Đồng Nai quy hoạch cầu đi bộ vượt sông kết nối trung tâm hành chính mới

TPO - UBND phường Biên Hòa đang công khai đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, trong đó đề xuất xây dựng cầu đi bộ vượt sông, kết nối địa bàn phường với trung tâm hành chính mới TP. Đồng Nai.

Ngày 23/10, UBND phường Biên Hòa đã tổ chức niêm yết công khai hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Trung tâm Đồng Nai sắp có cầu đi bộ nối phường Biên Hòa và Trấn Biên

Theo nội dung quy hoạch, phường Biên Hòa dự kiến có thêm 3 cây cầu kết nối sang phường Trấn Biên, gồm cầu Xóm Lá, cầu đường bộ song song với cầu Ghềnh và cầu đi bộ kết hợp cảnh quan.

Trong đó, cầu Xóm Lá có chiều dài khoảng 400m, kết nối từ đường Phạm Văn Diêu, phường Biên Hòa, sang phường Trấn Biên. Một cây cầu đường bộ khác được quy hoạch xây dựng song song với cầu Ghềnh nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa hai phường.

Đáng chú ý, quy hoạch đề xuất xây dựng cầu đi bộ kết hợp cảnh quan, kết nối từ phường Biên Hòa đến trung tâm hành chính mới TP.Đồng Nai thuộc phường Trấn Biên. Công trình được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối hai khu vực, đồng thời tạo thêm không gian cảnh quan đô thị ven sông.

Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông 1/2000 được phường Biên Hòa công khai

Hiện nay, phường Biên Hòa kết nối với phường Trấn Biên qua cầu Hóa An, cầu Bửu Hòa và cầu Ghềnh dành cho đường sắt. Ngoài ra, khu vực còn có các tuyến kết nối qua cầu Đồng Nai.

Hồ sơ quy hoạch được niêm yết tại trụ sở UBND phường Biên Hòa và nhà văn hóa, hội trường các khu phố Tân Vạn, Bửu Hòa 1, Bửu Hòa 2, Hóa An, Tân Hạnh 1 và Tân Hạnh 2.