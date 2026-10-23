TPHCM khánh thành không gian phòng chống ma túy bằng mô hình trực quan, số hóa

TPO - Trường đại học Sư phạm TPHCM đưa vào hoạt động không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy. Tại đây, người tham quan được tiếp cận mẫu vật mô phỏng các loại ma túy, hình ảnh nhận diện, thông tin về thủ đoạn ngụy trang ma túy trong đời sống, tác hại và hậu quả pháp lý.

Ngày 23/10, Trường Đại học Sư phạm TPHCM khánh thành và đưa vào hoạt động “Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy”. Công trình có sự phối hợp với Công an TPHCM, Trường đại học Cảnh sát nhân dân, Sở GD&ĐT, các tổ chức Đoàn, Hội và địa phương và Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cùng các tổ chức, cá nhân.

“Không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy” tại tòa nhà thư viện của Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Ảnh CACC

Tại đây, người tham quan được tiếp cận mẫu vật mô phỏng các loại ma túy, hình ảnh nhận diện, thông tin về thủ đoạn ngụy trang ma túy trong đời sống, tác hại và hậu quả pháp lý.

Nội dung được thể hiện qua mô hình trực quan, infographic, video và sản phẩm truyền thông số. Thông qua mã QR, học sinh, sinh viên có thể tra cứu tài liệu, tham gia hoạt động tương tác và trao đổi với báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Mô hình hướng đến giúp người học nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và hình thành kỹ năng tự bảo vệ. Với sinh viên sư phạm, những kiến thức này còn phục vụ việc truyền đạt, hướng dẫn học sinh trong quá trình giảng dạy sau này.

Khách mời và học sinh tham quan không gian. Ảnh CACC

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tá Lê Xuân Thanh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM, nhấn mạnh ý nghĩa của việc phòng ngừa từ sớm, từ xa, đặc biệt trong môi trường học đường, bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm.

Thượng tá Thanh cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an cấp xã tại TPHCM đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ với 17.756 người vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ hơn 640kg ma túy tổng hợp, 518kg cần sa và gần 15kg heroin.

Trong đó, lực lượng chức năng triệt phá 75 vụ với 780 người phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia; phát hiện, xử lý 565 vụ lợi dụng không gian mạng.

Trước các thủ đoạn ngụy trang ma túy trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử và lôi kéo người sử dụng qua mạng xã hội, không gian học tập chú trọng kiến thức thực tế, kỹ năng nhận diện, từ chối và tự bảo vệ.

Để duy trì hoạt động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ phối hợp nhà trường cập nhật thông tin về các loại ma túy mới, cung cấp tài liệu, cử báo cáo viên, tổ chức trải nghiệm và tập huấn kỹ năng.

Hai đơn vị định hướng từng bước xây dựng đội ngũ sinh viên sư phạm nòng cốt, đưa kiến thức phòng ngừa ma túy đến học sinh thông qua các đợt thực tập, hoạt động ngoại khóa và chương trình tình nguyện.