạt động và Công ty CP Dệt may Sài Gòn tự nguyện trả lại đất.

Khởi công nhà máy điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Khởi công nhà máy điện LNG hơn 40.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

TPO - Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có công suất hơn 1.600 MW, dự kiến vận hành thương mại năm 2030. Cùng thời điểm khởi công dự án này, EVN công bố Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã phát lên lưới điện quốc gia 620 triệu kWh.

Trước nguy cơ thiếu điện, bổ sung điện than có khả thi?

Trước nguy cơ thiếu điện, bổ sung điện than có khả thi?

TPO - Trước nguy cơ thiếu điện trong những năm tới, Bộ Công Thương đề xuất bổ sung 5.300 MW nhiệt điện than. Theo chuyên gia, việc nhìn nhận lại vai trò nguồn điện này là cần thiết, song cảnh báo cần có cơ chế vốn và trách nhiệm triển khai cụ thể, để các dự án không tiếp tục nằm trên giấy.

Gỡ vướng Dự án nhiệt điện hơn 2 tỷ USD ở Ninh Bình

Gỡ vướng Dự án nhiệt điện hơn 2 tỷ USD ở Ninh Bình

TPO - Sau nhiều năm đàm phán nhưng chưa thể khởi công, Dự án nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1, tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD đang được tỉnh Ninh Bình tập trung tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Công trình ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất miền Trung

Công trình ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất miền Trung

TPO - Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn là cống ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất miền Trung, được kỳ vọng cung cấp nước tưới cho hơn 18.000ha đất canh tác, phục vụ 4.800ha nuôi trồng thủy sản và bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho hơn hàng trăm nghìn người dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe