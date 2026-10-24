Tàu quốc tế 182.000 tấn bị bắt giữ 30 ngày ở Dung Quất được đưa vào khu sửa chữa

TPO - Dù đang bị bắt giữ 30 ngày theo quyết định của tòa án, tàu Aquacharm được phép di chuyển từ khu neo Dung Quất vào dock để sửa chữa hư hỏng sau vụ va chạm cầu cảng Hòa Phát.

Tàu Aquacharm được phép di chuyển đến dock của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí để sửa chữa hư hỏng. Video: TL

Ngày 24/10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi có văn bản gửi Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi cùng các cơ quan chức năng, thông báo việc thay đổi vị trí neo đậu của tàu quốc tế Aquacharm trọng tải hơn 182.000 tấn trong thời gian thực hiện quyết định bắt giữ của tòa án.

Theo Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, lúc 8h15 cùng ngày, tàu Aquacharm được di chuyển từ khu neo Dung Quất đến dock của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí, thuộc vùng nước cảng biển Quảng Ngãi - khu vực Dung Quất, để sửa chữa, khắc phục hư hỏng sau sự cố va chạm cầu cảng.

Quá trình di chuyển được tổ chức bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Đến 10h50, tàu Aquacharm đã cập dock an toàn.

Tàu Aquacharm được di chuyển từ khu neo Dung Quất đến dock của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí để sửa chữa hư hỏng. Ảnh: TL

Vết rách khoảng 5 m ở mũi tàu sau sự cố va chạm vào cầu cảng.

Đáng chú ý, việc tàu Aquacharm được đưa vào dock sửa chữa không đồng nghĩa với việc quyết định bắt giữ của tòa án đã được chấm dứt. Tàu tiếp tục chịu sự giám sát của các cơ quan liên quan theo quyết định bắt giữ của tòa án.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã thông báo việc thay đổi vị trí neo đậu đến Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và các cơ quan liên quan để tiếp tục phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát con tàu trong thời gian bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 21/10, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 154/QĐ-BGTB bắt giữ tàu Aquacharm trong thời hạn 30 ngày nhằm bảo đảm giải quyết khiếu nại hàng hải.

Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt.

Thực hiện quyết định trên, ngày 22/10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 987/TB-CVHHQNg gửi các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển để phối hợp theo dõi, kiểm tra và giám sát tàu.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 18/10, tàu Aquacharm (quốc tịch Marshall Islands), dài 292 m, trọng tải 182.309 tấn, chở 170.856 tấn quặng sắt từ Úc về Dung Quất đã va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng tại bến số 10, cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Vị trí xảy ra va chạm thuộc phần nối dài cầu cảng số 10 và 11, dài khoảng 50m, đã xây dựng nhưng chưa được công bố đưa vào khai thác. Cú va chạm khiến phần mũi tàu bị rách khoảng 5m, kết cấu cầu cảng bị hư hỏng.

Phần cầu cảng bị hư hỏng.

Sau sự cố, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và thành lập tổ điều tra tai nạn hàng hải để làm rõ nguyên nhân.

Hiện, công tác điều tra, giám định thiệt hại và giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ va chạm đang được các bên tiếp tục thực hiện.