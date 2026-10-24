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Pháp luật

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Truy tìm người mặc áo xe ôm công nghệ đuổi đánh hai người đi đường ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Công an xã Hóc Môn, TPHCM đang truy tìm người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ liên quan đến vụ đuổi đánh hai người đi đường, khiến một nạn nhân bị thương, phải đi cấp cứu.

Ngày 24/10, Công an xã Hóc Môn, TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera để điều tra vụ đuổi đánh người tại khu vực giao lộ Bà Triệu – Song Hành.

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Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, người dân gần giao lộ nghe tiếng la ó. Khi kiểm tra, họ thấy một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ, nghi cầm hung khí, lao vào tấn công hai người đàn ông trẻ.

Hai nạn nhân để lại xe máy rồi bỏ chạy. Theo nhân chứng, một người bị thương ở vùng tay, chạy vào con hẻm gần đó rồi ngồi quỵ trước hiên nhà dân. Người bạn đi cùng đã bế nạn nhân tiếp tục di chuyển để tránh bị truy đuổi.

Sau đó, người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ lên xe rời khỏi khu vực. Người dân và người đi đường hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. Theo những người có mặt, nạn nhân mất nhiều máu.

Tại hiện trường, xe máy của hai nạn nhân còn nằm trên đường. Mặt đường có các vết máu.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt phong tỏa khu vực, ghi nhận dấu vết và thu thập thông tin từ những người chứng kiến. Camera an ninh dọc tuyến đường được trích xuất để xác định diễn biến, truy tìm người liên quan.

Danh tính những người liên quan, loại hung khí được sử dụng và nguyên nhân vụ đuổi đánh đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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