Phát triển TPHCM đa cực, hút vốn đầu tư xanh

TPO - Hội nghị BPC 2026, TPHCM giới thiệu 8 nhóm giải pháp chuyển đổi công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và giảm phát thải, tập trung vào phát triển khu công nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và thu hút đầu tư xanh.

Ngày 23/10, tại phường Bình Dương, UBND TPHCM phối hợp với Hội đồng thành phố đối tác kinh tế Osaka tổ chức Hội nghị Bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế năm 2026 (BPC 2026), với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững: Thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các thành phố BPC”.

Hội nghị hướng tới chuyển các cam kết chung về phát triển bền vững thành những chương trình hợp tác thiết thực. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM - nói rằng các đô thị cần kết hợp mục tiêu tăng trưởng kinh tế với đổi mới sáng tạo, giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là hai trụ cột song hành, tạo động lực tăng trưởng xanh và mở ra cơ hội bứt phá cho TPHCM. Không gian đô thị mở rộng, kinh tế đa dạng giúp thành phố kết nối dịch vụ tài chính, khoa học - công nghệ với công nghiệp, năng lượng sạch và logistics cảng biển quốc tế, hướng tới quản trị thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh”, ông Hà nói.

Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu khai mạc Hội nghị BPC 2026. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo ông Hà, TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác BPC, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời chuyển các cam kết chung thành những chương trình hợp tác cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực.

TPHCM tập trung chuyển đổi phát triển công nghiệp bền vững, giảm phát thải carbon và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Hiện thành phố triển khai 8 nhóm giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng công nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn và giảm phát thải, trong đó có chuyển đổi khu, cụm công nghiệp theo mô hình sinh thái, phát triển công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh và thu hút đầu tư xanh.

Thành phố cũng có nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và vừa, xây dựng chuỗi hỗ trợ theo vòng đời từ hình thành ý tưởng, ươm tạo, thử nghiệm đến mở rộng thị trường.

Phiên thảo luận tại Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế năm 2026.

﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo thông tin tại hội nghị, GRDP TPHCM 9 tháng qua tăng 9,06%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%. TPHCM hiện đang kiểm kê khí nhà kính tại 360 cơ sở, trong đó 240 cơ sở đã xây dựng kế hoạch giảm phát thải giai đoạn 2026-2030. Khoảng 68% xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh, hướng tới mục tiêu đạt 100% vào đầu năm 2027.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh vẫn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, năng lực đo lường phát thải và yêu cầu của Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đối với hàng xuất khẩu. Kinh nghiệm từ Malaysia, Manila và Melbourne về tiêu chuẩn ESG, thực thi chính sách xanh và tiết kiệm năng lượng được chia sẻ tại hội nghị nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Các đại biểu tại Hội nghị BPC 2026. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Trong quy hoạch đô thị, TPHCM định hướng phát triển đa cực, xanh và bền vững, gắn với mô hình đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) dọc các tuyến đường sắt đô thị. Phía Osaka đề xuất tăng cường chia sẻ thông tin về môi trường, cơ hội kinh doanh và phối hợp giữa các tổ chức đối tác.

Hội nghị tiếp tục với các phiên thảo luận về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hợp tác quốc tế và phát triển bền vững. Các đại biểu cũng tham quan Hội chợ Hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu tại WTC Expo, phường Bình Dương, nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác.